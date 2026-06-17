Limes Schlosskliniken Aktie
WKN DE: A0JDBC / ISIN: DE000A0JDBC7
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17.06.2026 14:00:53
EQS-News: LIMES Schlossklinik expandiert nach Italien
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EQS-News: Limes Schlosskliniken AG
/ Schlagwort(e): Expansion/Expansion
DGAP-Corporate News: LIMES Schlosskliniken AG:
Köln, den 17.6.2026. Die LIMES Schlosskliniken AG hat am 17. Juni 2026 in Florenz einen notariellen Vorvertrag zum Erwerb der Betriebsgesellschaft des Anwesens „Villa Boccella“ Lucca, Toskana unterzeichnet.
Die LIMES Schlosskliniken planen auf dem Anwesen eine Klinik für Mentale Gesundheit zu errichten.
Die LIMES Schlosskliniken haben eine Kaufoption auf das Anwesen.
Abhängig von der behördlichen Erteilung der Kliniklizenz ist die Eröffnung im Frühsommer 2027 geplant.
Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar.
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
17.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Limes Schlosskliniken AG
|Kaiser-Wilhelm-Ring 26
|50672 Köln
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A0JDBC7
|WKN:
|A0JDBC
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2348240
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2348240 17.06.2026 CET/CEST
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