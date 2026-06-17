EQS-News: LIMES Schlossklinik expandiert nach Italien

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LIMES Schlossklinik expandiert nach Italien



17.06.2026 / 14:00 CET/CEST

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LIMES Schlossklinik expandiert nach Italien

Köln, den 17.6.2026. Die LIMES Schlosskliniken AG hat am 17. Juni 2026 in Florenz einen notariellen Vorvertrag zum Erwerb der Betriebsgesellschaft des Anwesens „Villa Boccella“ Lucca, Toskana unterzeichnet.



Das renovierte luxuriöse 14 ha große historische Anwesen besteht aus acht Gebäuden davon sechs Villen mit vier Swimming-Pools. Das Anwesen verfügt über 37 Zimmer mit 62 Betten auf einer Wohnfläche von ca 3.100 qm.

Die LIMES Schlosskliniken planen auf dem Anwesen eine Klinik für Mentale Gesundheit zu errichten.



Das Angebot richtet sich primär an eine internationale Zielgruppe und schließt die Angebotslücke zwischen Paracelsus Recovery, Zürich und den LIMES Standorten in Deutschland.

Die LIMES Schlosskliniken haben eine Kaufoption auf das Anwesen.

Abhängig von der behördlichen Erteilung der Kliniklizenz ist die Eröffnung im Frühsommer 2027 geplant.

Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

LIMES Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations

Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln

Tel.: 0221 669 615 10, p.kaes@limes.care, www.limes-schlosskliniken.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: LIMES Schlosskliniken AG, Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln, Deutschland

Telefon: 49 221 669 615 10

Email: p.kaes@limes.care

Internet: www.limes-schlosskliniken.de

ISIN: DE000A0JDBC7

WKN: AOJDBC

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