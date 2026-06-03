EQS-News: LION E-Mobility AG: Ian Mukherjee übernimmt das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsrats

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LION E-Mobility AG: Ian Mukherjee übernimmt das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsrats



03.06.2026 / 09:30 CET/CEST

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CORPORATE NEWS



LION E-Mobility AG: Ian Mukherjee übernimmt das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsrats



Zug, 3. Juni 2026 – Die LION E-Mobility AG („LION") gibt bekannt, dass Ian Mukherjee, Mehrheitsaktionär des Unternehmens, das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsrats übernehmen wird. Alessio Basteri, der seit 2019 als Vorsitzender tätig war, bleibt weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats und wird eine verstärkte operative Rolle einnehmen, mit besonderem Fokus auf den Ausbau des Geschäfts mit Batteriespeichersystemen (Battery Energy Storage System, „BESS") von LION in Italien. Die Veränderungen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf der für den 25. Juni 2026 angesetzten Hauptversammlung.



Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass dieser Übergang einer soliden Corporate-Governance-Praxis entspricht und LION in die Lage versetzt, seine strategischen Prioritäten mit einer fokussierten Führung zu verfolgen.



Italien zählt zu den attraktivsten Märkten Europas für den Einsatz von BESS, getragen von starkem regulatorischem Rückenwind, ambitionierten Zielen im Bereich erneuerbarer Energien und einer rasant wachsenden Nachfrage nach netzgebundenen Energiespeicherlösungen. LION ist hervorragend positioniert, um diese Chance zu nutzen.



Ian Mukherjee, Mitglied des Verwaltungsrats der LION E-Mobility AG: „Ich möchte Alessio Basteri meinen aufrichtigen Dank für seine herausragende Führung als Vorsitzender des Verwaltungsrats in den vergangenen Jahren aussprechen. Unter seiner Leitung hat LION bedeutende Fortschritte dabei erzielt, sich als anerkannter Akteur im Bereich Batteriepacks und Energiespeicherung zu etablieren. Ich freue mich außerordentlich, dass Alessio ein integraler Bestandteil des Verwaltungsrats bleibt und seine Expertise sowie sein Netzwerk unmittelbar in Italien einbringen wird, wo das Potenzial für BESS außergewöhnlich ist. Ich freue mich darauf, eng mit ihm und dem gesamten Verwaltungsrat zusammenzuarbeiten, während wir die nächste Wachstumsphase von LION beschleunigen."



Die auf der Hauptversammlung am 25. Juni 2026 zur Abstimmung stehenden Beschlussvorschläge werden in der formellen Einladung zur Hauptversammlung dargelegt, die zu gegebener Zeit veröffentlicht wird.

Über die LION E-Mobility AG:



Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. Mit einer aktuellen jährlichen Produktionskapazität von 2 GWh ist LION ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.



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03.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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