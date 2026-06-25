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25.06.2026 09:28:04

EQS-News: LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und bestätigt Prognose für 2026

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und bestätigt Prognose für 2026

25.06.2026 / 09:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und bestätigt Prognose für 2026

Zug, 25. Juni 2026 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat heute ihren testierten Geschäftsbericht des LION-Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.

Der Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 28,3 Mio., was einem Anstieg von 68 % gegenüber EUR 16,9 Mio. im Jahr 2024 entspricht. Das EBITDA verbesserte sich deutlich auf EUR 6,5 Mio.* (2024: EUR -3,6 Mio.), woraus sich eine EBITDA-Marge von 22,8 %* ergibt. Auch das Konzernergebnis verbesserte sich von EUR -6,6 Mio. auf EUR 2,3 Mio. Das Wachstum wurde vor allem durch eine starke Erholung der Marktnachfrage nach Batterien getragen.

Ausblick 2026
Für das Jahr 2026 erwartet LION ein weiteres Umsatzwachstum auf über EUR 35 Mio., begleitet von einem weiterhin deutlich positiven EBITDA.

Die neuen Produktionslinien des Unternehmens werden auf die Hochleistungs-NMC+-Batteriepack-Technologie ausgerichtet sein. Ein wesentlicher Teil der Umsätze des Jahres 2026 dürfte daher in der zweiten Jahreshälfte realisiert werden.

Über das Kerngeschäft hinaus sieht LION zusätzliche Wachstumsimpulse in den Bereichen BESS und Defence. Im Defence-Sektor bearbeitet das Unternehmen derzeit eine Reihe entsprechender Anfragen. Ein aktuelles Beispiel ist die Partnerschaft mit Mandrill Engineering, in deren Rahmen die Hochleistungs-Batterietechnologie von LION Smart als Energiequelle für ein fortschrittliches unbemanntes Bodenfahrzeug (UGV) dient und dabei zuverlässige Leistung sowie erweiterte operative Fähigkeiten unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen ermöglicht.

Der vollständige Geschäftsbericht ist hier verfügbar. 

Die ordentliche Generalversammlung findet am 25. Juni 2026 in Zug (Schweiz) statt.

*Das testierte EBITDA und die EBITDA-Marge weichen von dem am 1. April 2026 veröffentlichten vorläufigen EBITDA in Höhe von 7,5 Mio. EUR sowie der vorläufigen EBITDA-Marge von 26,4 % ab.
Über die LION E-Mobility AG:
Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. LION ist ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.
www.lionemobility.com

LION E-Mobility Investor Relations:
Kirchhoff Consult
lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

Haftungsausschluss:
Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zum Zeitpunkt der Äußerung und unterliegen daher einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.


25.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: LION E-Mobility AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0) 41 749 40 75
E-Mail: info@lionemobility.com
Internet: www.lionemobility.com
ISIN: CH0560888270
WKN: A2QH97
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
EQS News ID: 2353696

 
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