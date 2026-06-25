EQS-News: LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und bestätigt Prognose für 2026

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LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und bestätigt Prognose für 2026



25.06.2026 / 09:28 CET/CEST

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LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und bestätigt Prognose für 2026



Zug, 25. Juni 2026 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat heute ihren testierten Geschäftsbericht des LION-Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.



Der Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 28,3 Mio., was einem Anstieg von 68 % gegenüber EUR 16,9 Mio. im Jahr 2024 entspricht. Das EBITDA verbesserte sich deutlich auf EUR 6,5 Mio.* (2024: EUR -3,6 Mio.), woraus sich eine EBITDA-Marge von 22,8 %* ergibt. Auch das Konzernergebnis verbesserte sich von EUR -6,6 Mio. auf EUR 2,3 Mio. Das Wachstum wurde vor allem durch eine starke Erholung der Marktnachfrage nach Batterien getragen.



Ausblick 2026

Für das Jahr 2026 erwartet LION ein weiteres Umsatzwachstum auf über EUR 35 Mio., begleitet von einem weiterhin deutlich positiven EBITDA.



Die neuen Produktionslinien des Unternehmens werden auf die Hochleistungs-NMC+-Batteriepack-Technologie ausgerichtet sein. Ein wesentlicher Teil der Umsätze des Jahres 2026 dürfte daher in der zweiten Jahreshälfte realisiert werden.



Über das Kerngeschäft hinaus sieht LION zusätzliche Wachstumsimpulse in den Bereichen BESS und Defence. Im Defence-Sektor bearbeitet das Unternehmen derzeit eine Reihe entsprechender Anfragen. Ein aktuelles Beispiel ist die Partnerschaft mit Mandrill Engineering, in deren Rahmen die Hochleistungs-Batterietechnologie von LION Smart als Energiequelle für ein fortschrittliches unbemanntes Bodenfahrzeug (UGV) dient und dabei zuverlässige Leistung sowie erweiterte operative Fähigkeiten unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen ermöglicht.



Der vollständige Geschäftsbericht ist hier verfügbar.



Die ordentliche Generalversammlung findet am 25. Juni 2026 in Zug (Schweiz) statt.

*Das testierte EBITDA und die EBITDA-Marge weichen von dem am 1. April 2026 veröffentlichten vorläufigen EBITDA in Höhe von 7,5 Mio. EUR sowie der vorläufigen EBITDA-Marge von 26,4 % ab.

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. LION ist ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.

www.lionemobility.com



LION E-Mobility Investor Relations:

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