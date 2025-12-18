EQS-News: LION E-Mobility kooperiert mit B2B-Plattform CircUnomics – BESS-Container ab sofort verfügbar

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Kooperation

LION E-Mobility kooperiert mit B2B-Plattform CircUnomics – BESS-Container ab sofort verfügbar



Zug, 18. Dezember 2025 – Die LION E-Mobility Konzern (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, treibt den Ausbau ihres B2B-Geschäfts weiter voran und ist eine strategische Kooperation mit CircUnomics, einem B2B-Marktplatz für industrielle Batterie- und Energiespeicherlösungen, eingegangen. Ziel der Partnerschaft ist es, industriellen und energiewirtschaftlichen Kunden einen noch effizienteren Zugang zu leistungsstarken Batteriespeicherlösungen zu ermöglichen. Künftig werden ausgewählte Battery Energy Storage Systems (BESS) von LION Smart über die CircUnomics-Plattform angeboten.



Kernprodukt der Kooperation ist der LION Smart Storage 5000 – ein leistungsstarker Container-Großspeicher, der gezielt für industrielle und energiewirtschaftliche Einsatzszenarien entwickelt wurde. Mit einer Gesamtspeicherkapazität von 5 MWh und einer maximalen C-Rate von 0,5C ist das System optimal ausgelegt für Arbitragehandel, Flexibilitätsvermarktung sowie für Grau-, Grün- und hybride Speicherkonzepte, insbesondere in Co-Location mit erneuerbaren Energieanlagen.



Der LION Smart Storage 5000 basiert auf 314 Ah Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) von EVE, die sich durch ihre hohe Zyklenfestigkeit und Sicherheit auszeichnen. Zusätzlich erhöht ein integriertes Aerosol-Brandunterdrückungssystem die Betriebssicherheit. Mit einer Geräuschemission von unter 75 dB erfüllt das System zudem die anspruchsvollen Anforderungen an den Einsatz in sensiblen Umgebungen.



Der Speicher ist in einem standardisierten 20-Fuß-Container untergebracht und damit optimal für eine schnelle Implementierung sowie den internationalen Einsatz geeignet.



Durch die Zusammenarbeit mit CircUnomics erschließt LION Smart einen weiteren digitalen Vertriebskanal, der Angebot, Vergleich und Beschaffung industrieller Energielösungen zentral bündelt. Geschäftskunden profitieren von einer transparenten Marktübersicht, standardisierten Prozessen und einer deutlich vereinfachten Beschaffung komplexer Energiesysteme.



Mit der Kooperation stärkt LION Smart gezielt seine Position im wachsenden Markt für industrielle Batteriespeicher und unterstreicht seinen Anspruch, Unternehmen zukunftssichere, skalierbare und wirtschaftlich attraktive Energiespeicherlösungen bereitzustellen. Gleichzeitig trägt die Partnerschaft dazu bei, den Einsatz von Batteriespeichern als Schlüsseltechnologie der Energiewende weiter zu beschleunigen.

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.



Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.



Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.



www.lionemobility.com

Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein erfahrener Systemintegrator im Bereich Battery Energy Storage Systems (BESS) und bietet das gesamte Leistungsspektrum entlang des Lebenszyklus von Batteriespeicherprojekten. Dazu zählen Beratung, Auslegung, Engineering, Integration, Inbetriebnahme sowie Service- und Wartungskonzepte.



Mit langjähriger Expertise im Batteriebereich entwickelt LION Smart individuelle, maßgeschneiderte Speicherlösungen, die exakt auf die technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Der Fokus liegt dabei auf höchsten Sicherheitsstandards, zuverlässiger Performance und nachhaltigen Systemarchitekturen.



LION E-Mobility Investor Relations:

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

Über CircUnomics

CircUnomics ist ein B2B-Marktplatz für industrielle Energiespeicher- und zirkuläre Batterielösungen. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Batteriesysteme und zugehörige Lösungen transparent zu finden, zu vergleichen und effizient zu beschaffen. Durch die Bündelung von Daten, Marktzugang und digitalen Prozessen unterstützt CircUnomics standardisierte Beschaffungsabläufe und trägt dazu bei, den Einsatz von Batteriespeichern in industriellen und energiewirtschaftlichen Anwendungen zu beschleunigen.

