LION E-Mobility Aktie
WKN DE: A2QH97 / ISIN: CH0560888270
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04.11.2026 11:46:04
EQS-News: LION E-Mobility kündigt geplante Veränderung im Verwaltungsrat an
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EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Schlagwort(e): Personalie
LION E-Mobility kündigt geplante Veränderung im Verwaltungsrat an
Zug, 4. November 2026 – Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepaketen für die Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass Alessio Basteri aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird.
04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LION E-Mobility AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 41 749 40 75
|E-Mail:
|info@lionemobility.com
|Internet:
|www.lionemobility.com
|ISIN:
|CH0560888270
|WKN:
|A2QH97
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200APPWFDYDGV1M54
|EQS News ID:
|2428316
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2428316 04.11.2026 CET/CEST
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