EQS-News: LION Smart und LEAPENERGY sichern die Leistungsfähigkeit ihrer Speichercontainer durch mehrere Garantien ab

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LION Smart und LEAPENERGY sichern die Leistungsfähigkeit ihrer Speichercontainer durch mehrere Garantien ab



11.05.2026 / 11:36 CET/CEST

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LION Smart und LEAPENERGY sichern die Leistungsfähigkeit ihrer Speichercontainer durch mehrere Garantien ab



Garching bei München, 11. Mai 2026 – Die LION Smart Production GmbH, Teil der LION E-Mobility AG, führt ein neues vertragliches Sicherheitsmodell für netzgebundene Batterie-Energiespeichersysteme (Battery Energy Storage Systems, BESS) ein. Gemeinsam mit dem strategischen Partner LEAPENERGY geben LION Smart und LEAPENERGY dem Kunden für den LION Smart Storage 5000 über zwei unabhängige Garantieerklärungen eine Leistungsgarantie. Die Verpflichtung von LEAPENERGY wird zusätzlich durch eine Bankgarantie der Agricultural Bank of China abgesichert, die in Deutschland direkt einklagbar ist.



Qualität auf Automobilniveau als Grundlage

LEAPENERGY ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des Automobil-OEMs Leapmotor Group, die im Jahr 2025 insgesamt 596.555 Elektrofahrzeuge ausgeliefert hat und an der Stellantis N.V. mit 21% beteiligt ist. In die BESS-Fertigung von LEAPENERGY fließen dieselben qualifizierten Automobilprozesse ein, die Leapmotor auch in der Produktion von EV-Batterien einsetzt: Wareneingangsprüfung der Zellen (EVE Energy, Sunwoda), 100% End-of-Line-Testing, BMS- und Thermomanagement in Automobilqualität sowie durchgängige Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit bis auf Zellebene. Um den Markteintritt in Deutschland über den Automotive-Sektor hinaus zu beschleunigen, ergänzt LEAPENERGY die besonderen Zahlungsbedingungen für kommende Projekte um eine zusätzliche Bankgarantie als vertragliches Sicherungsinstrument.



„LION Smart blickt auf mehr als 15 Jahre Projekterfahrung im Bereich stationärer Speicher zurück. Bei der werkseitigen technischen Abnahme prüfen wir jeden LEAPENERGY-Container am Standort Wuyi nach europäischen Qualitätsstandards, bevor er nach Deutschland gelangt“, sagt Dr. Joachim Damasky, Geschäftsführer der LION Smart Production GmbH. „Die Tatsache, dass LEAPENERGY seine vertragliche Verpflichtung zusätzlich mit einer in Deutschland vollstreckbaren Bankgarantie untermauert, ist ein vertraglich solides Sicherheitsmerkmal, das in dieser Konstellation auf dem Markt nach unserer Kenntnis nicht gibt.“



Die Anfangsphase des Betriebs ist die kritische Phase

Die Relevanz dieser Absicherung im Markt zeigt sich auch in den Ausfallstatistiken: Branchenanalysen zufolge entfällt ein wesentlicher Anteil der BESS-Vorfälle auf die frühe Phase nach der Inbetriebnahme. Nach Daten der EPRI BESS Failure Incident Database sind rund 65 % aller Vorfälle auf den Betrieb und die Systemintegration zurückzuführen. Diese Effekte treten typischerweise in den ersten Monaten nach dem Netzanschluss zutage. Sobald ein Speichersystem stabil läuft, sinkt das Ausfallrisiko im weiteren Verlauf deutlich. Die hier dargestellte Garantiestruktur fokussiert sich daher bewusst auf dieses kritische Zeitfenster nach der Inbetriebnahme, in dem der Schutzeffekt für den Kunden am größten ist.



Drei Sicherheitsebenen

1. Zwei unabhängige Leistungsgarantien: LION Smart und LEAPENERGY garantieren dem Kunden die Leistungsfähigkeit des Speichersystems für den vereinbarten Garantiezeitraum nach der Inbetriebnahme gemäß den Garantiebedingungen vollumfänglich über zwei voneinander unabhängige Garantieerklärungen. Der Kunde kann sich dabei wahlweise an den deutschen oder den chinesischen Garantiegeber wenden.



2. Avalierte Bankgarantie: Die Garantieverpflichtung von LEAPENERGY ist zusätzlich durch eine unwiderrufliche, auf erstes Anfordern zahlbare Bankgarantie der Agricultural Bank of China, Niederlassung Zhejiang, abgesichert. Der Garantiegeber verfügt über die erforderliche BaFin-Lizenz, und die Garantie ist in Deutschland unmittelbar durchsetzbar.



3. Technische Werksabnahme in China: Vor jeder Auslieferung prüft das „Flying Doctors“-Engineering-Team von LION Smart jeden einzelnen Container im Werk in Wuyi nach europäischen Qualitätsstandards. Der unterzeichnete FTA-Report bildet dabei die nachvollziehbare und auditierbare Grundlage für die anschließende Leistungsgarantie.



Zielkunden

Das neue Garantiemodell richtet sich an Projektentwickler, Versorgungsunternehmen, Industriekunden und deren finanzierende Banken. Aus Sicht der Finanzierungsinstitute steht dabei ein Aspekt im Vordergrund: die Absicherung der aus dem Projekt resultierenden Zahlungsströme. Genau hier setzt die Kombination aus Leistungsgarantie und Bankgarantie an: Sie untermauert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Speichersystems und damit die Cashflows, die für die Bedienung der Finanzierung erforderlich sind. Damit adressiert die Struktur das zentrale Kriterium, das Banken im Rahmen ihres Kreditprozesses anlegen, und bietet einen idealen Weg, Projekte auch dann bankfähig zu machen, wenn das Speichersystem nicht auf der Tier-1-Liste steht. Das Sicherheitspaket ist integraler Bestandteil des Vertrags für den LION Smart Storage 5000.



Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden



Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.



Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.



www.lionemobility.com



Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein erfahrener Systemintegrator im Bereich Battery Energy Storage Systems (BESS) und bietet das gesamte Leistungsspektrum entlang des Lebenszyklus von Batteriespeicherprojekten. Dazu zählen Beratung, Auslegung, Engineering, Integration, Inbetriebnahme sowie Service- und Wartungskonzepte.



Mit langjähriger Expertise im Batteriebereich entwickelt LION Smart individuelle, maßgeschneiderte Speicherlösungen, die exakt auf die technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Der Fokus liegt dabei auf höchsten Sicherheitsstandards, zuverlässiger Performance und nachhaltigen Systemarchitekturen.



LION E-Mobility Investor Relations:

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Wichtiger Hinweis / Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und stellt weder ein verbindliches Angebot noch eine Garantieverpflichtung dar. Maßgeblich sind die individuellen Vertragsbedingungen des jeweiligen Kaufvertrags sowie der Wortlaut der ausgestellten Bankgarantie.

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