EQS-News: Logistik-Konzern intensiviert Zusammenarbeit mit USU im Bereich Software Asset Management

Logistik-Konzern intensiviert Zusammenarbeit mit USU im Bereich Software Asset Management



05.10.2022

Umfangreiche SaaS-Rahmenvereinbarung über weitere 60 Monate geschlossen



Möglingen 5. Oktober 2022 Um das internationale Software-Lizenzmanagement (SAM) weiter zu optimieren, vertieft ein global agierendes Unternehmen der Logistik-Branche die Zusammenarbeit mit USU. Der neue Software-as-a-Service (SaaS)-Kontrakt sieht eine Laufzeit von weiteren 5 Jahren vor und hat ein mittleres 7stelliges Gesamtvolumen.

USU stellt mit der

Die strategische Partnerschaft mit unserem Kunden konnten wir weiter ausbauen das freut mich sehr. Ausschlaggebend war neben der Leistungsfähigkeit unserer SAM-Lösung vor allem das breite Angebot von Managed Services über unser Aachener Rechenzentrum, so Achim Rudolph, Senior Vice President von USU.



Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen:



Kontakt:

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909

E-Mail: thomas.gerick@usu.com



USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Spitalhof

D-71696 Möglingen

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

