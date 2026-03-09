EQS-News: Logwin nutzt stabile Finanz- und Ertragslage im Geschäftsjahr 2025 zum weiteren Ausbau seiner weltweiten Aktivitäten

EQS-News: Logwin AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Logwin nutzt stabile Finanz- und Ertragslage im Geschäftsjahr 2025 zum weiteren Ausbau seiner weltweiten Aktivitäten



In einem anspruchsvollen Marktumfeld konnte der Logwin Konzern im Geschäftsjahr 2025 trotz eines leichten Umsatzrückgangs seine solide Finanz- und Ertragslage aufrechterhalten. Diese nutzte der Logwin Konzern gezielt, um seine globale Präsenz auszubauen, strategische Akquisitionen zu tätigen und in den Ausbau digitaler Infrastruktur sowie branchenspezifischer Lösungen zu investieren.

Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 1.362,0 Mio. Euro (2024: 1.442,4 Mio. Euro). Der im Vorjahresvergleich niedrigere Wert ist im Wesentlichen auf das insgesamt gesunkene Preisniveau in der Luft- und Seefracht zurückzuführen. In diesem herausfordernden Marktumfeld erwies sich die Ertragskraft des Konzerns als robust: Das operative Ergebnis (EBITA) erreichte mit 82,4 Mio. Euro nahezu das Vorjahresniveau (2024: 83,6 Mio. Euro) und bestätigte damit die stabile operative Entwicklung. Das Periodenergebnis des Logwin Konzerns belief sich auf 61,6 Mio. Euro (2024: 65,6 Mio. Euro).

Das Geschäftsfeld Air + Ocean erzielte erfreuliche Volumenzuwächse in allen Verkehrsträgern. Frachtratenbedingt lag der im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Umsatz mit 1.108,7 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau (2024: 1.189,5 Mio. Euro). Der Umsatz des Geschäftsfelds Solutions lag im Jahr 2025 mit 255,8 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert von 255,0 Mio. Euro; insbesondere trugen das internationale Transportgeschäft sowie die Optimierung des Geschäfts mit Bestandskunden zu diesem leichten Anstieg bei.

Das operative Ergebnis (EBITA) des Geschäftsfelds Air + Ocean belief sich im Jahr 2025 auf 64,0 Mio. Euro (2024: 76,5 Mio. Euro). In einem weiterhin von hoher Wettbewerbsintensität geprägten Marktumfeld konnte sich das Geschäftsfeld insgesamt solide behaupten. Gleichzeitig setzte Air + Ocean gezielte Impulse für nachhaltiges Wachstum, insbesondere durch Investitionen in den weiteren Ausbau des globalen Netzwerks, die konsequente Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur sowie den Aufbau strategischer Verticals wie Food & Wine Logistics und Pharma Logistics. Das Geschäftsfeld Solutions verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 eine sehr erfreuliche Entwicklung und steigerte das operative Ergebnis (EBITA) deutlich auf 27,6 Mio. Euro (2024: 19,8 Mio. Euro). Ergebnisverbesserungen im internationalen Transportgeschäft sowie Leistungssteigerungen und die Ausweitung bestehender Aktivitäten in der Kontraktlogistik trugen maßgeblich zu dieser positiven Entwicklung bei.

Ausbau globaler Logistikaktivitäten und operative Stärkung

Die weiterhin solide Ertragslage im Geschäftsjahr 2025 nutzte der Logwin Konzern konsequent zum Ausbau seiner internationalen Logistikaktivitäten. So eröffnete das Geschäftsfeld Air + Ocean Anfang Oktober 2025 ein neues Büro in Riad, Saudi-Arabien und erweiterte seine globale Reichweite zudem durch den Markteintritt in die USA, wo Logwin seit Jahresbeginn mit eigenen Luft- und Seefrachtdienstleistungen in Los Angeles, Chicago und Savannah vertreten ist. Diese Schritte ergänzen frühere Akquisitionen und Standorteröffnungen in Europa und Asien und unterstreichen die konsequente Umsetzung der internationalen Wachstums- und Expansionsstrategie des Logwin Konzerns.

Hauptversammlung 2026: Vorschlag zur Ausschüttung an die Aktionäre

Der Verwaltungsrat der Logwin AG beabsichtigt, der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung 2026 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Ausschüttung in Höhe von 12,80 Euro je Aktie (Vorjahr: 12,80 Euro je Aktie) zu beschließen. Das entspricht einer erfreulichen Dividendenrendite von ca. 5,3 % gemessen am Durchschnittskurs der Logwin Aktien 2025 bei einer Ausschüttungsquote von rund 60 % des Periodenergebnisses.

Über die Logwin AG

Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für seine Kunden Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2025 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro und beschäftigt rund 3.700 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.

Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).

Die vorgenannten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung“ im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2025 (Seite 1 ff.) entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert.

Axel Steiner

Chief Financial Officer

Tel: +352 719690-1112

axel.steiner@logwin-logistics.com