EQS-News: Logwin steigert Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 und passt Prognose an

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Logwin steigert Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 und passt Prognose an (News mit Zusatzmaterial)



28.10.2026 / 11:34 CET/CEST

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Der Logwin Konzern steigerte in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz, operatives Ergebnis (EBITA) und Periodenergebnis gegenüber dem Vorjahr. Getragen von höheren Transportvolumina und einem insgesamt erhöhten Frachtratenniveau entwickelte sich insbesondere das dritte Quartal erfreulich. Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung hat der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Weltwirtschaft zeigte sich im Jahresverlauf 2026 insgesamt robust. Insbesondere der zunehmende internationale Warenhandel sorgte für positive Impulse und stützte die Nachfrage nach Transportleistungen. Gleichzeitig blieb das wirtschaftliche Umfeld durch den Konflikt im Mittleren Osten, hohe Energiekosten und Einschränkungen wichtiger Transportwege herausfordernd.

Im Euroraum blieb die wirtschaftliche Dynamik hingegen weiterhin verhalten. Energiepreisbedingte Kaufkraftverluste standen einer stärkeren wirtschaftlichen Erholung entgegen. Die deutsche Wirtschaft entwickelte sich weiterhin schwach. Im dritten Quartal waren jedoch erste Anzeichen einer Stabilisierung erkennbar, zu denen auch eine leichte Belebung des Auslandsgeschäfts beitrug.

Im Jahresverlauf waren die Logistikmärkte von steigenden Transportvolumina und schwankenden Frachtraten geprägt. In der Luftfracht bewegten sich die Frachtraten deutlich über dem Vorjahresniveau. In der Seefracht wiesen die Frachtraten im Jahresverlauf eine hohe Volatilität auf, lagen insgesamt jedoch über den Vorjahreswerten.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Geschäftsverlauf Der Logwin Konzern verzeichnete nach einem verhaltenen Jahresauftakt und einem stabilen zweiten Quartal im dritten Quartal eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung. Für die ersten neun Monate lagen Umsatz und operatives Ergebnis in beiden Geschäftsfeldern über dem Vorjahresniveau.

Umsatz Der Umsatz des Logwin Konzerns stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 auf 1.223,2 Mio. Euro (2025: 1.034,4 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Air + Ocean erwirtschaftete einen Umsatz von 1.011,9 Mio. Euro (2025: 841,4 Mio. Euro). Im Geschäftsfeld Solutions erhöhte sich der Umsatz auf 213,9 Mio. Euro (2025: 195,0 Mio. Euro). Die positive Umsatzentwicklung in beiden Geschäftsfeldern war auf höhere Transportvolumina und gestiegene Frachtraten zurückzuführen.

Operatives Ergebnis (EBITA) Der Logwin Konzern erzielte in den ersten neun Monaten 2026 ein operatives Ergebnis (EBITA) von 66,8 Mio. Euro und übertraf damit den Vorjahreswert von 64,1 Mio. Euro. Im Geschäftsfeld Air + Ocean stieg das EBITA auf 53,9 Mio. Euro (2025: 51,5 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Solutions steigerte das EBITA auf 20,4 Mio. Euro (2025: 19,7 Mio. Euro).

Periodenergebnis Das Periodenergebnis des Logwin Konzerns erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 49,3 Mio. Euro (2025: 45,7 Mio. Euro). Neben dem höheren operativen Ergebnis trug eine geringere Ertragsteuerbelastung durch die Nutzung von Verlustvorträgen zum Anstieg bei. Das Finanzergebnis lag aufgrund leicht erhöhter Finanzierungsaufwendungen moderat unter dem Vorjahresniveau.

Free-Cashflow Der Free-Cashflow des Logwin Konzerns belief sich in den ersten drei Quartalen 2026 auf 19,1 Mio. Euro und lag somit über dem Vorjahreswert von 17,3 Mio. Euro. Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus einem ergebnisbedingt höheren operativen Cashflow sowie geringeren Kaufpreiszahlungen für Akquisitionen und niedrigeren Auszahlungen im Zusammenhang mit Leasingvereinbarungen.

Risiken und Prognoseveränderungsbericht

Die Risikolage des Logwin Konzerns hat sich gegenüber dem Jahresfinanzbericht 2025 nicht wesentlich verändert. Es bestehen weiterhin erhöhte wirtschaftliche Risiken infolge geopolitischer und handelspolitischer Spannungen. Negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage können nicht ausgeschlossen werden. Im Übrigen wird auf den Jahresfinanzbericht 2025 verwiesen.

Das Geschäft des Logwin Konzerns entwickelte sich, getragen von einem starken dritten Quartal 2026, in den ersten neun Monaten 2026 besser als ursprünglich erwartet. Vor diesem Hintergrund hat der Logwin Konzern die im Jahresfinanzbericht 2025 veröffentlichte Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Die aktualisierte Einschätzung berücksichtigt insbesondere die höheren Transportvolumina und Frachtraten, die zu einer positiven Ergebnisentwicklung in beiden Geschäftsfeldern beigetragen haben. Für das Gesamtjahr erwartet der Logwin Konzern nun einen Umsatz zwischen 1,50 Mrd. Euro und 1,75 Mrd. Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBITA) zwischen 78,5 Mio. Euro und 91,0 Mio. Euro.

Die Quartalsmitteilung des Logwin Konzerns zum 30. September 2026 ist im Internet zugänglich unter www.logwin-logistics.com.

Über die Logwin AG

Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für seine Kunden Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2025 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro und beschäftigt rund 3.900 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.

Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).

Die vorgenannten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung“ im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2025 (Seite 1 ff.) entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert.



Ihr Ansprechpartner: www.logwin-logistics.com

Axel Steiner

Chief Financial Officer

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axel.steiner@logwin-logistics.com