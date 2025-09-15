LPKF Laser & Electronics Aktie

LPKF Laser & Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
15.09.2025 16:20:23

EQS-News: LPKF stärkt strukturelle Resilienz: Initiative „North Star“ soll Profitabilität nachhaltig sichern

EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Sonstiges
LPKF stärkt strukturelle Resilienz: Initiative „North Star“ soll Profitabilität nachhaltig sichern

15.09.2025 / 16:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

LPKF stärkt strukturelle Resilienz: Initiative „North Star“ soll Profitabilität nachhaltig sichern

  • Steigerung auf eine zweistellige EBIT-Marge als zentrales Unternehmensziel
  • Organisationsstrukturen und Prozesse werden gezielt optimiert
  • Auswirkungen von Umsatzschwankungen auf das Ergebnis verringern

Garbsen, 15.09.2025 – Die LPKF Laser & Electronics SE hat mit der Initiative „North Star“ ein weitreichendes Maßnahmenpaket gestartet, um die Ertragskraft des Unternehmens nachhaltig zu stärken. Ziel ist die Steigerung der Profitabilität auf eine zweistellige EBIT-Marge und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

In den vergangenen Jahren sah sich LPKF angesichts steigender Kosten und stagnierender Umsätze einem herausfordernden Marktumfeld gegenüber. Auch für das laufende Geschäftsjahr war eine Anpassung der Jahresprognose notwendig. Bereits 2024 hat LPKF ein Kostensenkungsprogramm durchgeführt, das spürbar zur Verbesserung der Profitabilität im Jahr 2025 beigetragen hat. Um das Unternehmen langfristig und nachhaltig auf Erfolgskurs zu bringen, hat LPKF im August dieses Jahres den nächsten, weitreichenden Schritt beschlossen: „North Star“ ist ein umfassendes Programm zur nachhaltigen Steigerung der Profitabilität, das strategisch über herkömmliche Kostensenkungsmaßnahmen hinausgeht und auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens abzielt.

„Die Volatilität unseres Geschäftsumfelds hat rasant zugenommen. Um LPKF widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilitäten und Umsatzschwankungen zu machen, optimieren und verschlanken wir unsere Organisationsstruktur und Prozesslandschaft gezielt und zukunftssicher. Mit einer offenen Unternehmenskultur, in der jede Idee zählt, schaffen wir gemeinsam bessere Lösungen, die wir schneller umsetzen. So steigern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und stellen mit der Initiative „North Star“ die Weichen für nachhaltiges, profitables Wachstum“, sagt Peter Mümmler, Finanzvorstand der LPKF SE.

Die Initiative „North Star“ umfasst fünf zentrale Aktionsfelder: Operations, Forschung & Entwicklung, Vertrieb, Administration & Infrastruktur sowie Service. Die Führung der einzelnen Aktionsfelder liegt in den Händen des LPKF-Leadership-Teams; zusätzlich werden die Teams von einer spezialisierten Beratungsfirma aus Hannover unterstützt.

LPKF setzt weiterhin auf eine zweigleisige Strategie: Das Unternehmen wird das organische Wachstum im Kerngeschäft vorantreiben und gleichzeitig mithilfe innovativer Technologien wie z. B. LIDE (Laser Induced Deep Etching) neue, größere Märkte erschließen. Durch diese gezielte Ausweitung der Geschäftsfelder erhöht LPKF die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und schafft damit die Voraussetzungen, im dynamischen Marktumfeld langfristig zu bestehen und zu wachsen.

Über LPKF

Als HighTech-Maschinenbauer entwickelt LPKF hochpräzise, skalierbare Fertigungsverfahren, die in Wachstumsmärkten wie Halbleiter & Elektronik, Life Science & Medizintechnik, Smart Mobility sowie Forschung & Entwicklung eingesetzt werden. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. LPKF beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und strebt unermüdlich danach, den technologischen Fortschritt mit innovativen Lösungen voranzutreiben und eine nachhaltige, positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).

 

 


Kontakt:
Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

15.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
30827 Garbsen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 5131 7095-0
Fax: +49 (0) 5131 7095-95
E-Mail: investorrelations@lpkf.com
Internet: www.lpkf.com
ISIN: DE0006450000
WKN: 645000
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2197682

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2197682  15.09.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AGmehr Nachrichten

Analysen zu LPKF Laser & Electronics AGmehr Analysen

02.05.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.03.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
13.02.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LPKF Laser & Electronics AG 7,05 -1,40% LPKF Laser & Electronics AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag kaum verändert, während der deutsche Aktienmarkt leicht zulegt. Die US-Aktienmärkte präsentieren sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen