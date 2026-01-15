LS telcom Aktie

15.01.2026 11:36:53

EQS-News: LS telcom AG: Roland Götz verlässt den Vorstand der LS telcom AG

EQS-News: LS telcom AG / Schlagwort(e): Personalie
LS telcom AG: Roland Götz verlässt den Vorstand der LS telcom AG

15.01.2026 / 11:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lichtenau, Baden-Württemberg, 15. Januar 2026

Roland Götz verlässt den Vorstand der LS telcom AG
 
  • Entscheidung von Roland Götz aus persönlichen und privaten Gründen - im besten gegenseitigen Einvernehmen
  • Vertrag endet am 30.09.2026
  • Aufsichtsrat startet Prozess für eine geeignete Nachfolge

Lichtenau,15. Januar 2026 – Roland Götz, Mitglied des Vorstands der LS telcom AG, hat den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er seinen Vorstandsvertrag mit Laufzeit bis zum 30.09.2026 auf eigenen Wunsch nicht verlängern und aus dem Vorstand der LS telcom AG ausscheiden wird. Seine Aufgaben wird Roland Götz bis zum Ende der Amtszeit unverändert mit vollem Engagement wahrnehmen. 
Nach 26 Jahren Tätigkeit als Vorstandsmitglied (Chief Operating Officer) in der LS telcom Gruppe und 32 Jahren Zugehörigkeit zum Unternehmen möchte Roland Götz in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.
Roland Götz wird nach Ausscheiden aus dem Vorstand der Gesellschaft in beratender Funktion zur Seite stehen um einen geordneten Übergang und Kontinuität zu unterstützen.
Der Aufsichtsrat dankt Roland Götz für seinen langjährigen, weit über das Erwartbare hinaus gehenden Einsatz und wünscht ihm für seine persönliche Zukunft viel Erfolg und alles Gute. Er hat in den letzten 26 Jahren die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft entscheidend mitgeprägt.
Um eine geeignete Nachfolge rechtzeitig sicherzustellen, startet der Aufsichtsrat zeitnah den Prozess zur Neubesetzung des Vorstandspostens.

Kontakt:
Luisa Schlenker
Investor Relations
IR@LStelcom.com
Fon: +49 7227 9535-600
Fax: +49 7227 9535-605

15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LS telcom AG
Im Gewerbegebiet 31-33
77839 Lichtenau
Deutschland
Telefon: +49 (0)7227 / 9535 - 600
Fax: +49 (0)7227 / 9535 - 605
E-Mail: IR@LStelcom.com
Internet: www.LStelcom.com
ISIN: DE0005754402
WKN: 575440
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2260676

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2260676  15.01.2026 CET/CEST

