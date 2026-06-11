EQS-News: Lünendonk-Liste 2026: DATAGROUP bestätigt Spitzenposition im deutschen IT-Service-Markt

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Lünendonk-Liste 2026: DATAGROUP bestätigt Spitzenposition im deutschen IT-Service-Markt



11.06.2026 / 10:00 CET/CEST

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Lünendonk-Liste 2026: DATAGROUP bestätigt Spitzenposition im deutschen IT-Service-Markt



Pliezhausen, 11. Juni 2026 – DATAGROUP zählt auch 2026 erneut zu den führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland und bestätigt mit einem Platz unter den Top 10 der Lünendonk-Liste ihre starke Marktposition.

Das Marktforschungsinstitut Lünendonk & Hossenfelder hat die aktuellen Lünendonk-Listen 2026 veröffentlicht. DATAGROUP belegt in der Liste „Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland“ den 8-ten Platz und gehört damit erneut zu den zehn größten IT-Service-Anbietern des Landes.

Die Lünendonk-Studie beleuchtet jährlich zentrale Entwicklungen und Investitionstrends im deutschen IT-Markt. Auch 2026 stehen insbesondere Cyber Security, Cloud Services und Künstliche Intelligenz im Fokus der meisten Unternehmen. DATAGROUP adressiert diese Anforderungen mit ihrem modularen Serviceportfolio CORBOX. Die vier Kernelemente CORSecurity, CORCloud, CORCompliance und CORIntelligence sind tief in alle Servicefamilien integriert und unterstützen Unternehmen dabei, ihre IT sicher, effizient und zukunftsfähig aufzustellen.

„Die erneute Platzierung unter den Top 10 bestätigt, dass sich technologische Stärke, Kundennähe und langfristige Partnerschaften erfolgreich verbinden lassen. Unternehmen benötigen heute IT-Service-Anbieter, die nicht nur stabilen Betrieb gewährleisten, sondern gleichzeitig neue Impulse für die digitale Weiterentwicklung setzen. Genau dafür steht DATAGROUP“, sagt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP.



Über die Lünendonk-Listen

Die Lünendonk-Listen zählen zu den renommiertesten Marktübersichten der deutschen IT-Branche. Jährlich analysiert das Marktforschungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder die führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland und veröffentlicht darauf basierend verschiedene Marktübersichten und Studien. Die Listen bieten einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Anbieter und Entwicklungen im deutschen IT-Markt.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.





KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

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