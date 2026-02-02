M1 Kliniken Aktie

WKN DE: A0STSQ / ISIN: DE000A0STSQ8

02.02.2026 08:30:03

EQS-News: M1 Kliniken AG: Abschluss des Verkaufs der 100 %-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an PHOENIX group

EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
M1 Kliniken AG: Abschluss des Verkaufs der 100 %-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an PHOENIX group

02.02.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

M1 Kliniken AG: Abschluss des Verkaufs der 100 %-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an PHOENIX group

Berlin, 02. Februar 2026 – Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) gibt bekannt, dass der Verkauf der HAEMATO Pharm GmbH durch ihre Mehrheitsbeteiligung HAEMATO AG (85%) an die PHOENIX group mit Wirkung zum Ablauf des 31.01.2026 erfolgreich abgeschlossen wurde.

Nachdem sämtliche Vollzugsbedingungen, einschließlich der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen, erfüllt wurden, ist die Transaktion nunmehr rechtlich wirksam vollzogen. Damit scheidet die HAEMATO Pharm GmbH aus dem Konsolidierungskreis der HAEMATO AG sowie der M1 Kliniken AG aus.

Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion setzt die M1 Kliniken AG ihren strategischen Fokus konsequent fort und stärkt ihre Positionierung als weltweit führender, vertikal integrierter Pure-Play-Anbieter für medizinische Ästhetik.

 

Über die M1 Kliniken AG

Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Leistungen in Europa und Australien. Mit einem klar fokussierten Geschäftsmodell, hoher Standardisierung und konsequenter Skalierung betreibt die Gruppe unter der Marke M1 Med Beauty derzeit 58 Fachzentren in zehn Ländern. Sämtliche Behandlungen werden ausschließlich durch qualifizierte Ärzte nach einheitlich hohen Qualitätsstandards durchgeführt und zu marktführenden Preisen angeboten. Die internationale Expansion, die seit Ende 2018 systematisch vorangetrieben wird, bildet die Grundlage für weiteres skalierbares Wachstum und den Ausbau der globalen Marktposition. Mit der M1 Schlossklinik in Berlin betreibt die Gruppe eine der größten und modernsten Kliniken für plastisch-ästhetische Chirurgie in Europa. Die Einrichtung verfügt über vier Operationssäle und 35 Betten.

 


Kontakt:
M1 Kliniken AG
Grünauer Straße 5
12557 Berlin
Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14
E-Mail: ir@m1-kliniken.de

02.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: M1 Kliniken AG
Grünauer Straße 5
12557 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14
Fax: +49 (0)30 347 47 44 17
E-Mail: ir@m1-kliniken.de
Internet: https://www.m1-kliniken.de
ISIN: DE000A0STSQ8
WKN: A0STSQ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2269298

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269298  02.02.2026 CET/CEST

