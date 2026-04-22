EQS-News: M1 Kliniken AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025: Starkes Wachstum bei EBIT (+29 %) und Ergebnis je Aktie (+40 %)

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M1 Kliniken AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025: Starkes Wachstum bei EBIT (+29 %) und Ergebnis je Aktie (+40 %)



22.04.2026 / 08:30 CET/CEST

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M1 Kliniken AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025: Starkes Wachstum bei EBIT (+29 %) und Ergebnis je Aktie (+40 %)

Berlin, 22. April 2026 – Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat heute ihre vorläufigen IFRS-Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die Gruppe schloss das Geschäftsjahr mit einem weiteren Anstieg von Umsatz und Ergebnis ab und setzte ihren profitablen Wachstumskurs fort. Getragen wurde die Entwicklung insbesondere durch Effizienzgewinne in den operativen Prozessen sowie durch den gezielten Ausbau der ärztlichen Kapazitäten, die beide zur Verbesserung der Ertragslage beigetragen haben.

Konzernkennzahlen im Überblick

Konzernumsatz : +7,4 % auf 364,3 Mio. EUR (GJ 2024: 339,2 Mio. EUR)

: +7,4 % auf 364,3 Mio. EUR (GJ 2024: 339,2 Mio. EUR) EBITDA : +23,6 % auf 39,4 Mio. EUR (GJ 2024: 31,9 Mio. EUR)

: +23,6 % auf 39,4 Mio. EUR (GJ 2024: 31,9 Mio. EUR) EBIT : +29,2 % auf 34,6 Mio. EUR (GJ 2024: 26,8 Mio. EUR)

: +29,2 % auf 34,6 Mio. EUR (GJ 2024: 26,8 Mio. EUR) EBIT-Marge : 9,5 % (GJ 2024: 7,9 %)

: 9,5 % (GJ 2024: 7,9 %) EBT : +29,5 % auf 34,1 Mio. EUR (GJ 2024: 26,3 Mio. EUR)

: +29,5 % auf 34,1 Mio. EUR (GJ 2024: 26,3 Mio. EUR) Ergebnis je Aktie: 1,19 EUR (GJ 2024: 0,85 EUR)

Beauty-Segment überschreitet erstmals die Marke von 100 Mio. EUR Umsatz

Umsatz : +11,2 % auf 102,0 Mio. EUR (GJ 2024: 91,7 Mio. EUR)

: +11,2 % auf 102,0 Mio. EUR (GJ 2024: 91,7 Mio. EUR) EBIT : +41,5 % auf 28,3 Mio. EUR (GJ 2024: 20,0 Mio. EUR)

: +41,5 % auf 28,3 Mio. EUR (GJ 2024: 20,0 Mio. EUR) EBIT-Marge: 27,8 % (GJ 2024: 21,8 %)

Das Beauty-Segment bleibt der zentrale Wachstums- und Ergebnistreiber der Gruppe. Die bereits in den ersten neun Monaten sichtbare Dynamik setzte sich im vierten Quartal 2025 ungebrochen fort. Optimierte Prozesse, eine höhere Auslastung der ärztlichen Kapazitäten sowie eine gezielte Preisstrategie zur Erschließung neuer Kundengruppen führten zu einer weiteren Margenverbesserung – bei gleichzeitig steigenden Marktanteilen. Die M1 Kliniken AG baut damit ihre Positionierung als führender Anbieter hochwertiger ästhetischer Medizin zum besten Preis konsequent aus.

Handelssegment mit stabilem Umsatzplus

Umsatz : +6,0 % auf 262,3 Mio. EUR (GJ 2024: 247,4 Mio. EUR)

: +6,0 % auf 262,3 Mio. EUR (GJ 2024: 247,4 Mio. EUR) EBIT: -7,5 % auf 6,2 Mio. EUR (GJ 2024: 6,7 Mio. EUR)

Das Handelssegment erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein stabiles Umsatzwachstum; das EBIT lag leicht unter dem Vorjahresniveau.

Verkauf der HAEMATO Pharm GmbH erfolgreich vollzogen

Der Verkauf der HAEMATO Pharm GmbH durch die Mehrheitsbeteiligung HAEMATO AG (85 %) an die PHOENIX group wurde zum Ablauf des 31. Januar 2026 erfolgreich abgeschlossen. Nach Erfüllung sämtlicher Vollzugsbedingungen ist die Transaktion rechtlich wirksam; die HAEMATO Pharm GmbH scheidet mit Wirkung zum 1. Februar 2026 aus dem Konsolidierungskreis der HAEMATO AG und der M1 Kliniken AG aus.

Mit diesem Schritt schärft die M1 Kliniken AG ihr strategisches Profil weiter und stärkt ihre Position als weltweit führender, vertikal integrierter Pure-Play-Anbieter für medizinische Ästhetik.

Ausblick

Die M1 Kliniken AG wird ihren profitablen Wachstumskurs durch die Expansion nationaler und internationaler Fachzentren konsequent fortsetzen. Für das Beauty-Segment strebt das Unternehmen bis 2029 einen Umsatz von 200 bis 300 Mio. EUR bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 % an. Übergeordnetes Ziel bleibt es, M1 Med Beauty als weltweit führende Marke für ästhetische Medizin zu etablieren.

Über die M1 Kliniken AG

Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Leistungen in Europa und Australien. Mit einem klar fokussierten Geschäftsmodell, hoher Standardisierung und konsequenter Skalierung betreibt die Gruppe unter der Marke M1 Med Beauty derzeit 58 Fachzentren in zehn Ländern. Sämtliche Behandlungen werden ausschließlich durch qualifizierte Ärzte nach einheitlich hohen Qualitätsstandards durchgeführt und zu marktführenden Preisen angeboten. Die internationale Expansion, die seit Ende 2018 systematisch vorangetrieben wird, bildet die Grundlage für weiteres skalierbares Wachstum und den Ausbau der globalen Marktposition. Mit der M1 Schlossklinik in Berlin betreibt die Gruppe eine der größten und modernsten Kliniken für plastisch-ästhetische Chirurgie in Europa. Die Einrichtung verfügt über vier Operationssäle und 35 Betten.

Kontakt:M1 Kliniken AGGrünauer Straße 512557 BerlinTelefon: +49 (0)30 347 47 44 14E-Mail: ir@m1-kliniken.de