EQS-News: Magirus startet dynamisch in Q1 2026 mit Auftragseingang auf Rekordniveau; Mutares leitet Vorbereitungen für einen Exit-Prozess ein

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Magirus startet dynamisch in Q1 2026 mit Auftragseingang auf Rekordniveau; Mutares leitet Vorbereitungen für einen Exit-Prozess ein



28.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Magirus startet dynamisch in Q1 2026 mit Auftragseingang auf Rekordniveau; Mutares leitet Vorbereitungen für einen Exit-Prozess ein

Starke Wachstumsdynamik: Magirus (die „ Gesellschaft “), ein führender Anbieter von Feuerwehrtechnologie und spezialisierten Fahrzeugplattformen für Sicherheitskräfte, erzielte in Q1 2026 Umsatzerlöse in Höhe von ca. EUR 85 Mio. und ist klar auf Kurs, die Gewinnschwelle zu erreichen. Ein starker Auftragseingang führte zu einem Auftragsbestand von mehr als EUR 880 Mio. für die kommenden Jahre.

Magirus (die „ “), ein führender Anbieter von Feuerwehrtechnologie und spezialisierten Fahrzeugplattformen für Sicherheitskräfte, erzielte in Q1 2026 Umsatzerlöse in Höhe von ca. EUR 85 Mio. und ist klar auf Kurs, die Gewinnschwelle zu erreichen. Ein starker Auftragseingang führte zu einem Auftragsbestand von mehr als EUR 880 Mio. für die kommenden Jahre. Substanzielle Fortschritte bei der operativen Transformation: Die nach der Übernahme von Magirus durch Mutares eingeleiteten operativen Verbesserungen schlagen sich zunehmend in einer höheren Produktionsleistung und verbesserten operativen KPIs nieder.

Die nach der Übernahme von Magirus durch Mutares eingeleiteten operativen Verbesserungen schlagen sich zunehmend in einer höheren Produktionsleistung und verbesserten operativen KPIs nieder. Strategische Flexibilität und Exit-Optionen: Mutares hat eine strukturierte Prüfung strategischer Optionen für Magirus eingeleitet, einschließlich eines möglichen Börsengangs (IPO), mit dem Ziel, die Gesellschaft dabei zu unterstützen, zahlreiche Wachstumschancen in den für sie relevanten Märkten zu realisieren.

Ulm, 28. Mai 2026 – Magirus, ein führender Anbieter von Feuerwehrlösungen und spezialisierten Fahrzeugplattformen für Sicherheitskräfte, verzeichnete in Q1 2026 eine deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum und unterstreicht damit die starke Dynamik in seinen Endmärkten sowie die seit der Übernahme erzielte substanzielle Wertschöpfung.

Starke Fortschritte bei der operativen Entwicklung

In Q1 2026 erzielte Magirus Umsatzerlöse von rund EUR 85 Mio. Das Quartal wurde durch einen Auftragseingang(1) auf Rekordniveau, eine verbesserte operative Effizienz und eine starke Nachfrage in den europäischen Kernmärkten sowie internationalen Märkten unterstützt.

Das Programm zur Verbesserung der operativen Leistung schreitet voran, liefert Effizienzgewinne und unterstützt ein strukturell höheres Profitabilitätsprofil. Gleichzeitig ermöglicht das etablierte Asset-Light-Geschäftsmodell von Magirus der Gesellschaft, künftiges Umsatzwachstum innerhalb der bestehenden Aufstellung und mit begrenztem zusätzlichen Investitionsbedarf zu realisieren.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Magirus Umsatzerlöse von rund EUR 336 Mio. und ein bereinigtes EBIT(2) von EUR -12 Mio., verglichen mit Umsatzerlösen von ca. EUR 276 Mio. und einem bereinigten EBIT von EUR -40 Mio. im Jahr 2024. Der aktuelle Auftragsbestand(3) übersteigt EUR 880 Mio. Feste Fahrzeugbestellungen, die im Auftragsbestand der Gesellschaft erfasst sind, bieten eine erhebliche Visibilität für den Umsatzausblick 2026, wobei auch für 2027 bereits eine deutlich erhöhte Planungssicherheit erreicht wurde.

Magirus Defense – Wachstumsstarkes Segment mit attraktivem Margenprofil

Mit der Übernahme von Achleitner Fahrzeugbau im Oktober 2025 und deren Rebranding in Magirus Defense Systems nutzt die Gesellschaft ihre bestehenden langjährigen militärischen Kundenbeziehungen, indem sie ihr Portfolio in Richtung Verteidigungsfahrzeuge und Systemlösungen erweitert. Diese strategische Erweiterung in einen der attraktivsten Wachstumsbereiche Europas – getragen von steigenden Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben – positioniert Magirus Defense Systems dafür, eine zusätzliche EBIT-Margenausweitung zu erzielen und einen bedeutenden Beitrag zur Profitabilität der Magirus-Gruppe zu leisten. Dies wird bereits durch einen Großkundenauftrag für die Survivor-Fahrzeugplattform untermauert.

Strategische Flexibilität und Exit-Optionen

Mutares hat eine Prüfung strategischer Optionen für Magirus initiiert, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Diese Optionen umfassen die Evaluierung eines möglichen Verkaufs sowie eines möglichen Exits über die Kapitalmärkte, einschließlich eines Börsengangs (IPO). Eine solche Transaktion würde nicht nur die Kapitalbasis von Magirus stärken, sondern auch die finanzielle Flexibilität erhöhen, um weiterhin profitables Wachstum zu unterstützen, sowohl organisch als auch durch selektive Akquisitionen, flankiert von laufenden Investitionen in Innovation. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch keine Entscheidung getroffen, und jede potenzielle Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen sowie weiterer strategischer Prüfung.

Über Magirus

Magirus ist dem Anspruch verpflichtet, Helden zu dienen. Seit 1864 befähigt Magirus Feuerwehr-, Polizei- und Militäreinheiten mit innovativen, zuverlässigen und zweckbestimmten Fahrzeugen und Technologien. Von Feuerwehrlösungen, entwickelt von Feuerwehrleuten für Feuerwehrleute, bis hin zu fortschrittlichen gepanzerten Fahrzeugplattformen für Sicherheitskräfte liefert Magirus Ausrüstung, die Schutz und Leistungsfähigkeit für jene erhöht, die die Gesellschaft schützen. Mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Drehleitern, hochmodernen und zuverlässigen Löschfahrzeugen, Rettungs- und Gerätewagen, digitalen Flotten- und Einsatzmanagementsystemen, Feuerwehr- und Einsatzrobotern sowie Pumpen, tragbaren Pumpen und durchdachter Ausrüstung ist Magirus einer der größten und technologisch führenden Anbieter von Brand- und Katastrophenschutztechnik weltweit. Magirus beschäftigt mehr als 1.650 Mitarbeitende an seinen wesentlichen Produktions- und Servicestandorten in Ulm (DE), Brescia (IT), Chambéry (FR) und Premstätten (AT) sowie an weiteren Standorten in Schongau (CH) und Radfeld (AT).

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(1) Auftragseingang ist definiert als der Wert der verbindlichen Kundenverträge und verbindlichen Bestellungen, die im jeweiligen Berichtszeitraum zum jeweiligen Preis abgeschlossen und/oder erhalten wurden, einschließlich erwarteter fester Preiseskalationen, die über die jeweilige Vertragslaufzeit vereinbart wurden, jedoch ohne variable Preiseskalationen, die erst in dem Berichtszeitraum berücksichtigt werden, in dem die Beträge aus variablen Preiseskalationen unseren Kunden in Rechnung gestellt werden, und – im Falle von Rahmenvereinbarungen – ausschließlich tatsächliche Abrufaufträge widerspiegelt, die im jeweiligen Berichtszeitraum erhalten wurden.

(2) Bereinigtes EBIT ist definiert als Umsatz, zuzüglich sonstiger Erträge, zuzüglich oder abzüglich der Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen und Wertberichtigungen und sonstiger betrieblicher Aufwendungen bereinigt um bestimmte Sondereffekte. Diese Sondereffekte umfassen Restrukturierungsaufwendungen, transaktionsbezogene Erträge und Aufwendungen, Aufwendungen im Zusammenhang mit der ERP-Implementierung sowie sonstige einmalige IT-bezogene Aufwendungen und sonstige einmalige Aufwendungen.

(3) Auftragsbestand bezeichnet, in Bezug auf verbindliche Kundenverträge und Bestellungen, die abgeschlossen und/oder erhalten wurden, den Teil des gesamten Transaktionspreises gemäß IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“, der noch nicht gemäß IFRS als Umsatz realisiert wurde.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten" oder "U.S."), Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Sämtliche hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und diese Wertpapiere dürfen ohne derartige Registrierung weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder anderweitig übertragen werden, mit Ausnahme bei Vorliegen einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen gemäß den Vorschriften des Securities Act oder sofern es sich um eine Transaktion handelt, die nicht den Registrierungserfordernissen gemäß den Vorschriften des Securities Act unterliegt, und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten. Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere der Magirus GmbH (nach ihrem Formwechsel in eine deutsche Aktiengesellschaft, "Gesellschaft"), die in dieser Bekanntmachung genannt sind ("Wertpapiere"), in den Vereinigten Staaten statt.

Diese Bekanntmachung ist Werbung und stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zum Erwerb oder zur Zeichnung der Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere zu erstellenden Wertpapierprospekt ("Prospekt") treffen. Kopien des Prospekts werden, nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("Bafin") und seiner Veröffentlichung, bei der Gesellschaft oder auf der Webseite der Gesellschaft (www.magirusgroup.com) kostenfrei erhältlich sein. Die Billigung des Prospekts durch die Bafin ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die „qualifizierte Anleger” im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR) sind und die (i) über professionelle Erfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die "Verordnung") verfügen, oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind oder (iii) Personen sind, denen diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an relevante Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt handeln. Alle Investitionen oder Investitionsaktivitäten, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen durchgeführt.

Diese Bekanntmachung kann „in die Zukunft gerichtete Aussagen“ enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie „werden“, „davon ausgehen“, „zum Ziel setzen“, „könnten“, „möglicherweise“, „sollten“, „erwarten“, „glauben“, „beabsichtigen“, „planen“, „bereiten vor“ oder „abzielen“ (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft gerichteten Aussagen, die der Gesellschaft, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen, oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in dieser Bekanntmachung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen realisiert werden können. In die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung getroffen.

Vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften werden weder die Gesellschaft, ihre Berater, noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen beabsichtigen, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen, zu revidieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, und übernehmen keine Verpflichtung dazu. Diese Bekanntmachung stellt keine Anlage-, Rechts-, Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Niemand ist befugt, Informationen zu geben oder Zusicherungen zu machen, die nicht in dieser Bekanntmachung enthalten sind und nicht mit ihr übereinstimmen, und wenn solche Informationen oder Zusicherungen gegeben oder gemacht werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der Gesellschaft autorisiert wurde.

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zusätzliche oder alternative Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung, die nicht in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind ("IFRS"), oder dem deutschen Handelsgesetzbuch und den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung berechnet werden und die als Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen zu betrachten wären. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen werden dargestellt, da die Gesellschaft der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen die Gesellschaft tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und der Finanzierungsstruktur eines Unternehmens weit verbreitet sind. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten nicht als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen verstanden werden, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und -quoten verlassen sollten.

Diese Bekanntmachung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller Informationen, die zur Bewertung der Gesellschaft und/oder ihrer Finanzlage erforderlich sind. Die Finanzdaten für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr wurden von der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Gesellschaft noch nicht geprüft. Dementsprechend können sich diese Angaben nach Abschluss des Prüfungsprozesses ändern, und die tatsächlichen geprüften Ergebnisse können von den hier aufgeführten Zahlen abweichen. Die Finanzinformationen (einschließlich Prozentsätzen) wurden gemäß etablierten kaufmännischen Grundsätzen gerundet. Bestimmte Daten zur Marktpositionierung der Gesellschaft, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, stammen aus oder basieren auf Drittquellen. In Branchenpublikationen, Studien und Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen erklärt, dass die darin enthaltenen Daten aus Quellen stammen, die als zuverlässig gelten, dass jedoch keine Garantie für die Angemessenheit, Qualität, Genauigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit dieser Daten besteht. Solche Untersuchungen und Schätzungen sowie die ihnen zugrunde liegenden Methoden und Annahmen wurden von keiner unabhängigen Quelle auf ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit überprüft und können ohne Mitteilung geändert werden. Dementsprechend lehnt die Gesellschaft ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung in Bezug auf diese Informationen ab und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Daten gesetzt werden.

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