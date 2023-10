EQS-News: Mainz Biomed ernennt Tarrin Khairi-Taraki zum Vice President of Commercial Operations

Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Personalie

Mainz Biomed ernennt Tarrin Khairi-Taraki zum Vice President of Commercial Operations Ehemaliger Natera-Manager wird alle Vertriebs- und des Supportaktivitäten für die Vermarktung von ColoAlert® in der EMEA-Region leiten BERKELEY, USA – MAINZ, Deutschland – 26. Oktober 2023 — Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed“ oder das „Unternehmen“), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert, ist erfreut, die Ernennung von Tarrin Khairi-Taraki zum Vice President of Commercial Operations, EMEA, bekannt zu geben. Tarrin Khairi-Taraki wird eine zentrale Rolle bei der Steuerung des anhaltenden Erfolgs von Mainz Biomed spielen und sich dabei auf die Vermarktung des Hauptproduktes ColoAlert®, ein hochwirksamer und anwenderfreundlicher Darmkrebsfrüherkennungstest, konzentrieren. „Ich heiße Tarrin herzlich im Team von Mainz Biomed willkommen", kommentierte Darin Leigh, Chief Commercial Officer bei Mainz Biomed. „Ich bin davon überzeugt, dass er durch seine eindrucksvolle Erfolgsbilanz und seinen umfassenden Erfahrungsschatz im Bereich der medizinischen Diagnostik entscheidend dazu beitragen wird, unseren Erfolg bei der Kommerzialisierung von ColoAlert® weiter auszubauen." In seiner Rolle als Mitbegründer und VP of Business Development bei Eluthia war Tarrin maßgeblich mitverantwortlich für den Erfolg des Unternehmens. Seine strategischen Beiträge bei der Sicherung neuer Laborpartnerschaften, der Ausweitung der Vertriebsreichweite und der Umsetzung präziser Marketingstrategien, trugen wesentlich dazu bei, Eluthia als eines der führenden Labore für pränatale Testlösungen für Gesundheitseinrichtungen in Deutschland und Österreich zu etablieren. Vor seiner Zeit bei Eluthia, war Tarrin als Regional Manager für die Regionen DACH und BENELUX bei Natera tätig, einem der vier weltweit führenden Unternehmen im Sektor des pränatalen Screenings und bekannt für seine nicht-invasive, zellfreie DNA-Testtechnologie. Während seiner Tätigkeit bei Natera hat Tarrin durch den Aufbau wichtiger Kooperationen mit Laboren, Kliniken und Praxen sowie durch die Steigerung der Effektivität der Vertriebsteams der Laborpartner ein bedeutendes Wachstum erzielt. Mit seiner Expertise zu Marktanalysen und Geschäftsentwicklungsstrategien erreichte er eine starke Präsenz von Nateras innovativem Panorama Test im gesamten deutschsprachigen Raum und eine sehr erfolgreiche Markteinführung des Tests in Österreich und den Niederlanden. Als Vice President of Commercial Operations bei Mainz Biomed wird Tarrin seine profunden Marktkenntnisse dazu einsetzen, Vertriebsstrategien zu konzipieren und implementieren sowie Mitarbeitern in Schlüsselpositionen entwickeln, um die Kundenerfahrung zu verbessern und das Umsatzwachstum zu steigern. Sein Verantwortungsbereich umfasst alle Vertriebs- und Supportaktivitäten in der EMEA-Region zur Vermarktung von ColoAlert®. Zu seiner Ernennung sagte Tarrin: „Ich freue mich außerordentlich auf die Arbeit bei Mainz Biomed und darauf, mit ColoAlert® an der Verbesserung der Darmkrebsvorsorge mitzuwirken. Ich werde meine Erfahrung einbringen, um zusammen mit dem hervorragenden Team erfolgreich unsere gemeinsame Mission weiter zu verfolgen, mehr Menschen weltweit Zugang zu wirksamen Screening-Tests zu ermöglichen, die ihnen helfen, ein längeres und gesünderes Leben zu führen." Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/ Folgen Sie uns, um auf dem neuesten Stand zu bleiben:

Facebook Über ColoAlert ColoAlert, das Hauptprodukt von Mainz Biomed, ist ein benutzerfreundliches Kit für die Darmkrebsvorsorge von zuhause mit hoher Sensitivität und Spezifität. Dieser nicht-invasive Test analysiert Proben auf Tumor-DNA und weist so auf Krebsgeschwüre hin. Damit bietet er eine bessere Früherkennung als Tests auf okkultes Blut im Stuhl (FOBT). Durch die Verwendung der PCR-Technologie erkennt ColoAlert mehr Fälle von Darmkrebs als andere Stuhltests und ermöglicht eine frühere Diagnose (Dollinger et al., 2018). Das Produkt ist in ausgewählten EU-Ländern über ein Netzwerk führender unabhängiger Labore, Programme des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie im Direktvertrieb erhältlich. Um die Marktzulassung in den USA zu erhalten, wird ColoAlert im Rahmen der FDA-Zulassungsstudie „ReconAAsense" untersucht. Sobald das Produkt in den USA zugelassen ist, besteht die kommerzielle Strategie des Unternehmens darin, einen skalierbaren Vertrieb über ein Programm mit Kooperationspartnern aus regionalen und nationalen Labordienstleistern im ganzen Land aufzubauen. Über Darmkrebs

Mit über 1,9 Millionen neuen Fällen im Jahr 2020, ist Darmkrebs laut World Cancer Research Fund International die dritthäufigste Krebsart weltweit. Die US Preventive Services Task Force empfiehlt die Durchführung eines Screenings mit einem DNA-basierten Stuhltest, wie ColoAlert®, in den USA einmal alle drei Jahre ab dem Alter von 45 Jahren. Jedes Jahr werden in den USA 16,6 Millionen Darmspiegelungen durchgeführt. Etwa ein Drittel der US-Bürger im Alter von 50 bis 75 Jahren ist jedoch noch nie auf Darmkrebs untersucht worden. Diese Lücke in der Vorsorgeuntersuchung stellt ein Marktpotential von über 4 Milliarden US Dollar dar. Über Mainz Biomed N.V. Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Das Portfolio an Produktkandidaten von Mainz Biomed umfasst auch PancAlert, einen Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Entwicklungsstadium. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte mainzbiomed.com. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@mainzbiomed.com



josh@sjspr.co Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an ir@mainzbiomed.com Zukunftsgerichtete Aussagen Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „vorhersagen“ und „projizieren“ und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 7. April 2023. Die Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.

