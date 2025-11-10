EQS-News: Mainz Biomed nimmt an der 38. Jahrestagung der Gastroenterologischen Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz (GARPS) teil

Emittent / Herausgeber: Mainz Biomed N.V. / Schlagwort(e): Konferenz

10.11.2025 / 14:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mainz Biomed nimmt an der 38. Jahrestagung der Gastroenterologischen Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz (GARPS) teil

BERKELEY, USA und MAINZ, Deutschland – 10. November 2025 — Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed“ oder das „Unternehmen“), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, hat seine Teilnahme an der 38. Jahrestagung der Gastroenterologischen Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz (GARPS) bekannt gegeben, die vom 14. bis 15. November 2025 in Bad Kreuznach, Deutschland, stattfindet.

Die Jahrestagung der GARPS, an der klinische und wissenschaftliche Expertise aus der gesamten Region Rheinland-Pfalz teilnehmen, dient als wichtige Plattform für den Wissensaustausch in den Fachbereichen Gastroenterologie und Hepatologie. Diese Form des regionalen Kongresses fördert den wertvollen Dialog zwischen Universitäten, Krankenhäusern, Privatpraxen und Vertretern aus Forschung und des Diagnostiksektors.

Mainz Biomed wird diese Gelegenheit nutzen, um seine Beziehungen zu wichtigen Meinungsbildnern in der Gastroenterologie weiter zu stärken, Erkenntnisse über die Zukunft der Krebsprävention auszutauschen und sein aktuelles Hauptprodukt, ColoAlert®, sowie potenzielle zukünftige Diagnoselösungen des Unternehmens zur verbesserten Früherkennung von Darmkrebs und anderen Krebsarten vorzustellen.

Teilnehmer der Tagung sind eingeladen, den Stand von Mainz Biomed zu besuchen, um mehr über die Bedeutung der Früherkennung von Darmkrebs zu erfahren, sowie sich über die Möglichkeiten zu Kooperationen mit Ärzten und der Aufnahme von ColoAlert in das Behandlungsangebot für Patienten zu informieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/

Über Mainz Biomed NV

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zur Erkennung von Darmkrebs. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt derzeit, in Vorbereitung auf eine Studie für die FDA-Zulassung in den USA, die Machbarkeitsstudie eAArly DETECT 2 durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Für Presseanfragen zu Mainz Biomed wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG

Maximilian Schur / Simone Neeten

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an ir@mainzbiomed.com



