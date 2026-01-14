EQS-News: Mainz Biomed präsentiert Ergebnisse einer Verifizierungsstudie zu Bauchspeicheldrüsenkrebs auf der AACR-Jahrestagung 2026

Emittent / Herausgeber: Mainz Biomed N.V. / Schlagwort(e): Konferenz

Mainz Biomed präsentiert Ergebnisse einer Verifizierungsstudie zu Bauchspeicheldrüsenkrebs auf der AACR-Jahrestagung 2026

Erste Daten einer blutbasierten mRNA-Signatur für die Erkennung von duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse und die Unterscheidung von intraduktalen papillär-muzinösen Neoplasien werden in San Diego vorgestellt

BERKELEY, USA, und MAINZ, Deutschland – 14. Januar 2026 — Mainz Biomed N.V . (NASDAQ: MYNZ) („Mainz Biomed” oder „das Unternehmen”), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, freut sich, seine Teilnahme an der bevorstehenden Jahrestagung 2026 der American Association for Cancer Research (AACR) bekannt zu geben. Diese renommierte Konferenz findet vom 17. bis 22. April 2026 in San Diego, Kalifornien, USA, statt. Die von der American Association for Cancer Research organisierte Veranstaltung bringt internationale Wissenschaftler, Ärzte und führende Vertreter der Industrie zusammen, um bahnbrechende Ergebnisse aus der Krebsforschung auszutauschen und neue Ansätze in der Onkologie zu diskutieren.

Auf der AACR wird das Unternehmen die Ergebnisse seiner Verifizierungsstudie vorstellen, in der eine kompakte, proprietäre Kombination aus mRNA-Biomarkern, die aus Blut gewonnen wurden, und einem KI-basierten Modellierungsansatz zur Unterscheidung von duktalen Adenokarzinomen der Bauchspeicheldrüse und gutartigen Tumoren, darunter intraduktalen papillär-muzinösen Neoplasien, in einer Kohorte von 30 Probanden evaluiert wurde.

Weitere Details werden in den Tagungsberichten der AACR online veröffentlicht.

Das Unternehmen freut sich darauf, die Ergebnisse dieser Studie auf der AACR vorzustellen, die darauf abzielt, die Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs zu revolutionieren und zu einer Senkung der Krebssterblichkeitsraten weltweit beizutragen.

Über Mainz Biomed NV

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zur Erkennung von Darmkrebs. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt derzeit, in Vorbereitung auf eine Studie für die FDA-Zulassung in den USA, die klinische Studie eAArly DETECT 2 durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Für Presseanfragen zu Mainz Biomed wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG

Maximilian Schur / Simone Neeten

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an ir@mainzbiomed.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „vorhersagen“ und „projizieren“ und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden.