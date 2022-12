EQS-News: Management-Stabwechsel bei MuM Software SE

EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Personalie

Management-Stabwechsel bei MuM Software SE



14.12.2022 / 10:48 CET/CEST

Management-Stabwechsel bei MuM Software SE Gründer übergibt an die nächste Generation Konzernführung durch Group Management Board

Adi Drotleff bleibt Ankeraktionär und aktiver Aufsichtsrat

Wessling, 14. Dezember 2022 Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) schließt zum 1.1.2023 den jahrelang vorbereiteten Stabwechsel auf die nächste Management-Generation ab. Schon vor über 10 Jahren wurde hierzu ein Group Management Board eingerichtet, dem neben den Geschäftsführenden Direktoren der monistischen Finanzholding MuM SE (die faktisch den Konzernvorständen einer AG entsprechen) auch die Bereichsvorstände der größten operativen Einheiten angehören. Neben CFO Markus Pech (MuM SE) werden derzeit die beiden Segmente von Volker Nesenhöner (CAD/CAM-Software) und Marcus Höllrich (Systemhaus Europa) vertreten. Rainer Sailer (Bauwesen/BIM) und Wolfgang Huber (Industrie/CAE) repräsentieren segmentübergreifend ihre Branchenbereiche. Zusätzlich nehmen auch weitere Mitglieder der oberen Führungsebenen bei Bedarf an den regelmäßigen Board-Meetings teil. Dass dieses teamorientierte Managementkonzept gut funktioniert, belegt der nachhaltige Geschäftserfolg von MuM: Von 2014 bis 2021 wuchs der Umsatz um +9,6% pro Jahr, während das Nettoergebnis pro Aktie von 24 auf 126 Cent kletterte, also mit +27% p.a. fast dreifach überproportional. Gründer Adi Drotleff, der sich im Laufe der Jahre schon vollständig aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat, kann also nun mit einem guten Gefühl die operative Konzernführung komplett an CFO Markus Pech und das langjährig erfahrene und eingespielte Topmanagement-Team übergeben. Ich bleibe meiner MuM aber als Ankeraktionär mit gut 45% Aktienanteil erhalten und werde auch künftig als Verwaltungsratsvorsitzender sowie als geschäftsführender Direktor für Strategie und Konzernkommunikation - mit halbierten Bezügen - an der Fortsetzung unserer Erfolgsgeschichte mitwirken, also als aktiver Aufsichtsrat in der Unternehmerrolle bleiben. Kurz-Biografien MuM Group Management Board:

Dipl.-Betriebswirt (FH) Markus Pech (Jahrgang 1974) sammelte seine ersten Berufserfahrungen in einer großen Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft und bildete sich zum Steuerberater weiter. 2003 fing er im Finanzbereich bei MuM an, wo er seit 2016 als CFO und Geschäftsführender Direktor der Mensch und Maschine Software SE für Konzern-Finanzen und -Verwaltung verantwortlich zeichnet.

Dipl.-Ing. (FH) Volker Nesenhöner (Jahrgang 1958) hat rund 40 Jahre Berufserfahrung u.a. in der Dassault- und Autodesk-Welt gesammelt und ist eine anerkannte Autorität im CAM-Markt. Er blickt auf fast 15 Jahre im MuM-Konzern zurück, wo er seit 2011 als Bereichsvorstand CAD/CAM den Aufstieg vom Außenseiter zum Marktführer vorangetrieben hat.



Dipl.-Ing. (FH) Marcus Höllrich (Jahrgang 1965) hat direkt nach seinem Studium 1991 bei MuM angeheuert und mit der Zeit immer mehr Management-Verantwortung im In- und Ausland übernommen. Seit 2009 ist er als Bereichsvorstand für die Systemhaus-Niederlassungen im nicht-deutschsprachigen Europa sowie die Partnerschaften mit Autodesk und anderen Herstellern zuständig. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Sailer (Jahrgang 1961) hat über 35 Jahre Berufserfahrung im CAD/BIM-Markt gesammelt, u.a. bei Nemetschek und Autodesk, und gehört zu den BIM-Pionieren in Deutschland. Seit 2009 ist er als Branchenvorstand Bauwesen/BIM für Digitalisierungslösungen und Schulungen im Systemhaus-Segment sowie das MuM-Softwareportfolio in den Bereichen BIM, Ingenieurbau und Garten/Landschaftsbau zuständig. Dipl.-Ing. (TU) Wolfgang Huber (Jahrgang 1965) hat direkt nach seinem Studium 1992 bei MuM angeheuert und mit der Zeit immer mehr Management-Verantwortung im In- und Ausland übernommen. Seit 2009 ist er als Branchenvorstand Industrie/CAE für Digitalisierungslösungen und Schulungen im Systemhaus-Segment sowie das MuM-Softwareportfolio in den Bereichen CAE, PDM/PLM und Variantenkonstruktion zuständig.

