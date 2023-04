EQS-News: Management-Update der SynBiotic SE: Legalisierungsoptionen, Kostenoptimierung, Produktinnovationen

EQS-News: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

München, 03.04.2023



Die Legalisierung von Cannabis befindet sich in einer entscheidenden Phase, denn die Bundesregierung möchte in den kommenden Wochen einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen. Im Raum stehen verschiedene Optionen von einer Entkriminalisierung bis hin zu einer vollständigen Legalisierung. Das Management der SynBiotic SE blickt gespannt auf die Entwicklungen und sieht sich für alle Eventualitäten gut aufgestellt: Wir haben uns bewusst sehr breit positioniert und sind auf alle Szenarien der Legalisierung vorbereitet. Wie diese schlussendlich aussehen wird, bleibt jedoch abzusehen. Sicher ist, dass es einen Vorschlag geben wird, mit dem wir uns konstruktiv auseinandersetzen werden. Unabhängig davon, wie die kontrollierte Abgabe von Cannabis schlussendlich ausgestaltet sein wird, konzentrieren wir uns bis dahin auf die Optimierung unseres operativen Geschäfts.", ergänzt Lars Müller, Geschäftsführender Direktor der SynBiotic SE.



Kosteneinsparungen und anstehende Profitabilität

Seit dem Jahr 2022 führt die Unternehmensgruppe disziplinierte Kostenoptimierungen durch. Dies soll wie geplant weiter forciert werden, um den für das erste Halbjahr 2023 geplanten Break-Even-Point auf Beteiligungsebene zu erreichen.



Einstieg in den Medizinal Cannabis Markt für Selbstzahler in Q2 2023 geplant

Um Umsätze unabhängig von der Legalisierung weiter auszubauen, stehen Produktinnovationen für den Markt rund um medizinisches Cannabis für Selbstzahler bereits in den Startlöchern. Entsprechende Produkte sollen im zweiten Quartal des laufenden Jahres gelauncht werden.



SynBiotic SE prüft potenzielle Übernahmeziele

Neben den Kostenoptimierungen und den für den medizinischen Cannabismarkt geplanten Produktinnovationen verfolgt das Management nach wie vor das Ziel, im Zuge der Konsolidierung des Marktes weitere Übernahmekandidaten zu prüfen. Durch weitere Übernahmen sollen noch größere Synergieeffekte entstehen und die Kosteneffizienz der Gruppe weiter optimiert werden. Lars Müller dazu: Wir beobachten seit geraumer Zeit eine zunehmende Konsolidierung in den verschiedenen Märkten rund um Cannabiserzeugnisse. Um für die künftigen Entwicklungen bestens vorbereitet zu sein, sprechen wir aktuell mit verschiedenen Parteien aus der europäischen sowie internationalen Cannabisindustrie. Dabei möchten wir uns optimal ergänzen und neue Potenziale heben, um uns künftig gemeinsam als ein noch stärkerer Akteur am Markt zu positionieren.

Über SynBiotic SE

Die SynBiotic SE ist die größte börsengelistete Unternehmensgruppe Europas im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie. Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel vom Feld ins Regal. Ein Kerngeschäft des Unternehmens ist die Forschung & Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von cannabinoid- und terpenhaltiger Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst. Dabei ist die SynBiotic SE neben dem Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikmarkt auch im medizinischen und zukünftig auch im Recreational-Cannabis-Sektor aktiv.





