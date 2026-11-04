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04.11.2026 12:14:13

EQS-News: Manuel Balles wird neuer President APAC bei SAF-HOLLAND

EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Personalie
Manuel Balles wird neuer President APAC bei SAF-HOLLAND

04.11.2026 / 12:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Manuel Balles wird neuer President APAC bei SAF-HOLLAND

  • Manuel Balles folgt auf Andreas Richter, der Ende des Jahres 2026 in den Ruhestand tritt
 

Bessenbach, 04. November 2026. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat Manuel Balles mit Wirkung zum 1. Januar 2027 zum neuen President APAC ernannt. Er folgt auf Andreas Richter, der zum Jahresende 2026 in den Ruhestand tritt.

Andreas Richter hat über viele Jahre hinweg die Entwicklung von Haldex sowie zuletzt seit 2023 die Aktivitäten von SAF-HOLLAND in der Region APAC maßgeblich geprägt. In einem zunehmend anspruchsvollen geopolitischen Umfeld ist es ihm gelungen, die Resilienz des Geschäfts nachhaltig zu stärken, Marktpositionen weiter auszubauen und die Integration der Haldex-Aktivitäten erfolgreich umzusetzen.

Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender und CEO der SAF-HOLLAND SE, fasst zusammen: „Andreas Richter hat unsere Aktivitäten in der Region APAC mit großem persönlichem Einsatz und langjähriger Erfahrung geführt. Gerade in den vergangenen Jahren, die von geopolitischen Spannungen und Unsicherheiten geprägt waren, hat er maßgeblich dazu beigetragen, unsere Strukturen robuster und widerstandsfähiger aufzustellen. Für seinen langjährigen Beitrag danke ich ihm sehr herzlich und wünsche ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.“

Mit Manuel Balles übernimmt ein international erfahrener Executive aus den eigenen Reihen die Verantwortung für die Region APAC. Er ist seit über 20 Jahren für SAF-HOLLAND tätig und verfügt über umfangreiche Expertise insbesondere im Ersatzteilgeschäft. In seiner aktuellen Funktion als Vice President EMEA Aftermarket verantwortet er seit 2021 das Ersatzteilgeschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, welches er erfolgreich weiterentwickelte und ausbaute.

Zuvor war Manuel Balles in verschiedenen internationalen Vertriebsfunktionen tätig, unter anderem mehrere Jahre in Asien. Dort betreute er Kunden in Südostasien und Japan und gestaltete die regionale Geschäftsentwicklung durch den Ausbau von Kundenbeziehungen und lokalen Strukturen aktiv mit.

In seiner neuen Rolle wird Manuel Balles die Weiterentwicklung der Region vorantreiben, die Marktpositionen von SAF-HOLLAND festigen und zusätzliche Wachstumsimpulse setzen. Dabei wird er die bestehenden Potenziale, auch im Ersatzteilgeschäft, im Einklang mit der Unternehmensstrategie drive2030 konsequent erschließen.

 

Kontakt:

Dana Unger      

VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 949

dana.unger@safholland.de

 

Alexander Pöschl

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 117

alexander.poeschl@safholland.de

 

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich rund 5.600 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von etwa 1,73 Mrd. Euro.

Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2025 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3.

Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.

SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.


04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Telefon: +49 6095 301-949
E-Mail: ir@safholland.de
Internet: www.safholland.com
ISIN: DE000SAFH001
WKN: SAFH00
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 222100QJQLUJHWREL058
EQS News ID: 2428342

 
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