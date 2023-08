EQS-News: Manz AG im ersten Halbjahr 2023 mit positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklung

EQS-News: Manz AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Manz AG im ersten Halbjahr 2023 mit positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklung



03.08.2023 / 07:30 CET/CEST

Manz AG im ersten Halbjahr 2023 mit positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklung Umsatz steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 12% auf 142 Mio. EUR

Segment Mobility & Battery Solutions mit deutlichem Umsatzplus von 18%

Solides Umsatzwachstum von 8% im Segment Industry Solutions

Deutliche Ergebnisverbesserung resultiert in EBIT-Marge von 7% Reutlingen, 03. August 2023 Die Manz AG, weltweit tätiger Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, verzeichnete in den ersten sechs Monaten 2023 einen Umsatzanstieg auf 142,1 Mio. EUR nach 126,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg von 12,2% ist auf die Ausweitung des Geschäfts in den beiden Segmenten Mobility & Battery Solutions und Industry Solutions zurückzuführen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 16,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2023 (Vorjahr: 0,1 Mio. EUR), die EBITDA-Marge stieg auf 10,7%. Ursächlich für das signifikant verbesserte EBITDA waren ein positiver Effekt in Höhe von rund 6 Mio. EUR aus einem Aktientausch mit Customcells sowie eine deutlich verbesserte Materialaufwandsquote. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich dadurch ebenfalls deutlich auf 10,3 Mio. EUR (Vorjahr: -5,7 Mio. EUR) bei einer EBIT-Marge von 6,8%. Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: Die Entwicklungen im ersten Halbjahr 2023 senden gemischte Signale. Einerseits sind wir sehr zufrieden mit dem Anstieg des Konzernumsatzes und der sehr positiven Ergebnisverbesserung. Andererseits registrieren wir seit Jahresbeginn eine gewisse Investitionszurückhaltung, die sich auch in unserem Auftragseingang widerspiegelt. Dennoch blicken wir insgesamt optimistisch in die Zukunft, da wir zum einen mit einem Auftragsbestand in Höhe von 221 Mio. EUR über eine starke Basis für unsere künftige Entwicklung verfügen. Zum anderen erwarten wir, dass die Auftragsvergabe im Laufe des zweiten Halbjahres in allen Bereichen wieder deutlich an Dynamik gewinnen wird. Im Segment Mobility & Battery Solutions konnte Manz in den ersten sechs Monaten 2023 ein deutliches Umsatzwachstum um 18,0% auf 58,6 Mio. EUR (Vorjahr: 49,7 Mio. EUR) erzielen. Geprägt durch einen Positiveffekt aus dem Aktientausch mit Customcells verbesserte sich das EBIT des Segments im Berichtszeitraum deutlich auf 5,6 Mio. EUR nach -9,0 Mio. im ersten Halbjahr 2022. Im Segment Industry Solutions wuchs der Umsatz im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der fortschreitenden Abarbeitung des Auftragsbestandes um 8,4% auf 83,4 Mio. EUR (Vorjahr: 77,0 Mio. EUR) an. Gleichzeitig profitierte das Segment-EBIT von einer deutlich gesunkenen Materialquote und stieg auf 4,7 Mio. EUR nach 3,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Infolge der beschriebenen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 geht der Vorstand weiterhin davon aus, dass die Prognose für das Gesamtjahr erreicht werden kann, wenngleich mit anhaltenden Herausforderungen in der Planbarkeit der Auftragsentwicklung zu rechnen ist. So wird für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin eine Steigerung des Umsatzes im unteren zweistelligen Prozentbereich gegenüber 2022, eine EBITDA-Marge im mittleren positiven einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge im niedrigen positiven einstelligen Prozentbereich erwartet. Umsatz, EBITDA und EBIT H1 2023 im Vorjahresvergleich in Mio. EUR H1 2023 H1 2022 Umsatzerlöse Konzern 142,1 126,7 Mobility & Battery Solutions 58,6 49,7 Industry Solutions 83,4 77,0 EBITDA Konzern 16,1 0,1 Mobility & Battery Solutions 8,2 -6,6 Industry Solutions 8,0 6,7 EBIT Konzern 10,3 -5,7 Mobility & Battery Solutions 5,6 -9,0 Industry Solutions 4,7 3,2

Der vollständige Bericht für die ersten sechs Monate 2023 steht ab heute auf der Unternehmenswebseite www.manz.com im Bereich Investor Relations / Veröffentlichungen zum Download zur Verfügung. Unternehmensprofil: Manz AG engineering tomorrows production Die Manz AG ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen. Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik, entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion. Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme, Nasschemie und Digitaldruck. Mit aktuell rund 1.500 Beschäftigten entwickelt und produziert die Manz-Gruppe in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Italien, China und Taiwan. Vertriebs- und Service-Niederlassungen bestehen darüber hinaus in den USA und Indien. Die Manz AG wurde 1987 gegründet, seit 2006 ist sie an der Frankfurter Börse notiert. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 251 Mio. EUR. Kontakt: Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 9000-395

Fax: +49 (0)7121 9000-99

Email: abartmann@manz.com cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 205855-28

Fax: +49 (0)611 205855-66

E-Mail: krause@cometis.de

03.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

