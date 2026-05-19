EQS-News: Marinomed Biotech AG gibt strategische Partnerschaft und weltweite Lizenzierung der Marinosolv®-Technologie im Bereich Inhalationstherapie bekannt

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Marinomed Biotech AG gibt strategische Partnerschaft und weltweite Lizenzierung der Marinosolv®-Technologie im Bereich Inhalationstherapie bekannt



19.05.2026 / 07:58 CET/CEST

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Marinomed Biotech AG gibt strategische Partnerschaft und weltweite Lizenzierung der Marinosolv®-Technologie im Bereich Inhalationstherapie bekannt

Marinomed unterzeichnet Term Sheet mit Phargentis SA für eine weltweite exklusive Lizenz der Marinosolv®-Technologieplattform für eine Inhalationsformulierung.

Die Partnerschaft umfasst Fee-for-Service-Entwicklung, langfristige Meilensteinzahlungen sowie künftige Lizenzgebühren auf Produktumsätze.

In der Zusammenarbeit wird Marinomeds Expertise zur Verbesserung der Löslichkeit und Bioverfügbarkeit für die Entwicklung eines spezialisierten Medikaments für Atemwegserkrankungen genutzt.

Korneuburg, Austria, 19. Mai, 2026 – Marinomed Biotech AG (VSE:MARI), ein dynamisches biopharmazeutisches Unternehmen, gibt heute die Unterzeichnung eines Term Sheets mit Phargentis SA bekannt. Das Term Sheet umfasst die weltweite Lizenzierung der proprietären Marinosolv®-Technologieplattform für die Entwicklung einer hoch wirksamen Formulierung mit einer Kombination unterschiedlicher pharmazeutischer Wirkstoffe, die speziell für die Inhalation vorgesehen ist.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Marinomed spezialisierte Formulierungsdienstleistungen sowie technische Expertise bereitstellen, um ein Therapeutikum für Atemwegserkrankungen unter Einsatz der Marinosolv®-Plattform zu entwickeln. Die Technologie ist darauf ausgelegt, die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit hydrophober Wirkstoffe deutlich zu erhöhen. Dadurch kann eine effektivere Verabreichung in die Lunge ermöglicht und potenziell die für Patient:innen erforderliche Dosierung reduziert werden.

Die finanzielle Struktur der Partnerschaft umfasst unmittelbare Fee-for-Service-Komponenten für die ersten Entwicklungsphasen. Darüber hinaus hat Marinomed Anspruch auf Meilensteinzahlungen, die an bestimmte technische und klinische Entwicklungserfolge über den mehrjährigen Entwicklungszyklus hinweg geknüpft sind. Im Falle einer erfolgreichen Kommerzialisierung sieht die Vereinbarung zudem die Zahlung von Lizenzgebühren auf die Nettoumsätze des daraus hervorgehenden Produkts vor.

„Diese Vereinbarung markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein in unserer Strategie, die Marinosolv®-Plattform über unsere eigene interne Pipeline hinaus zu monetarisieren“, sagt Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. „Durch die Anwendung unserer Technologie im Bereich der Inhalationstherapien adressieren wir einen wichtigen Bedarf an einer besseren Verabreichung schwer löslicher Wirkstoffe in der Atemwegsmedizin. Diese Partnerschaft bestätigt nicht nur die Vielseitigkeit unseres Patentportfolios, sondern schafft auch eine nachhaltige Einnahmequelle durch Dienstleistungen, Meilensteinzahlungen und künftige Lizenzgebühren.“

Die Marinosolv®-Technologie hat ihr Potenzial bereits in verschiedenen ophthalmologischen und nasalen Anwendungen unter Beweis gestellt. Die jüngste Erweiterung in den Bereich der Inhalation unterstreicht die breite Anwendbarkeit der Plattform, Behandlungsansätze in mehreren therapeutischen Bereichen grundlegend zu verändern, in denen die Wirkstofflöslichkeit weiterhin eine Hürde für den klinischen Erfolg darstellt.

Über Marinosolv®

Marinosolv® ist Marinomed’s proprietäre Technologieplattform zur Erhöhung der Löslichkeit schwer löslicher Wirkstoffe. Dadurch ermöglicht Marinosolv® die Entwicklung wässriger Formulierungen für empfindliche Gewebe wie Augen, Nase und Lunge, ohne dass aggressive Lösungsmittel oder Konservierungsmittel erforderlich sind. Dies kann sowohl die Wirksamkeit als auch die lokale Verträglichkeit verbessern.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Über Phargentis SA

Phargentis, gegründet im Jahr 2015 mit Hauptsitz in Lugano, Schweiz, entwickelt generische und innovative Super-Generic-Produkte für den Atemwegsmarkt mit starkem Fokus auf COPD und Asthma. Phargentis ist ein agiles Unternehmen, das auf robuste globale Partnerschaften setzt, um eine einzigartige Early-Market-Entry-Strategie für Generika sowie globale Auslizenzierungen für sein vielfältiges und wettbewerbsfähiges Portfolio umzusetzen. Phargentis befindet sich im gemeinsamen Eigentum von Chemholding (Schweiz), Helm Swiss (Schweiz) und Pharmaxis (Dubai). Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist generisches Tiotropiumbromid DPI, die vollständig austauschbare generische Version der weltweit führenden COPD-Erstlinientherapie. Das Produkt erzielt bereits Umsätze in Europa und die Markteinführung in weiteren wichtigen Märkten ist geplant.

Rückfragehinweis:

Marinomed Biotech AG

PR: Luca Horinek

IR.: Tobias Meister

T: +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

E-Mail: ir@marinomed.com

Disclaimer

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