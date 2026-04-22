EQS-News: Marinomed kündigt strategische Expansion in den Bereich Rezepturarzneimittel unter Einsatz der Marinosolv®-Technologie an

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Marinomed kündigt strategische Expansion in den Bereich Rezepturarzneimittel unter Einsatz der Marinosolv®-Technologie an



22.04.2026 / 09:04 CET/CEST

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Marinomed kündigt strategische Expansion in den Bereich Rezepturarzneimittel unter Einsatz der Marinosolv®-Technologie an

Rezepturarzneimittel als neue Geschäftsmöglichkeit

Marinosolv-Technologie spielt zentrale Rolle

Erste Schritte bereits eingeleitet

Korneuburg, Austria, 22. April, 2026 Die Marinomed Biotech AG (die „Gesellschaft“), ein auf pharmazeutische Entwicklung fokussiertes Unternehmen mit dem Ziel, Behandlungen von Patienten zu verbessern, hat heute ihren strategischen Einstieg in das Zulieferungsgeschäft für Rezepturarzneimittel (magistralische Zubereitung) bekannt gegeben. Die Gesellschaft erwartet, dass kurz- bis mittelfristig mehrere Kunden Dienstleistungen auf Basis der Marinosolv-Technologie beauftragen werden. Erste Umsätze werden für das vierte Quartal 2026 bzw. Anfang 2027 erwartet. Ziel ist es, die laufenden Betriebskosten künftig über das so ausgebaute Servicegeschäft zu decken. Mit der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen auf Basis der Marinosolv-Technologie, wird gezielt auf die sich wandelnden Anforderungen von Kunden und Partnern eingegangen. Damit positioniert sich Marinomed in einem Markt, mitweltweit steigender Nachfrage nach individuell angepassten Arzneimitteln– zugeschnitten auf die Bedürfnisse einzelner Patienten, ärztliche Präferenzen und bislang ungedeckte therapeutische Anforderungen.

Durch den Einsatz der Marinosolv-Technologie nutzt Marinomed ein fortschrittliches Herstellungsverfahren, das Apotheken einen reproduzierbaren und standardisierten Prozess zur effizienten Herstellung von Rezepturarzneimitteln ermöglicht.

Technologien wie Marinosolv sind insbesondere relevant für:

Ophthalmologische und HNO-Zubereitungen

Orale Flüssigformulierungen für schwer lösliche Wirkstoff

Topische und transdermale Anwendungen

Schnell wirksame Spezialformulierungen

Verbesserte, patientenfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Darreichungsformen

„Die Positionierung als Anbieter von Rezepturgrundlagen für Apotheken zur Herstellung von Rezepturarzneimittel eröffnet Marinomed eine zusätzliche, kurzfristig realisierbare Geschäftsmöglichkeit. Wir sind überzeugt, dass unsere Technologie und Lösungen einen klaren Mehrwert für die tägliche Arbeit von Apothekerinnen und Apothekern sowie für Patientinnen und Patienten bieten können, die auf individualisierte Arzneimittel angewiesen sind“, sagte Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. „Unsere Plattform ermöglicht es, neue Formulierungsansätze zu erschließen und Lösungen bereitzustellen, die über die Grenzen standardisierter Massenprodukte hinausgehen.“

Im Gegensatz zu konventionellen Industrieprodukten, die in festen Dosierungen und standardisierten Formaten für breite Patientengruppen hergestellt werden, werden Rezepturarzneimittel individuell auf spezifische Patienten- oder ärztliche Bedürfnisse abgestimmt. Dies ermöglicht eine präzise Dosierung sowie alternative Darreichungsformen (wie Flüssigkeiten, Cremes oder Kapseln). Dadurch können Rezepturarzneimittel die langfristige Anwendung, Verträglichkeit und den Behandlungserfolg verbessern – insbesondere in Fällen, in denen kommerziell verfügbare Optionen nicht ausreichen.

Rezepturarzneimittel kommen in einer Vielzahl praktischer Anwendungsfälle zum Einsatz, darunter:

Pädiatrie: Herstellung kindgerechter Darreichungsformen, z. B. aromatisierte Flüssigkeiten, wenn Tabletten ungeeignet sind

Herstellung kindgerechter Darreichungsformen, z. B. aromatisierte Flüssigkeiten, wenn Tabletten ungeeignet sind Geriatrie: Anpassung von Dosierungen oder Darreichungsformen bei Schluckbeschwerden oder komplexen Medikationsplänen

Anpassung von Dosierungen oder Darreichungsformen bei Schluckbeschwerden oder komplexen Medikationsplänen Dermatologie: Individuelle topische Behandlungen mit spezifischen Wirkstoffkonzentrationen oder -kombinationen

Individuelle topische Behandlungen mit spezifischen Wirkstoffkonzentrationen oder -kombinationen Lieferengpässe oder eingestellte Produkte: Herstellung essenzieller Arzneimittel, die vorübergehend oder dauerhaft nicht kommerziell verfügbar sind

Strategisch relevante Zielmärkte für Rezepturarzneimittel

Marinomed beabsichtigt, sich auf Märkte zu konzentrieren, in denen die Nachfrage nach Rezepturarzneimittel wächst und Gesundheitssysteme individualisierte Therapieansätze besonders schätzen.

Insbesondere im deutschsprachigen Raum stellen Rezepturarzneimittel einen bedeutenden Bestandteil des Apothekengeschäfts dar. Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) zeichnen sich durch eine starke Apothekentradition, hohe regulatorische Standards sowie eine ausgeprägte Nachfrage nach magistralen Zubereitungen aus. Darüber hinaus zeigt das Vereinigte Königreich einen steigenden Bedarf an spezialisierten Herstellungsverfahren und individualisierten Verschreibungen. Auch die nordischen Länder sowie die Benelux-Region profitieren von fortschrittlichen Gesundheitssystemen, die eine patientenindividuelle Versorgung unterstützen.

Qualität, Compliance und strategische Partnerschaften

Marinomed betont, dass seine Rezepturarzneimittel -Aktivitäten auf robusten Qualitätssystemen, regulatorischer Konformität, validierten Prozessen sowie Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern, Kliniken, Krankenhäusern und Technologieanbietern aufbauen werden.

Die Gesellschaft plant, gezielt B2B-Lieferpartnerschaften zu entwickeln und gleichzeitig in die Forschung und Entwicklung von Formulierungen zu investieren.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Rückfragehinweis:

Marinomed Biotech AG

PR: Luca Horinek

IR.: Tobias Meister

T: +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

E-Mail: ir@marinomed.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.