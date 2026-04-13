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WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

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13.04.2026 17:02:33

EQS-News: Marinomed stellt Finanzierung durch erfolgreiche Kapitalmaßnahme sicher

EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Marinomed stellt Finanzierung durch erfolgreiche Kapitalmaßnahme sicher

13.04.2026 / 17:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Marinomed stellt Finanzierung durch erfolgreiche Kapitalmaßnahme sicher

 

Korneuburg, Österreich, 13. April, 2026 Die Marinomed Biotech AG ("Gesellschaft") hat die am 19.3.2026 bekanntgegebenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgreich abgeschlossen. Im Wege des Bezugsangebots an bestehende Aktionäre (das "Bezugsangebot") wurden 33.322 neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen. Nicht bezogene Aktien wurden im Anschluss an das Bezugsangebot im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung zum Bezugspreis von EUR 14 je neuer Aktie angeboten. In diesem Rahmen konnten 125.717 zusätzlich neue Aktien platziert werden.

Insgesamt wurden somit 159.039 neue Aktien der Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben, der endgültige Bruttoemissionserlös beträgt ca. EUR 2,23 Millionen. Das Ziel der Transaktion, ein Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft von mindestens EUR 2 Millionen, wurde damit sogar noch übertroffen.

"Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Kapitalerhöhung. Sie bestätigt das starke Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen und sichert die finanzielle Grundlage, die wir benötigen, um die geplanten Meilensteine zu erreichen. Mit dieser Finanzierung wird der erwartete Liquiditätsbedarf gedeckt und unsere Position in den laufenden Verhandlungen zur Vermarktung unserer Leitprodukte Budesolv und Tacrosolv gestärkt.“ so Andreas Grassauer, CEO von Marinomed.

Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel aller neuen Aktien unter der bestehenden ISIN ATMARINOMED6 an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 20.4.2026 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch.

 

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

 

Rückfragehinweis:

Marinomed Biotech AG
PR: Luca Horinek
IR.: Tobias Meister
T: +43 2262 90300 158
E-Mail: pr@marinomed.com
E-Mail: ir@marinomed.com		  

 

Disclaimer

Die neuen Aktien und Bezugsrechte wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen – insbesondere gemäß des U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act") – bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß des Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren in Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Einladung rechtlich unzulässig sind.

 

 


13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Telefon: +43 2262 90300
E-Mail: office@marinomed.com
Internet: www.marinomed.com
ISIN: ATMARINOMED6
WKN: A2N9MM
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2307416

 
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2307416  13.04.2026 CET/CEST

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