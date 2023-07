EQS-News: Marley Spoon Group SE: QUARTALSERGEBNISSE Q2 2023: BENACHRICHTIGUNG ZUR INVESTORENKONFERENZCALL

EQS-News: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Konferenz/Quartalsergebnis

Berlin, 12. Juli 2023: Marley Spoon SE (Marley Spoon oder das Unternehmen ASX: MMM), ein weltweit führender Anbieter von abonnementbasierten Kochboxen, wird seine Quartalsergebnisse für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023, am Donnerstag, 27. Juli 2023 veröffentlichen.

Investoren sind eingeladen, am Donnerstag, 27. Juli 2023, um 17:30 Uhr (AEST) / 9:30 Uhr (MESZ) an einer Telefonkonferenz teilzunehmen, die von Fabian Siegel, Gründer & CEO von Marley Spoon, und Jennifer Bernstein, CFO, moderiert wird.

Die Ergebnismitteilung umfasst die zusammengeschlossenen Unternehmen gemeinsam (Marley Spoon SE und Marley Spoon Group SE (zuvor 468 SPAC SE)).

Um sich vorab für den Anruf anzumelden, folgen Sie bitte diesem Link:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2455267 &linkSecurityString=3888f76cf





COMPANY INFORMATION: INVESTOR QUERIES: REGISTERED ADDRESS: Fabian Siegel, Marley Spoon Julia Stoetzel Paul-Lincke-Ufer 39/40 CEO junicorn Consulting 10999 Berlin fabian@marleyspoon.com julia.stoetzel.ext@marleyspoon.com Germany

Über Marley Spoon Group SE

Marley Spoon Group SE, über ihre Tochtergesellschaft Marley Spoon, ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Direct-to-Consumer (DTC)-Koch Boxen. Unsere Vision ist es, einen besseren Alltag zu schaffen, genau für Sie, genau richtig. Wir haben Marley Spoon im Jahr 2014 gegründet, um unseren Kunden dabei zu helfen, für ihre Familien zu kochen und ihr geschäftiges Leben zu bewältigen. Wir waren auch der Meinung, dass es eine nachhaltigere Möglichkeit geben sollte, zu Hause zu kochen und so die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, die in den traditionellen Supermarkt-Lieferketten entsteht. Marley Spoon betreibt derzeit verschiedene Marken in drei Regionen: Australien, den Vereinigten Staaten und Europa (Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark und den Niederlanden). Unsere Kochbox-Marken Marley Spoon, Martha Stewart & Marley Spoon und Dinnerly bringen unseren Kunden jede Woche zuverlässig vorportionierte frische Zutaten mit leckeren und einfachen Rezepten und anderen Esslösungen. Unsere Kunden entscheiden einfach, was und wann sie essen, und ersparen sich den lästigen Lebensmitteleinkauf. Chefgood ist unser direkt an den Verbraucher gerichteter Ready-to-Heat-Service (RTH), der unseren auf Wellness und Gesundheit ausgerichteten Kunden preisgünstige, hochwertige, gesunde und nahrhafte RTH-Mahlzeiten und Esslösungen bietet. Die Unternehmenskultur von Marley Spoon zeichnet sich durch Autonomie, Transparenz und Verantwortlichkeit aus. Wir werden von unserem Ziel geleitet, wir sind ehrgeizig und insgesamt glauben wir an Prinzipien statt an Richtlinien. Wir sind stolz darauf, über ein internationales, vielfältiges Team mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis zu verfügen und streben kontinuierlich danach, das beste Team aufzubauen.

Haftungsausschluss

Dieses Presse Briefing stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Bestimmte Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. Die 468 SPAC II SE (umzubenennen in MARLEY SPOON GROUP SE) (nachfolgend MARLEY SPOON GROUP SE) oder einer ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die MARLEY SPOON GROUP SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.