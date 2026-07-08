EQS-News: Masterflex SE: Umstrukturierung im Aktionärskreis stärkt langfristig orientierte Eigentümerstruktur

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Masterflex SE: Umstrukturierung im Aktionärskreis stärkt langfristig orientierte Eigentümerstruktur



08.07.2026 / 12:54 CET/CEST

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Masterflex SE: Umstrukturierung im Aktionärskreis stärkt langfristig orientierte Eigentümerstruktur

Gelsenkirchen, 8. Juli 2026 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) gibt eine Veränderung im Aktionärskreis bekannt. Die BBC GmbH, die Beteiligungsgesellschaft der beiden Vorstände Dr. Andreas Bastin (CEO) und Mark Becks (CFO), hat ihre gesamte Beteiligung von 644.950 Aktien, entsprechend 6,61 % des Grundkapitals, an die J.F. Müller & Sohn Aktien-Gesellschaft, Hamburg, veräußert. Der Kaufpreis beträgt 14,00 Euro je Aktie (in Anlehnung an den 100 Tages-Durchschnittskurs der Aktie). Durch den Erwerb erhöht die J.F. Müller & Sohn Aktien-Gesellschaft ihren Anteil an der Masterflex SE auf nunmehr 29,37 % und festigt damit ihre Rolle als langfristig orientierter Ankeraktionär.

Mit der Transaktion wird die Stabilität des Aktionariats weiter gestärkt. An der strategischen Ausrichtung des Unternehmens sowie an der personellen Kontinuität im Vorstand ändert sich nichts. Dr. Andreas Bastin und Mark Becks werden die erfolgreiche Entwicklung der Masterflex SE unverändert fortführen. Zudem bleiben beide Vorstände über eine im Rahmen der Transaktion vereinbarte Earn-out-Regelung weiterhin unmittelbar am langfristigen Unternehmenserfolg beteiligt und sind damit auch künftig eng an der Wertentwicklung der Gesellschaft incentiviert.

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex SE, kommentiert: „Unser vor rund 15 Jahren getätigtes Investment in Masterflex war stets Ausdruck unserer Überzeugung vom Potenzial des Unternehmens und zugleich Teil unserer langfristigen Vermögensplanung. Diese Beteiligung war und ist jeweils unsere größte private Investition, diese hat jedoch eine Größenordnung erreicht, die aus persönlicher Vermögenssicht eine ausgewogenere Diversifikation sinnvoll erscheinen ließ. Mit dem Verkauf schaffen wir diese Balance, ohne dass sich an unserem Engagement für Masterflex etwas ändert. Solange wir Verantwortung im Vorstand tragen, werden wir das Unternehmen mit derselben Leidenschaft, Kontinuität und langfristigen Perspektive weiterentwickeln. Dass wir über einen Besserungsschein weiterhin direkt an der zukünftigen Wertentwicklung partizipieren, unterstreicht diese Verbundenheit zusätzlich.“

Raphael Söhngen, Vorstand der J.F. Müller & Sohn Aktien-Gesellschaft, ergänzt: „Wir begleiten die Entwicklung der Masterflex SE seit vielen Jahren und sind von der strategischen Ausrichtung sowie den Zukunftsperspektiven des Unternehmens vollends überzeugt. Dr. Andreas Bastin und Mark Becks haben Masterflex mit einer klaren Strategie, konsequenter Innovationsarbeit und hoher operativer Disziplin zu einem erfolgreichen und marktführenden Spezialisten für Schlauch- und Verbindungstechnik mit attraktiven Wachstumsperspektiven entwickelt. Mit der Aufstockung unseres Anteils bringen wir unser Vertrauen in das Management und die langfristige Entwicklung des Unternehmens zum Ausdruck. Wir freuen uns darauf, diesen erfolgreichen Weg als verlässlicher Ankeraktionär weiterhin zu begleiten.“



Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung . Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293, ISIN: DE0005492938) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.



IR Kontakt:

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Investor Relations

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