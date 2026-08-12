EQS-News: Masterflex steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 – Profitabilität trotz Anlaufinvestitionen weiter verbessert – Prognose bestätigt

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Masterflex steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 – Profitabilität trotz Anlaufinvestitionen weiter verbessert – Prognose bestätigt



12.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Masterflex steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 – Profitabilität trotz Anlaufinvestitionen weiter verbessert – Prognose bestätigt

Konzernumsatz trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen um 1,7 % auf 54,3 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 53,4 Mio. Euro)

Operatives Konzern-EBIT auf 8,0 Mio. Euro erhöht (Vorjahr: 7,9 Mio. Euro)

Operative EBIT-Marge auf 14,8 % verbessert (Vorjahr: 14,7 %)

Auftragsbestand zum 30. Juni 2026 auf 21,8 Mio. Euro ausgebaut (31. Dezember 2025: 19,8 Mio. Euro)

Prognose 2026 bestätigt: Umsatz zwischen 103 Mio. und 108 Mio. Euro (2025: 102,6 Mio. Euro) sowie EBIT zwischen 13 Mio. und 16 Mio. Euro (2025: 13,7 Mio. Euro) erwartet

Gelsenkirchen, 12. August 2026 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat sich im ersten Halbjahr 2026 in einem weiterhin herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Umfeld erfolgreich entwickelt. Der Spezialist für anspruchsvolle Schlauch- und Verbindungssysteme steigerte Umsatz und Ergebnis erneut und konnte die Profitabilität trotz gezielter Anlaufinvestitionen für den internationalen Kapazitätsausbau in Marokko weiter verbessern. Die Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells sowie die konsequente Ausrichtung auf margenstarke Produkte, operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum.

„Life“ als wesentlicher Wachstumstreiber

Der Konzernumsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 um 1,7 % auf 54,3 Mio. Euro (Vorjahr: 53,4 Mio. Euro). Wesentlicher Wachstumstreiber war die Zielindustriegruppe „Life“, die insbesondere in den Endmärkten Medizintechnik und Lebensmittelindustrie deutliche Zuwächse erzielte. Die Zielindustriegruppen „Tech“ und „Infrastructure“ verzeichneten hingegen eine leicht rückläufige Entwicklung.

Die Zielindustriegruppe „Mobility“ zeigte ein differenziertes Bild. Das OEM-Geschäft in der Luftfahrt setzte seinen positiven Trend fort, insbesondere aufgrund bestehender Kundenbeziehungen. Im Flughafeninfrastrukturgeschäft führten projektbedingte Verschiebungen dagegen zu einer temporär schwächeren Umsatzentwicklung. Die Bereiche Schifffahrt sowie Schienenverkehr („Sea & Rail“) waren weiterhin durch eine verhaltene Nachfrage geprägt.

Regional entwickelte sich das Geschäft in Deutschland – insbesondere getragen durch die positive Entwicklung in der Medizintechnik – weiterhin erfreulich. Das europäische Ausland lag leicht unter dem Vorjahresniveau, während das Asien-Geschäft über dem Vergleichszeitraum abschloss. Die Entwicklung in Amerika wurde vor allem durch negative Währungseffekte beeinflusst.

Ergebnisqualität erneut verbessert

Ergebnisseitig setzte die Masterflex Group ihre positive Entwicklung fort. Das operative EBITDA erhöhte sich um 2,4 % auf 10,9 Mio. Euro (Vorjahr: 10,6 Mio. Euro). Das operative EBIT stieg um 1,9 % auf 8,0 Mio. Euro (Vorjahr: 7,9 Mio. Euro). Die operative EBIT-Marge verbesserte sich auf 14,8 % (Vorjahr: 14,7 %). Wesentliche Treiber waren das volumenbedingte Umsatzwachstum, eine verbesserte Materialeinsatzquote infolge konsequenter Einkaufs- und Effizienzmaßnahmen sowie geringere sonstige betriebliche Aufwendungen. Belastend wirkten hingegen erwartungsgemäß höhere Personalaufwendungen aufgrund des Personalaufbaus am neuen Standort in Marokko, Inflationsentwicklungen sowie das Insourcing bislang extern bezogener IT-Leistungen.

Das den Aktionären der Masterflex SE zuzurechnende Konzernergebnis erhöhte sich um 7,7 % auf 5,3 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie stieg entsprechend auf 0,55 Euro nach 0,51 Euro im Vorjahreszeitraum.

Solide Bilanz und Auftragslage

Die Bilanz der Masterflex Group präsentiert sich weiterhin ausgesprochen solide. Das Eigenkapital erhöhte sich infolge des positiven Halbjahresergebnisses auf 71,9 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 69,0 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote blieb mit 73,3 % unverändert auf einem hohen Niveau. Die Nettoverschuldung belief sich zum 30. Juni 2026 auf 4,3 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 2,7 Mio. Euro). Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus dem Rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente infolge der höheren Investitionstätigkeit sowie der Dividendenausschüttung, während die Finanzverbindlichkeiten leicht reduziert werden konnten. Mit einem Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/operatives EBITDA LTM) von rund 0,2 (31. Dezember 2025: 0,1) verfügt die Gesellschaft weiterhin über eine sehr komfortable Finanzierungsstruktur.

Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf 21,8 Mio. Euro und lag damit sowohl über dem Niveau zum Jahresende 2025 (19,8 Mio. Euro) als auch leicht über dem Stand zum Ende des ersten Quartals 2026 (21,3 Mio. Euro). Dies unterstreicht die weiterhin stabile Nachfragebasis trotz des anspruchsvollen Marktumfelds.

Investitionen schaffen Grundlage für weiteres Wachstum

Die verstärkte Investitionstätigkeit spiegelte sich im Cashflow aus der Investitionstätigkeit wider. Dieser belief sich auf -3,3 Mio. Euro (Vorjahr: -1,3 Mio. Euro) und war insbesondere durch Investitionen in den Aufbau des neuen Produktionswerks in Marokko geprägt. Der Finanzmittelbestand reduzierte sich zum Halbjahresende auf 10,2 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 12,4 Mio. Euro). Wesentliche Einflussfaktoren waren neben den wachstumsorientierten Investitionen die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 sowie weitere Auszahlungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit, insbesondere für Zinsen und Leasingverbindlichkeiten. Ungeachtet dessen verfügt die Masterflex Group damit weiterhin über eine sehr solide Liquiditätsausstattung.

Prognose für 2026 bestätigt

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung sowie der weiterhin soliden Auftragslage bestätigt der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Trotz unverändert bestehender geopolitischer, handels- und wirtschaftspolitischer Unsicherheiten erwartet die Gesellschaft weiterhin Umsatzerlöse zwischen 103 Mio. und 108 Mio. Euro (2025: 102,6 Mio. Euro) sowie ein EBIT in einer Bandbreite von 13 Mio. bis 16 Mio. Euro (2025: 13,7 Mio. Euro).

Im weiteren Jahresverlauf erwartet die Masterflex Group zusätzliche Impulse aus der Umsetzung ihrer strategischen Wachstumsinitiativen. Dazu zählen die ersten Auslieferungen im Rahmen des im Juni 2025 kommunizierten Engineering- und Rahmenvertrags sowie der planmäßige Hochlauf des neuen Luftfahrt-Produktionswerks in Marokko. Beide Projekte werden zunächst von Anlaufkosten geprägt sein und die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2026 noch leicht belasten. Gleichwohl geht der Vorstand davon aus, die operative EBIT-Marge im Gesamtjahr auf einem stabilen Niveau halten zu können.

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group: „Unsere Entwicklung im ersten Halbjahr zeigt, dass wir auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen profitabel wachsen können. Besonders erfreulich ist, dass wir trotz gezielter Investitionen in den internationalen Kapazitätsausbau sowohl unsere Profitabilität als auch unser Konzernergebnis weiter steigern konnten. Mit unserer starken Bilanz, der stabilen Nachfrage und den laufenden Zukunftsinvestitionen sehen wir uns gut aufgestellt, um unsere Jahresziele zu erreichen.“

Ausgewählte Konzernkennzahlen

in TEUR H1 2026* H1 2025* Veränderung Konzernumsatzerlöse 54.288 53.372 1,7 % EBITDA (operativ) 10.863 10.605 2,4 % EBIT (operativ) 8.012 7.863 1,9 % EBIT 7.854 7.817 0,5 % EBT (operativ) 7.620 7.352 3,6 % Konzernergebnis (Anteil der Aktionäre der Masterflex SE) 5.287 4.910 7,7 % Konzernergebnis pro Aktie (EUR) 0,55 0,51 7,8 % EBIT-Marge (operativ) 14,8 % 14,7 % Nettoumsatzrendite 9,7 % 9,2 % Mitarbeiter (Anzahl) 610 601 1,5 % in TEUR 30.06.2026* 31.12.2025 Veränderung Konzern-Eigenkapital 71.885 69.015 4,2 % Konzern-Bilanzsumme 98.078 94.175 4,1 % Konzern-Eigenkapitalquote 73,3 % 73,3 %

*ungeprüft

Halbjahresbericht

Der Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026 wurde auf www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/ veröffentlicht.

Webcast

Heute, am 12. August 2026, um 10:00 Uhr, findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren ein Webcast statt. Die Investorenpräsentation zu den Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026 steht unter www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/ zum Download zur Verfügung.

Für eine Anmeldung zum Webcast registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:

Masterflex SE – Earnings Call H1 2026

Zudem präsentiert der CFO der Masterflex SE, Mark Becks, am 26. August 2026 im Rahmen der Hamburger Investorentage. Zur Teilnahme am Streaming der Gruppenpräsentation um 14:20 Uhr melden Sie sich bitte hier an.

Einladungslink Gruppenpräsentation 16. Hamburger Investorentage



Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung . Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293, ISIN: DE0005492938) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.

IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Investor Relations

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