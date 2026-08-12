Masterflex Aktie
WKN: 549293 / ISIN: DE0005492938
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12.08.2026 07:30:04
EQS-News: Masterflex steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 – Profitabilität trotz Anlaufinvestitionen weiter verbessert – Prognose bestätigt
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EQS-News: Masterflex SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Masterflex steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 – Profitabilität trotz Anlaufinvestitionen weiter verbessert – Prognose bestätigt
Gelsenkirchen, 12. August 2026 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat sich im ersten Halbjahr 2026 in einem weiterhin herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Umfeld erfolgreich entwickelt. Der Spezialist für anspruchsvolle Schlauch- und Verbindungssysteme steigerte Umsatz und Ergebnis erneut und konnte die Profitabilität trotz gezielter Anlaufinvestitionen für den internationalen Kapazitätsausbau in Marokko weiter verbessern. Die Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells sowie die konsequente Ausrichtung auf margenstarke Produkte, operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum.
„Life“ als wesentlicher Wachstumstreiber
Die Zielindustriegruppe „Mobility“ zeigte ein differenziertes Bild. Das OEM-Geschäft in der Luftfahrt setzte seinen positiven Trend fort, insbesondere aufgrund bestehender Kundenbeziehungen. Im Flughafeninfrastrukturgeschäft führten projektbedingte Verschiebungen dagegen zu einer temporär schwächeren Umsatzentwicklung. Die Bereiche Schifffahrt sowie Schienenverkehr („Sea & Rail“) waren weiterhin durch eine verhaltene Nachfrage geprägt.
Regional entwickelte sich das Geschäft in Deutschland – insbesondere getragen durch die positive Entwicklung in der Medizintechnik – weiterhin erfreulich. Das europäische Ausland lag leicht unter dem Vorjahresniveau, während das Asien-Geschäft über dem Vergleichszeitraum abschloss. Die Entwicklung in Amerika wurde vor allem durch negative Währungseffekte beeinflusst.
Ergebnisqualität erneut verbessert
Das den Aktionären der Masterflex SE zuzurechnende Konzernergebnis erhöhte sich um 7,7 % auf 5,3 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie stieg entsprechend auf 0,55 Euro nach 0,51 Euro im Vorjahreszeitraum.
Solide Bilanz und Auftragslage
Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf 21,8 Mio. Euro und lag damit sowohl über dem Niveau zum Jahresende 2025 (19,8 Mio. Euro) als auch leicht über dem Stand zum Ende des ersten Quartals 2026 (21,3 Mio. Euro). Dies unterstreicht die weiterhin stabile Nachfragebasis trotz des anspruchsvollen Marktumfelds.
Investitionen schaffen Grundlage für weiteres Wachstum
Prognose für 2026 bestätigt
Im weiteren Jahresverlauf erwartet die Masterflex Group zusätzliche Impulse aus der Umsetzung ihrer strategischen Wachstumsinitiativen. Dazu zählen die ersten Auslieferungen im Rahmen des im Juni 2025 kommunizierten Engineering- und Rahmenvertrags sowie der planmäßige Hochlauf des neuen Luftfahrt-Produktionswerks in Marokko. Beide Projekte werden zunächst von Anlaufkosten geprägt sein und die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2026 noch leicht belasten. Gleichwohl geht der Vorstand davon aus, die operative EBIT-Marge im Gesamtjahr auf einem stabilen Niveau halten zu können.
Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group: „Unsere Entwicklung im ersten Halbjahr zeigt, dass wir auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen profitabel wachsen können. Besonders erfreulich ist, dass wir trotz gezielter Investitionen in den internationalen Kapazitätsausbau sowohl unsere Profitabilität als auch unser Konzernergebnis weiter steigern konnten. Mit unserer starken Bilanz, der stabilen Nachfrage und den laufenden Zukunftsinvestitionen sehen wir uns gut aufgestellt, um unsere Jahresziele zu erreichen.“
Ausgewählte Konzernkennzahlen
*ungeprüft
Halbjahresbericht
Webcast
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Masterflex SE – Earnings Call H1 2026
Zudem präsentiert der CFO der Masterflex SE, Mark Becks, am 26. August 2026 im Rahmen der Hamburger Investorentage. Zur Teilnahme am Streaming der Gruppenpräsentation um 14:20 Uhr melden Sie sich bitte hier an.
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IR Kontakt:
12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Masterflex SE
|Willy-Brandt-Allee 300
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)209 970770
|Fax:
|+49 (0)209 9707733
|E-Mail:
|ir@masterflexgroup.com
|Internet:
|www.MasterflexGroup.com
|ISIN:
|DE0005492938
|WKN:
|549 293
|Indizes:
|Prime all share
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900F7WN69SXTGTM29
|EQS News ID:
|2379902
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2379902 12.08.2026 CET/CEST
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