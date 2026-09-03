Binect Aktie
WKN DE: A3H213 / ISIN: DE000A3H2135
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03.09.2026 09:36:13
EQS-News: maxx26 AG: Vollzug der geplanten Transaktion - Ehemalige Binect AG setzt weitere Beschlüsse der Hauptversammlung 2026 um
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EQS-News: maxx26 AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Aktienrückkauf
maxx26 AG: Vollzug der geplanten Transaktion - Ehemalige Binect AG setzt weitere Beschlüsse der Hauptversammlung 2026 um
Weiterstadt, 03.09.2026. Mit der Umbenennung von Binect AG in maxx26 AG sowie der Schaffung einer freien Rücklage hat die maxx26 AG kürzlich die ersten der von der Hauptversammlung am 30. Juli 2026 gefassten Beschlüsse umgesetzt. Nachdem innerhalb der gesetzlichen Frist keine Anfechtungsklagen gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung erhoben worden sind, kann jetzt auch der geplante Verkauf der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Binect GmbH an die hpc DUAL Österreich GmbH vollzogen werden. Dazu wurde der Vollzugstermin (Closing Date) für die Transaktion auf den 01. Oktober 2026 festgelegt. Bis zu diesem Termin erfolgt die Umsetzung der restlichen Vollzugsbedingungen.
Nach erfolgreichem Vollzug der Transaktion können auch die Folgebeschlüsse der Hauptversammlung umgesetzt werden. So plant der Vorstand für das vierte Quartal das erste Aktienrückkaufprogramm auf den Weg zu bringen. Über die Details zum Angebot wird die Gesellschaft rechtzeitig informieren.
03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|maxx26 AG
|Brunnenweg 17
|64331 Weiterstadt
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6151 9067-0
|Fax:
|+49 (0)6151 9067-295
|E-Mail:
|investoren@maxx26.com
|Internet:
|www.maxx26.com
|ISIN:
|DE000A3H2135
|WKN:
|A3H213
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200TRTWKYMYOFJB55
|EQS News ID:
|2393276
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2393276 03.09.2026 CET/CEST
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