EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Akquisition von Essentra Packaging erfolgreich abgeschlossen

MM Packaging wird ein globaler Player im Bereich Healthcare & Pharma Sekundärverpackungen Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat den im Juni 2022 vereinbarten Erwerb von Essentra Packaging nach Zustimmung aller relevanten Wettbewerbsbehörden erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion umfasst 100 % der Anteile an ESNT Packaging & Securing Solutions Limited (UK) und 100 % der Anteile an Essentra Packaging US Inc (US), sowie deren verbundene Unternehmen. Durch diese Akquisition erweitert MM Packaging sein Angebot von Faltschachteln, Beipackzetteln und Etiketten für den resilienten sowie profitablen Healthcare & Pharma-Markt und schafft damit eine attraktive Plattform für weiteres Wachstum. Essentra Packaging umfasst 21 Produktionsstandorte in 10 Ländern verteilt über Europa, das US-Festland und Puerto Rico, welche die aktuelle Position von MM Packaging im Bereich Pharmaverpackungen in Skandinavien und Frankreich ideal ergänzen. Essentra Packaging beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und berichtete für 2021 Umsatzerlöse von ca. 370 Mio. GBP (aktuell ca. 410 Mio. EUR). Peter Oswald, CEO der MM Gruppe, erläutert: Essentra Packaging ist für MM ein Game-Changer, welcher uns als globalen Player im Bereich Pharma-Sekundärverpackungen positioniert und mehr Innovation und Investitionen in Nachhaltigkeit ermöglicht. Wir haben attraktive Synergie- und Wertsteigerungspotenziale identifiziert, die wir durch die Integration nutzen werden. Gemeinsam mit dem Team von Essentra Packaging sind wir bestens gerüstet, die Zukunft der Pharmaverpackung zu gestalten.

MM ist ein weltweit führender Hersteller von Karton und Faltschachteln mit einem attraktiven Angebot bei Kraftpapieren und ungestrichenen Feinpapieren für verschiedene Endanwendungen. MM fördert nachhaltige Entwicklung durch innovative, recycelbare Verpackungen und Papierprodukte.

