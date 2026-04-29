Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

29.04.2026 15:10:23

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Board mandate of Roman Billiani extended

Mayr-Melnhof Karton AG: Board mandate of Roman Billiani extended

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Supervisory Board of Mayr-Melnhof Karton AG has extended the Management Board mandate of Roman Billiani (52), who is responsible for the MM Food & Premium Packaging Division, for a further term of three years. The new mandate will commence on 1 May 2027 and run until 30 April 2030.

Attached to this mailing is also picture material of Roman Billiani.

 

For further information, please contact:
Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations
Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Vienna, Austria
Tel.: +43 (0) 1 501 36 – 91180, e-mail: investor.relations@mm.group
Website: www.mm.group

 

 

 

Additional features:

File: Roman Billiani_Board Member MM Group

Language: English
Company: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Austria
Phone: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
Indices: ATX
Listed: Regulated Unofficial Market in Frankfurt (Basic Board), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

