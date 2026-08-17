EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Board & Paper signs agreement to acquire the operations of R.D.M. Arnsberg

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Key word(s): Agreement

Mayr-Melnhof Karton AG: MM Board & Paper signs agreement to acquire the operations of R.D.M. Arnsberg



17.08.2026 / 07:45 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



MM Board & Paper has signed an agreement with the R.D.M. Group to acquire the operating business of the R.D.M. Arnsberg recycled fibre-based cartonboard mill in Germany through an asset deal. The Arnsberg mill has an annual production capacity of about 230,000 tonnes of recycled fibre-based cartonboard and is particularly specialised in the production of liner products. The transaction represents an investment in MM's core business and complements its existing production network. By integrating the Arnsberg mill into its established industrial platform in Germany, comprising several cartonboard mills and packaging plants, MM expects to realise significant synergies that should facilitate the turnaround of the mill. In addition, the acquisition is expected to increase production flexibility, improve security of supply, and further broaden the product and service offering for customers. All employees at the Arnsberg mill will be transferred to MM. The purchase price has not been disclosed. The acquisition remains subject to the receipt of the required antitrust approvals. From today's perspective, closing of the transaction is expected in the 4th quarter of 2026.

For further information, please contact:

Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG

Brahmsplatz 6, A-1040 Vienna, Austria

Tel.: +43 (0) 1 501 36 – 91180, e-mail: investor.relations@mm.group

Website: www.mm.group

17.08.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group



View original content: EQS News