Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
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17.08.2026 07:45:04
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Board & Paper signs agreement to acquire the operations of R.D.M. Arnsberg
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EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Key word(s): Agreement
MM Board & Paper has signed an agreement with the R.D.M. Group to acquire the operating business of the R.D.M. Arnsberg recycled fibre-based cartonboard mill in Germany through an asset deal. The Arnsberg mill has an annual production capacity of about 230,000 tonnes of recycled fibre-based cartonboard and is particularly specialised in the production of liner products. The transaction represents an investment in MM's core business and complements its existing production network.
By integrating the Arnsberg mill into its established industrial platform in Germany, comprising several cartonboard mills and packaging plants, MM expects to realise significant synergies that should facilitate the turnaround of the mill. In addition, the acquisition is expected to increase production flexibility, improve security of supply, and further broaden the product and service offering for customers.
All employees at the Arnsberg mill will be transferred to MM. The purchase price has not been disclosed.
The acquisition remains subject to the receipt of the required antitrust approvals. From today's perspective, closing of the transaction is expected in the 4th quarter of 2026.
17.08.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Austria
|Phone:
|0043 1 501 36 91180
|Fax:
|0043 1 501 36 91391
|E-mail:
|investor.relations@mm.group
|Internet:
|www.mm.group
|ISIN:
|AT0000938204
|WKN:
|93820
|Indices:
|ATX
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Frankfurt (Basic Board), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|EQS News ID:
|2383382
|End of News
|EQS News Service
|
2383382 17.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
09:29
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
07:45
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Board & Paper unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbetriebs von R.D.M. Arnsberg (EQS Group)
|
07:45
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Board & Paper signs agreement to acquire the operations of R.D.M. Arnsberg (EQS Group)
|
14.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
03.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|02.10.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|22.08.24
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Mayr-Melnhof Karton AG
|82,70
|-0,84%
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