Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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17.08.2026 07:45:04

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Board & Paper signs agreement to acquire the operations of R.D.M. Arnsberg

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Key word(s): Agreement
Mayr-Melnhof Karton AG: MM Board & Paper signs agreement to acquire the operations of R.D.M. Arnsberg

17.08.2026 / 07:45 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

MM Board & Paper has signed an agreement with the R.D.M. Group to acquire the operating business of the R.D.M. Arnsberg recycled fibre-based cartonboard mill in Germany through an asset deal. The Arnsberg mill has an annual production capacity of about 230,000 tonnes of recycled fibre-based cartonboard and is particularly specialised in the production of liner products. The transaction represents an investment in MM's core business and complements its existing production network.

By integrating the Arnsberg mill into its established industrial platform in Germany, comprising several cartonboard mills and packaging plants, MM expects to realise significant synergies that should facilitate the turnaround of the mill. In addition, the acquisition is expected to increase production flexibility, improve security of supply, and further broaden the product and service offering for customers.

All employees at the Arnsberg mill will be transferred to MM. The purchase price has not been disclosed.

The acquisition remains subject to the receipt of the required antitrust approvals. From today's perspective, closing of the transaction is expected in the 4th quarter of 2026.


For further information, please contact:
Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6, A-1040 Vienna, Austria
Tel.: +43 (0) 1 501 36 – 91180, e-mail: investor.relations@mm.group
Website: www.mm.group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17.08.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Austria
Phone: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
ISIN: AT0000938204
WKN: 93820
Indices: ATX
Listed: Regulated Unofficial Market in Frankfurt (Basic Board), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
LEI Code: 5299001AMHDLKUM80611
EQS News ID: 2383382

 
End of News EQS News Service

2383382  17.08.2026 CET/CEST

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Aktien in diesem Artikel

Mayr-Melnhof Karton AG 82,70 -0,84% Mayr-Melnhof Karton AG

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