Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
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17.08.2026 07:45:04
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Board & Paper unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbetriebs von R.D.M. Arnsberg
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EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
MM Board & Paper hat mit der R.D.M. Gruppe eine Vereinbarung über den Erwerb des Geschäftsbetriebs des Recyclingkartonwerks R.D.M. Arnsberg in Deutschland im Rahmen eines Asset Deals unterzeichnet. Das Werk Arnsberg verfügt über eine Kapazität von rund 230.000 Tonnen Recyclingkarton pro Jahr und ist insbesondere auf die Produktion von Liner-Produkten spezialisiert. Die Transaktion stellt für MM eine Investition in ihrem Kerngeschäft dar und ergänzt das bestehende Produktionsnetzwerk.
Durch die Integration des Standorts in die bestehende industrielle Plattform in Deutschland, die mehrere Karton- und Verarbeitungswerke umfasst, erwartet MM erhebliche Synergien, die den Turnaround des Werks ermöglichen sollen. Darüber hinaus soll die Akquisition zu einer höheren Produktionsflexibilität, einer verbesserten Versorgungssicherheit sowie einer noch breiteren Produkt- und Servicepalette für Kunden beitragen.
Alle Beschäftigten des Werks werden von MM übernommen. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.
Der Erwerb erfolgt vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird aus heutiger Sicht im 4. Quartal 2026 erwartet.
17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Telefon:
|0043 1 501 36 91180
|Fax:
|0043 1 501 36 91391
|E-Mail:
|investor.relations@mm.group
|Internet:
|www.mm.group
|ISIN:
|AT0000938204
|WKN:
|93820
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|EQS News ID:
|2383382
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2383382 17.08.2026 CET/CEST
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