Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
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27.08.2026 08:00:04
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Group expands Management Board with Andreas Koppitz and Alexander Loimayr
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EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Key word(s): Personnel
The Supervisory Board of Mayr-Melnhof Karton AG has appointed Andreas Koppitz (46) and Alexander Loimayr (47) to the Management Board with effect from September 1, 2026 for a term of three years. Following these appointments, the Management Board of MM Group will consist of five members: Peter Oswald (CEO), Franz Hiesinger (CFO), Roman Billiani (Food & Premium Packaging division), Andreas Koppitz (Pharma & Healthcare Packaging division) and Alexander Loimayr (Board & Paper division). By expanding the Management Board with two proven executives from its own ranks, the Company is responding both to the size and growing complexity of the Group as well as to increasing demands.
Andreas Koppitz has been responsible for the still-young division Pharma & Healthcare Packaging since 2022. Under his leadership, the business has been successfully positioned, profitability has been significantly improved, and a solid foundation for sustainable long-term expansion has been established, which he will continue to lead in the years ahead. He brings more than 20 years of international leadership experience in the packaging and industrial goods industries.
Alexander Loimayr has led the Board & Paper division since mid-2025, having previously served as its CFO. With more than two decades of international leadership experience in the materials, construction, paper and packaging industries, he possesses the expertise and capabilities required to steer and further develop the division in a demanding market environment.
Wolfgang Eder, Chairman of the Supervisory Board of MM Group, comments:
For further information, please contact:
Additional features:
File: Andreas Koppitz - new Board Member MM Group
File: Alexander Loimayr - new Board Member MM Group
27.08.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Austria
|Phone:
|0043 1 501 36 91180
|Fax:
|0043 1 501 36 91391
|E-mail:
|investor.relations@mm.group
|Internet:
|www.mm.group
|ISIN:
|AT0000938204
|WKN:
|93820
|Indices:
|ATX
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Frankfurt (Basic Board), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|EQS News ID:
|2388410
|End of News
|EQS News Service
|
2388410 27.08.2026 CET/CEST
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27.08.26
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|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand mit Andreas Koppitz und Alexander Loimayr (EQS Group)
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27.08.26
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Group expands Management Board with Andreas Koppitz and Alexander Loimayr (EQS Group)
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25.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind (finanzen.at)
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|Gewinne in Wien: ATX Prime liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|02.10.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|22.08.24
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Mayr-Melnhof Karton AG
|77,50
|-0,64%
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