Mayr-Melnhof Karton Aktie

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WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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27.08.2026 08:00:04

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Group expands Management Board with Andreas Koppitz and Alexander Loimayr

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Key word(s): Personnel
Mayr-Melnhof Karton AG: MM Group expands Management Board with Andreas Koppitz and Alexander Loimayr (news with additional features)

27.08.2026 / 08:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Supervisory Board of Mayr-Melnhof Karton AG has appointed Andreas Koppitz (46) and Alexander Loimayr (47) to the Management Board with effect from September 1, 2026 for a term of three years. Following these appointments, the Management Board of MM Group will consist of five members: Peter Oswald (CEO), Franz Hiesinger (CFO), Roman Billiani (Food & Premium Packaging division), Andreas Koppitz (Pharma & Healthcare Packaging division) and Alexander Loimayr (Board & Paper division). By expanding the Management Board with two proven executives from its own ranks, the Company is responding both to the size and growing complexity of the Group as well as to increasing demands.

Andreas Koppitz has been responsible for the still-young division Pharma & Healthcare Packaging since 2022. Under his leadership, the business has been successfully positioned, profitability has been significantly improved, and a solid foundation for sustainable long-term expansion has been established, which he will continue to lead in the years ahead. He brings more than 20 years of international leadership experience in the packaging and industrial goods industries.

Alexander Loimayr has led the Board & Paper division since mid-2025, having previously served as its CFO. With more than two decades of international leadership experience in the materials, construction, paper and packaging industries, he possesses the expertise and capabilities required to steer and further develop the division in a demanding market environment.

Wolfgang Eder, Chairman of the Supervisory Board of MM Group, comments:
"With Andreas Koppitz and Alexander Loimayr, we are expanding the Management Board with two distinguished executives who have delivered outstanding results in their respective areas of responsibility at MM. The expansion of the Management Board strengthens our leadership structure, broadens the management base and creates the conditions to address the diverse opportunities and demands of the years ahead with even greater strength."

Attached to this mailing is also picture material from Andreas Koppitz and Alexander Loimayr.

 

For further information, please contact:
Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations
Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Vienna, Austria
Tel.: +43 (0) 1 501 36 – 91180, e-mail: investor.relations@mm.group
Website: www.mm.group

 

 

 

Additional features:

File: Andreas Koppitz - new Board Member MM Group
File: Alexander Loimayr - new Board Member MM Group

27.08.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Austria
Phone: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
ISIN: AT0000938204
WKN: 93820
Indices: ATX
Listed: Regulated Unofficial Market in Frankfurt (Basic Board), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
LEI Code: 5299001AMHDLKUM80611
EQS News ID: 2388410

 
End of News EQS News Service

2388410  27.08.2026 CET/CEST

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