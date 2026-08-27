EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand mit Andreas Koppitz und Alexander Loimayr

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Personalie

Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand mit Andreas Koppitz und Alexander Loimayr (News mit Zusatzmaterial)



27.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG hat Andreas Koppitz (46) und Alexander Loimayr (47) per 01. September 2026 für eine Funktionsperiode von drei Jahren neu in den Vorstand bestellt, der damit künftig aus fünf Mitgliedern bestehen wird: Peter Oswald (CEO), Franz Hiesinger (CFO), Roman Billiani (Division Food & Premium Packaging), Andreas Koppitz (Division Pharma & Healthcare Packaging) und Alexander Loimayr (Division Board & Paper). Mit der Erweiterung des Vorstands um zwei bewährte Führungskräfte aus den eigenen Reihen trägt das Unternehmen sowohl der Größe und der wachsenden Komplexität des Konzerns als auch den steigenden Anforderungen Rechnung.

Andreas Koppitz verantwortet die noch junge Division Pharma & Healthcare Packaging seit 2022. Unter seiner Führung wurde der Geschäftsbereich erfolgreich neu aufgestellt, die Profitabilität maßgeblich verbessert und die Basis für einen nachhaltigen Wachstumskurs geschaffen, den er in den kommenden Jahren begleiten wird. Er verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Verpackungs- und Industriegüterbranche.

Alexander Loimayr führt seit Mitte 2025 die Division Board & Paper, für die er zuvor als CFO tätig war. Mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Führungserfahrung in der Grundstoff-, Bau-, Papier- und Verpackungsindustrie verfügt er über wichtige Voraussetzungen für die Ausrichtung und Weiterentwicklung der Division in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Wolfgang Eder, Vorsitzender des Aufsichtsrates der MM Gruppe, erklärt:

„Mit Andreas Koppitz und Alexander Loimayr erweitern wir den Vorstand um zwei ausgewiesene Führungspersönlichkeiten, die in ihren Verantwortungsbereichen bei MM hervorragende Arbeit geleistet haben. Die Erweiterung des Vorstands stärkt unsere Führungsstruktur, verbreitert die Managementbasis und schafft die Voraussetzungen, die vielfältigen Chancen und Anforderungen der kommenden Jahre mit noch größerer Schlagkraft zu adressieren.“



Angefügt an diese Aussendung ist auch Bildmaterial von Andreas Koppitz und Alexander Loimayr.



Rückfragen richten Sie bitte an:

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations

Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: (+43/1) 50136 – 91180, e-mail: investor.relations@mm.group

Website: https://www.mm.group