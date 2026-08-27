Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
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27.08.2026 08:00:04
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand mit Andreas Koppitz und Alexander Loimayr
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EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG hat Andreas Koppitz (46) und Alexander Loimayr (47) per 01. September 2026 für eine Funktionsperiode von drei Jahren neu in den Vorstand bestellt, der damit künftig aus fünf Mitgliedern bestehen wird: Peter Oswald (CEO), Franz Hiesinger (CFO), Roman Billiani (Division Food & Premium Packaging), Andreas Koppitz (Division Pharma & Healthcare Packaging) und Alexander Loimayr (Division Board & Paper). Mit der Erweiterung des Vorstands um zwei bewährte Führungskräfte aus den eigenen Reihen trägt das Unternehmen sowohl der Größe und der wachsenden Komplexität des Konzerns als auch den steigenden Anforderungen Rechnung.
Andreas Koppitz verantwortet die noch junge Division Pharma & Healthcare Packaging seit 2022. Unter seiner Führung wurde der Geschäftsbereich erfolgreich neu aufgestellt, die Profitabilität maßgeblich verbessert und die Basis für einen nachhaltigen Wachstumskurs geschaffen, den er in den kommenden Jahren begleiten wird. Er verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Verpackungs- und Industriegüterbranche.
Alexander Loimayr führt seit Mitte 2025 die Division Board & Paper, für die er zuvor als CFO tätig war. Mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Führungserfahrung in der Grundstoff-, Bau-, Papier- und Verpackungsindustrie verfügt er über wichtige Voraussetzungen für die Ausrichtung und Weiterentwicklung der Division in einem anspruchsvollen Marktumfeld.
Wolfgang Eder, Vorsitzender des Aufsichtsrates der MM Gruppe, erklärt:
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Andreas Koppitz - neues Vorstandsmitglied MM Gruppe
Datei: Alexander Loimayr - neues Vorstandsmitglied MM Gruppe
27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Telefon:
|0043 1 501 36 91180
|Fax:
|0043 1 501 36 91391
|E-Mail:
|investor.relations@mm.group
|Internet:
|www.mm.group
|ISIN:
|AT0000938204
|WKN:
|93820
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|EQS News ID:
|2388410
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2388410 27.08.2026 CET/CEST
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27.08.26
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27.08.26
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27.08.26
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Group expands Management Board with Andreas Koppitz and Alexander Loimayr (EQS Group)
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Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|02.10.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|22.08.24
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Mayr-Melnhof Karton AG
|77,50
|-0,64%
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