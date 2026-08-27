Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.08.2026 08:00:04

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand mit Andreas Koppitz und Alexander Loimayr

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Personalie
Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand mit Andreas Koppitz und Alexander Loimayr (News mit Zusatzmaterial)

27.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG hat Andreas Koppitz (46) und Alexander Loimayr (47) per 01. September 2026 für eine Funktionsperiode von drei Jahren neu in den Vorstand bestellt, der damit künftig aus fünf Mitgliedern bestehen wird: Peter Oswald (CEO), Franz Hiesinger (CFO), Roman Billiani (Division Food & Premium Packaging), Andreas Koppitz (Division Pharma & Healthcare Packaging) und Alexander Loimayr (Division Board & Paper). Mit der Erweiterung des Vorstands um zwei bewährte Führungskräfte aus den eigenen Reihen trägt das Unternehmen sowohl der Größe und der wachsenden Komplexität des Konzerns als auch den steigenden Anforderungen Rechnung.

Andreas Koppitz verantwortet die noch junge Division Pharma & Healthcare Packaging seit 2022. Unter seiner Führung wurde der Geschäftsbereich erfolgreich neu aufgestellt, die Profitabilität maßgeblich verbessert und die Basis für einen nachhaltigen Wachstumskurs geschaffen, den er in den kommenden Jahren begleiten wird. Er verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Verpackungs- und Industriegüterbranche.

Alexander Loimayr führt seit Mitte 2025 die Division Board & Paper, für die er zuvor als CFO tätig war. Mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Führungserfahrung in der Grundstoff-, Bau-, Papier- und Verpackungsindustrie verfügt er über wichtige Voraussetzungen für die Ausrichtung und Weiterentwicklung der Division in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Wolfgang Eder, Vorsitzender des Aufsichtsrates der MM Gruppe, erklärt:
„Mit Andreas Koppitz und Alexander Loimayr erweitern wir den Vorstand um zwei ausgewiesene Führungspersönlichkeiten, die in ihren Verantwortungsbereichen bei MM hervorragende Arbeit geleistet haben. Die Erweiterung des Vorstands stärkt unsere Führungsstruktur, verbreitert die Managementbasis und schafft die Voraussetzungen, die vielfältigen Chancen und Anforderungen der kommenden Jahre mit noch größerer Schlagkraft zu adressieren.“

Angefügt an diese Aussendung ist auch Bildmaterial von Andreas Koppitz und Alexander Loimayr.
 

Rückfragen richten Sie bitte an:
Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations
Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien
Tel.: (+43/1) 50136 – 91180, e-mail: investor.relations@mm.group
Website: https://www.mm.group

 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Andreas Koppitz - neues Vorstandsmitglied MM Gruppe
Datei: Alexander Loimayr - neues Vorstandsmitglied MM Gruppe

27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Telefon: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-Mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
ISIN: AT0000938204
WKN: 93820
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299001AMHDLKUM80611
EQS News ID: 2388410

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388410  27.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG

mehr Analysen
21.08.26 Mayr-Melnhof Karton buy Baader Bank
11.05.26 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
13.03.26 Mayr-Melnhof Karton neutral Erste Group Bank
11.12.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
21.08.25 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mayr-Melnhof Karton AG 77,50 -0,64% Mayr-Melnhof Karton AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:25 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen