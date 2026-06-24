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24.06.2026 10:30:03

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe im TIME-Ranking der „World’s Most Sustainable Companies 2026” ausgezeichnet

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit
Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe im TIME-Ranking der „World’s Most Sustainable Companies 2026” ausgezeichnet

24.06.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die MM Gruppe wurde von TIME Magazine und Statista® in das Ranking „World’s Most Sustainable Companies 2026“ aufgenommen. Die Auszeichnung würdigt die messbaren Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen Nachhaltigkeit, transparente Berichterstattung und verantwortungsvolles Wirtschaften.

Das Ranking umfasst 750 Unternehmen weltweit und basiert auf einer mehrstufigen Bewertung nachhaltiger Geschäftspraktiken, externer Verpflichtungen und Ratings, Berichtsstandards und Transparenz sowie ökologischer und sozialer Verantwortung.

Die Auszeichnung spiegelt die Fortschritte der MM Gruppe in ihren zentralen Nachhaltigkeitsschwerpunkten wider, darunter Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, verantwortungsvolle Beschaffung und transparente Leistungsberichterstattung, sowie externe Anerkennungen wie die CDP Triple-A-Leadership-Bewertung in den Bereichen Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit und die von der Science Based Targets initiative (SBTi) validierten Klimaziele.

Peter Oswald, CEO der MM Gruppe, erklärt: „Diese Auszeichnung reflektiert die Fortschritte, die wir durch die Verankerung von Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen erzielen. Transparente Berichterstattung, wissenschaftsbasierte Ziele und messbare Maßnahmen bleiben zentrale Elemente unseres Ansatzes. Gleichzeitig stärkt sie unsere Fähigkeit, Kunden mit verlässlichen Daten und faserbasierten Verpackungslösungen zu unterstützen, die zu ihren Klima- und Kreislaufzielen beitragen.“

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Konsumgüterverpackungen unterstützt MM seine Kunden dabei, steigenden Anforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und verantwortungsvolle Beschaffung gerecht zu werden. Durch die Reduktion von Emissionen in den eigenen Betriebsabläufen, mehr Transparenz und die Weiterentwicklung faserbasierter Verpackungslösungen ermöglicht MM fundiertere Verpackungsentscheidungen und trägt dazu bei, Nachhaltigkeitsziele entlang der Wertschöpfungsketten zu erreichen.

Das Ranking von TIME und Statista® unterstreicht die wachsende Bedeutung glaubwürdiger, faktenbasierter Nachhaltigkeitsleistungen. Für Kunden, Investoren, Mitarbeitende und weitere Stakeholder sind unabhängige Rankings ein weiterer Beleg für Vertrauen, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein. Die MM Gruppe wird ihre Nachhaltigkeitsagenda weiter vorantreiben und dabei den Fokus auf Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, verantwortungsvolle Beschaffung und transparente Berichterstattung legen.
 

Rückfragen richten Sie bitte an:
Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien
Tel.: +43 (0) 1 501 36 – 91180, E-mail: investor.relations@mm.group, Website: www.mm.group


24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Telefon: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-Mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
ISIN: AT0000938204
WKN: 93820
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2350950

 
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2350950  24.06.2026 CET/CEST

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