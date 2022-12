EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Packaging verkauft russische Standorte

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Verkauf

Mayr-Melnhof Karton AG: MM Packaging verkauft russische Standorte



16.12.2022

Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat ihre beiden Packaging-Standorte in Russland, St. Petersburg und Pskov, nach erfolgter Genehmigung durch die Behörden an den lokalen Investor Granelle verkauft. Der Verkaufspreis beläuft sich auf rund 134 Mio. EUR. In 2021 erzielten die Werke gemeinsam Umsatzerlöse von rund 124 Mio. EUR. Aus der Transaktion wird eine neutrale Ergebnisauswirkung für MM erwartet.

MM ist ein weltweit führender Hersteller von Karton und Faltschachteln mit einem attraktiven Angebot bei Kraftpapieren und ungestrichenen Feinpapieren für verschiedene Endanwendungen. MM fördert nachhaltige Entwicklung durch innovative, recycelbare Verpackungen und Papierprodukte.

Rückfragen richten Sie bitte an:

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations

Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: (+43/1) 50136 91180, e-mail: investor.relations@mm.group

Website: https://www.mm.group