EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Trading Statement 1. Quartal 2026

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Mayr-Melnhof Karton AG: MM Trading Statement 1. Quartal 2026



28.04.2026 / 07:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aus Effizienzgründen und zur Beschleunigung erfolgt die Berichterstattung zum 1. und 3. Quartal von nun an ausschließlich über ein Trading Statement.

Stabile Ergebnisentwicklung (exkl. TANN) trotz schwieriger Rahmenbedingungen

Erheblicher Kosten- und Ergebnisdruck aus geopolitischen Risiken

Wirksame Gegensteuerung durch Fit-For-Future Programm

Kennzahlen der MM Gruppe - IFRS

(konsolidiert, in Mio. EUR) Q1/2026 Q1/2025 +/- Umsatzerlöse 927,5 1.042,6 -11,0 % Bereinigtes EBITDA 104,1 119,3 -12,7 % Bereinigtes betriebliches Ergebnis 49,1 61,0 -19,4 % Bereinigte EBITDA Margin (%) 11,2 % 11,4 % -22 bp Bereinigte Operating Margin (%) 5,3 % 5,8 % -55 bp



Pro-forma Kennzahlen der MM Gruppe (exkl. TANN Gruppe)

(konsolidiert, in Mio. EUR) Q1/2026 Q1/2025 +/- Umsatzerlöse 927,5 986,1 -5,9 % Bereinigtes EBITDA 104,1 104,8 -0,7 % Bereinigtes betriebliches Ergebnis 49,1 46,5 +5,6 % Bereinigte EBITDA Margin (%) 11,2 % 10,6 % +59 bp Bereinigte Operating Margin (%) 5,3 % 4,7 % +58 bp

In einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld mit hohem Wettbewerbsdruck und verhaltener Konsumdynamik konnte sich die MM Gruppe im 1. Quartal 2026 beim Ergebnis auf pro-forma Basis exkl. der veräußerten TANN Gruppe auf Vorjahresniveau behaupten. (Der Vergleich mit dem berichteten 1. Quartal 2025 inkl. TANN ist hingegen nur eingeschränkt aussagekräftig.) Das Preis- und Mengenumfeld stellte sich insgesamt anspruchsvoller als im 4. Quartal 2025 dar. Zusätzlich wirkten sich ab März erhebliche Kostenbelastungen infolge der jüngsten Eskalationen im Nahen Osten negativ aus, die insbesondere Energie aber ebenso Transport und Chemikalien betrafen. Daraus ergeben sich auch für das Gesamtjahr Ergebnisrisiken, zumal die Branche von strukturellen Überkapazitäten und intensivem Wettbewerb geprägt ist. Dem konnten jedoch konzernweit deutliche operative Fortschritte im Rahmen des Fit-For-Future Programms entgegengesetzt werden.

MM Food & Premium Packaging gelang es trotz geringerer Absatzmengen, die bereinigte Operating Margin infolge konsequenter Kostensenkungen auf einem soliden Niveau zu halten.

MM Pharma & Healthcare Packaging erzielte insbesondere durch Effizienzsteigerungen eine erfreuliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr.

MM Board & Paper konnte in einem herausfordernden Marktumfeld die Mengen des Vorjahres sichern und damit eine hohe Maschinenauslastung erreichen. Trotz niedrigerer Umsatzerlöse gelang dadurch ein Ergebnis leicht über dem Vorjahresniveau.

ERGEBNISRECHNUNG

(Der Vergleich mit dem berichteten 1. Quartal 2025 inkl. TANN ist nur eingeschränkt aussagekräftig.)

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns lagen mit 927,5 Mio. EUR vor allem aufgrund des TANN Verkaufs unter dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1 2025: 1.042,6 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA belief sich auf 104,1 Mio. EUR (Q1 2025: 119,3 Mio. EUR), die bereinigte EBITDA Margin lag bei 11,2 % (Q1 2025: 11,4 %). Das bereinigte betriebliche Ergebnis verminderte sich infolge der Entkonsolidierung TANN Anfang Juni des Vorjahres auf 49,1 Mio. EUR (Q1 2025: 61,0 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin des Konzerns lag bei 5,3 % (Q1 2025: 5,8 %).

Exklusive TANN lagen die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns mit 927,5 Mio. EUR um 5,9 % unter dem Vergleichswert (Q1 2025: 986,1 Mio. EUR). Dieser Rückgang resultiert vor allem aus den Divisionen Food & Premium Packaging sowie Board & Paper. Das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA Margin lagen mit 104,1 Mio. EUR und 11,2 % auf Vorjahresniveau (Q1 2025: 104,8 Mio. EUR; 10,6 %). Das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg vor allem durch den Ergebniszuwachs in Pharma & Healthcare Packaging um 5,6 % auf 49,1 Mio. EUR (Q1 2025: 46,5 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin belief sich auf 5,3 % (Q1 2025: 4,7 %).

AUSBLICK

2026 bleibt von einem herausfordernden Marktumfeld mit verhaltener Nachfrage, strukturellen Überkapazitäten und intensivem Wettbewerb geprägt. Zusätzlich erhöhen die geopolitischen Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, die Unsicherheit und führen zu spürbarem Kostendruck bei Energie, Transport und Chemikalien, wodurch auch für das Gesamtjahr erhebliche Ergebnisrisiken bestehen. Gleichzeitig zeigt das konzernweite Fit-For-Future Programm deutlich stärkere Fortschritte als ursprünglich geplant, mit einer substanziellen Maßnahmenpipeline insbesondere in den Bereichen Fixkosten, Effizienz, Prozessharmonisierung und strukturelle Anpassungen. Unser Ziel ist es, durch operative Exzellenz, strikte Kostendisziplin sowie die wettbewerbsstarke Positionierung unserer Werke und Geschäftsmodelle, auch aus einem anhaltend schwierigen Marktumfeld mittel- und langfristig nachhaltig Wert zu schaffen.

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Das detaillierte Trading Statement finden Sie auf unserer Website unter: www.mm.group.

Nächster Termin:

20. August 2026 Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2026