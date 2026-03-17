Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
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17.03.2026 07:45:03
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Konzernergebnis 2025
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EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
In einem herausfordernden Umfeld erfolgreich behauptet
Kennzahlen der MM Gruppe - IFRS
Peter Oswald, MM CEO: „Die MM Gruppe konnte sich 2025 in einem herausfordernden Marktumfeld, das durch anhaltend schwache Konsumnachfrage und Überkapazitäten in der europäischen Branche geprägt war, gut behaupten und das bereinigte betriebliche Ergebnis gegenüber dem Vorjahr steigern.
Im Packagingbereich gelang es der Division Food & Premium Packaging, die bereinigte Operating Margin auf solidem Niveau zu halten, während die Division Pharma & Healthcare Packaging einen erfreulichen Anstieg verzeichnete. Die Division Board & Paper zeigte vor allem infolge von Kosteneinsparungen eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, auch wenn das Ertragsniveau weiterhin unbefriedigend blieb.
Angesichts der Notwendigkeit, die Ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit unter anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen strukturell und nachhaltig zu stärken, hat MM das gruppenweite Transformationsprogramm Fit-For-Future hochgefahren und beschleunigt. Bereits in 2025 trug das Programm beachtliche rund 70 Mio. EUR zum bereinigten betrieblichen Ergebnis bei. Das Management ist zuversichtlich, in 2027 eine Ergebnissteigerung von über 250 Mio. EUR im Vergleich zu 2024 (exkl. TANN) unter Ausschluss marktbedingter Effekte zu realisieren, nachdem man bei Programmstart noch von über 150 Mio. EUR ausgegangen ist.
Einmaleffekte beliefen sich in 2025 auf Ebene betriebliches Ergebnis auf insgesamt 25,6 Mio. EUR (2024: 0 Mio. EUR). Diese enthalten den Ertrag aus dem Verkauf der TANN Gruppe von 125,1 Mio. EUR, dem ein Wertminderungsbedarf für Vermögenswerte bei Board & Paper von 70,5 Mio. EUR sowie Aufwendungen aus Fit-For-Future Restrukturierungen von 29,0 Mio. EUR gegenüberstehen.
Infolge eines deutlich erhöhten Steueraufwands lag der Jahresüberschuss mit 77,0 Mio. EUR unter dem Vorjahr (110,5 Mio. EUR). Im Einklang mit der aktualisierten Dividendenpolitik, die abhängig von Nettoverschuldung (Nettoverschuldung/Eigenkapital 35 % – 55 %; Nettoverschuldung/Bereinigtes EBITDA 1,5–2,5x), den geplanten Großinvestitionen, Zukunftseinschätzung und dem Prinzip der Dividendenkontinuität eine Ausschüttungsquote von 40 % – 60 % des Jahresüberschusses vorsieht, wird der 32. Ordentlichen Hauptversammlung am 29. April 2026 eine Dividendenerhöhung um 11 % auf 2,00 EUR (2024: 1,80 EUR) für das Geschäftsjahr 2025 vorgeschlagen.
Die Nettoverschuldung des Konzerns konnte per Jahresende 2025 auf 913,7 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 1.078,7 Mio. EUR) reduziert werden. Die Kennzahl Nettoverschuldung zu Eigenkapital belief sich auf 43 %, die Quote aus Nettoverschuldung/Bereinigtes EBITDA auf 2,2 (31. Dezember 2024: 51 %; 2,6).
Zur nichtfinanziellen Performance können wir erfreulich über eine 11 % Reduktion der absoluten CO2-Emissionen berichten. Wesentliche Gründe sind die fortgesetzte Umstellung auf erneuerbare Energiequellen im Strombezug sowie Energieeffizienzmaßnahmen. Die Anzahl der Arbeitsunfälle wurde neuerlich reduziert.
Mit Blick nach vorne verfolgt Food & Premium Packaging trotz anhaltend vorsichtigen Konsumverhaltens eine gezielte Weiterentwicklung auf hohem Niveau. Pharma & Healthcare Packaging wird vor allem in den USA weiter wachsen, während einzelne Märkte in Europa noch verhaltener tendieren. In der Division Board & Paper bleibt der marktbedingte Margendruck anspruchsvoll, bietet aber zugleich starken Anreiz für weitere Effizienz- und Qualitätssteigerungen.“
„Zielsetzung von MM bleibt es, die Kosten-, Technologie- und Innovationsführerschaft im Kerngeschäft Kartonverpackung auch unter anhaltend herausfordernden Marktbedingungen mit einem attraktiven, nachhaltigen Angebot und einer entschlossenen Transformation zu behaupten.“, so Oswald.
ERGEBNISRECHNUNG
Der Anstieg des bereinigten betrieblichen Ergebnisses um 2,8 % auf 195,4 Mio. EUR - Pro-forma exkl. TANN +15,0 % - (2024: 190,0 Mio. EUR) resultierte vor allem aus der Division MM Board & Paper. Die bereinigte Operating Margin des Konzerns erhöhte sich auf 5,0 % (2024: 4,7 %) und der bereinigte Return on Capital Employed belief sich auf 5,8 % (2024: 5,6 %). Das bereinigte EBITDA lag bei 418,2 Mio. EUR (2024: 418,5 Mio. EUR), woraus eine bereinigte EBITDA Margin von 10,8 % (2024: 10,3 %) resultiert.
Finanzerträge reduzierten sich im Wesentlichen infolge eines geringeren Zahlungsmittelbestands sowie zinsbedingt auf 16,5 Mio. EUR (2024: 27,1 Mio. EUR). Der Rückgang der Finanzaufwendungen von -82,9 Mio. EUR auf -53,4 Mio. EUR ist großteils auf ein niedrigeres Zinsniveau für variabel verzinste Finanzierungen sowie weitere Tilgungen zurückzuführen. Das „Sonstige Finanzergebnis – netto“ veränderte sich überwiegend fremdwährungsbedingt auf -38,5 Mio. EUR (2024: -19,9 Mio. EUR).
Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 145,7 Mio. EUR (2024: 114,3 Mio. EUR), wobei die Erhöhung vor allem auf den Ertrag aus dem TANN Verkauf zurückzuführen ist. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund der Auflösung von Verlustvorträgen der Board & Paper Division auf 68,7 Mio. EUR (2024: 3,8 Mio. EUR), nachdem im Vorjahr aktivierte Verlustvorträge u. a. der Ex-Essentra Packaging den Aufwand reduzierten. Daraus ermittelt sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 47,2 % (2024: 3,4 %), wobei der Normsteuersatz des Konzerns ca. 22,0 % (2024: 19,0 %) beträgt.
Der Jahresüberschuss belief sich somit auf 77,0 Mio. EUR (2024: 110,5 Mio. EUR).
Der Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit veränderte sich auf 231,1 Mio. EUR (2024: 516,3 Mio. EUR), im Wesentlichen aus einem Aufbau von Working Capital.
VERLAUF DES 4. QUARTALS
Das bereinigte betriebliche Ergebnis von MM Food & Premium Packaging lag mit 38,4 Mio. EUR vor allem aufgrund des TANN Verkaufs unter der Vorjahresperiode (4. Quartal 2024: 48,8 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin zeigte sich stabil bei 10,9 % (4. Quartal 2024: 11,2 %).
MM Pharma & Healthcare Packaging verzeichnete beim bereinigten betrieblichen Ergebnis insbesondere durch Effizienzsteigerungen eine Erhöhung auf 8,0 Mio. EUR (4. Quartal 2024: 3,0 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin verbesserte sich auf 5,4 % (4. Quartal 2024: 2,2 %).
Das bereinigte betriebliche Ergebnis von MM Board & Paper lag mit -0,4 Mio. EUR vor allem infolge geplanter Wartungsstillstände und der höheren CO2-Kompensation im Vorjahr unter dem Vergleichswert (4. Quartal 2024: 11,9 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin belief sich damit auf -0,1 % (4. Quartal 2024: 2,5 %).
AUSBLICK
Vor diesem Hintergrund verfolgt MM konsequent das Ziel, seine Wettbewerbs- und Ertragskraft in den drei Divisionen durch die Fokussierung auf Kosten-, Technologie- und Innovationsführerschaft zu stärken und weiter auszubauen.
Im Zentrum steht das konzernweite Fit-For-Future Transformationsprogramm. Nach einem bereits signifikanten Ergebnisbeitrag im Jahr 2025 ist das Management zuversichtlich, in 2027 eine Ergebnissteigerung von über 250 Mio. EUR gegenüber 2024 (exkl. TANN) unter Ausschluss marktbedingter Effekte zu realisieren. Dies übertrifft die ursprüngliche Erwartung von über 150 Mio. EUR beim Programmstart deutlich. Ergänzend werden selektive strukturelle Anpassungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit fortgeführt.
Unsere Investitionen werden sich auch in 2026 auf die Stärkung der Wettbewerbsposition und die weitere Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien konzentrieren. Das Investitionsvolumen wird voraussichtlich rund 250 Mio. EUR betragen. Die jährlichen Wartungsstillstände in der Division Board & Paper sind für das 3. und 4. Quartal vorgesehen und betreffen erneut vor allem die beiden Karton- und Papierwerke in Polen und Finnland. Die damit verbundenen Aufwendungen werden aktuell auf rund 40 Mio. EUR geschätzt (2025: rd. 36 Mio. EUR).
Im umweltbezogenen Bereich bleiben Dekarbonisierung, Wassereffizienz, Biodiversität und Abfallvermeidung unsere Schwerpunkte. Im sozialen Bereich setzen wir auf kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit und Unfallprävention. Gleichzeitig soll die intensive Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten zur Erstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen weiter intensiviert werden.
Die MM Gruppe blickt trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds zuversichtlich in die Zukunft. Unsere ausgewogene Aufstellung in drei Divisionen, ein attraktives Produktportfolio, eine gut investierte Anlagenbasis sowie die solide Finanzierung bilden eine starke Grundlage, um auch unter schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich zu agieren und langfristig Mehrwert zu schaffen.
MM beobachtet genau die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und mögliche Auswirkungen auf den Konzern. MM ist in der Region mit zwei Verpackungswerken der Division MM Food & Premium Packaging tätig, welche 2025 rd. 2 % zum Konzernumsatz und rd. 6 % zum bereinigten EBITDA des Konzerns beitrugen. Mit Betriebsunterbrechungen muss gerechnet werden.
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Die Presseaussendung sowie ein Video-Statement des Vorstandes sind im Internet unter: www.mm.group verfügbar.
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17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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|Brahmsplatz 6
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