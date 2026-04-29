Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 15:10:23

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Vorstandsmandat von Roman Billiani verlängert

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Personalie
Mayr-Melnhof Karton AG: Vorstandsmandat von Roman Billiani verlängert (News mit Zusatzmaterial)

29.04.2026 / 15:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG hat das Vorstandsmandat von Mag. Roman Billiani (52), verantwortlich für die Division „MM Food & Premium Packaging“, für eine Funktionsperiode von drei Jahren verlängert. Das neue Vorstandsmandat beginnt mit 01. Mai 2027 und endet am 30. April 2030.

Angefügt an diese Aussendung ist auch Bildmaterial von Roman Billiani.

 

Rückfragen richten Sie bitte an:
Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations
Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien
Tel.: +43 (0) 1 501 36 – 91180, E-mail: investor.relations@mm.group
Website: www.mm.group

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Roman Billiani - Vorstandsmitglied MM Gruppe

29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Telefon: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-Mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
ISIN: AT0000938204
WKN: 93820
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2317198

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

29.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG

mehr Nachrichten