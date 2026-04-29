Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
29.04.2026 15:10:23
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Vorstandsmandat von Roman Billiani verlängert
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG hat das Vorstandsmandat von Mag. Roman Billiani (52), verantwortlich für die Division „MM Food & Premium Packaging“, für eine Funktionsperiode von drei Jahren verlängert. Das neue Vorstandsmandat beginnt mit 01. Mai 2027 und endet am 30. April 2030.
29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
29.04.26
|Handel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
29.04.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
29.04.26
|EQS-AGM: Mayr-Melnhof Karton AG: Resolutions on the authorisation to acquire and to sell treasury shares (EQS Group)
29.04.26
|EQS-HV: Mayr-Melnhof Karton AG: Ermächtigungsbeschlüsse zu Erwerb und Wiederveräußerung eigener Aktien (EQS Group)
29.04.26
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Board mandate of Roman Billiani extended (EQS Group)
29.04.26
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Vorstandsmandat von Roman Billiani verlängert (EQS Group)
29.04.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
29.04.26
|Handel in Wien: ATX Prime zum Start in Grün (finanzen.at)