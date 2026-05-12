MBB Aktie
WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4
|
12.05.2026 08:00:04
EQS-News: MBB SE steigert bereinigtes EBITDA im ersten Quartal 2026 um 40 %, erreicht erstmals über 1 Mrd. € Eigenkapital und bestätigt Prognose
|
EQS-News: MBB SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
MBB SE steigert bereinigtes EBITDA im ersten Quartal 2026 um 40 %, erreicht erstmals über
Berlin, 12. Mai 2026 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat das erste Quartal 2026 mit einem Umsatz von 237,5 Mio. € (Vorjahr: 260,0 Mio. €) sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von 17,7 % (Vorjahr: 11,5 %) abgeschlossen. Dies entspricht einer Steigerung des bereinigten EBITDA um 40,2 % auf 41,9 Mio. € (Vorjahr: 29,9 Mio. €).
Wesentlicher Treiber der Ergebnisentwicklung war die deutliche Profitabilitätssteigerung bei Friedrich Vorwerk, deren bereinigte EBITDA-Marge bei einem Umsatzwachstum von 4,6 % auf 139,2 Mio. € von 13,7 % auf 22,8 % zulegte. Auch DTS konnte trotz projektbedingt rückläufiger Umsätze die bereinigte EBITDA-Marge durch Effizienzmaßnahmen und einen positiven Produktmix von 14,7 % auf 17,2 % steigern. Aumann zeigte sich, trotz rückläufiger Umsätze, mit einer anhaltend hohen bereinigten EBITDA-Marge von 10,7 % (Vorjahr: 11,1 %).
Zum 20sten Börsenjubiläum der MBB SE überstieg das Eigenkapital des MBB-Konzerns erstmals die Schwelle von einer Milliarde Euro und erreichte zum 31. März 2026 1.009,2 Mio. € (2006: 35,3 Mio. € + 2.759 %); die Eigenkapitalquote erhöhte sich entsprechend auf 68,9 % (31. Dezember 2025: 66,8 %). Die Nettoliquidität der Gruppe lag bei 766,2 Mio. € (31. Dezember 2025: 763,8 Mio. €), wovon 415,6 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen (31. Dezember 2025: 373,6 Mio. €). MBB ist damit bestens für weiteres Wachstum sowohl organisch als auch durch Akquisitionen aufgestellt.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet MBB weiterhin einen Umsatz von 1,1-1,2 Mrd. € bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 15-18 %.
Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.mbb.com verfügbar.
MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Tel +49 30 844 15 330
ir@mbb.com
Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor
Dr. Christof Nesemeier
Geschäftsführender Direktor
Torben Teichler
Registergericht
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458
Kontakt:
Torben Teichler
12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MBB SE
|Kurfürstendamm 188
|10707 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30 844 15 330
|Fax:
|+49 (0) 30 844 15 333
|E-Mail:
|anfrage@mbb.com
|Internet:
|www.mbb.com
|ISIN:
|DE000A0ETBQ4
|WKN:
|A0ETBQ
|Indizes:
|SDAX, PXAP
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2325716
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2325716 12.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MBB SE
|
12.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
12.05.26
|AKTIEN IM FOKUS: MBB sehr schwach trotz Gewinnsprung bei Beteiligung Vorwerk (dpa-AFX)
|
12.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|ROUNDUP: Niedrigere Materialkosten helfen Friedrich Vorwerk - MBB profitiert (dpa-AFX)
|
12.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|EQS-News: MBB SE increases adjusted EBITDA by 40% in the first quarter of 2026, exceeds €1 billion in equity for the first time and confirms its forecast (EQS Group)
|
12.05.26
|EQS-News: MBB SE steigert bereinigtes EBITDA im ersten Quartal 2026 um 40 %, erreicht erstmals über 1 Mrd. € Eigenkapital und bestätigt Prognose (EQS Group)
Analysen zu MBB SE
Aktien in diesem Artikel
|MBB SE
|199,20
|2,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.