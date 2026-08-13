MBB Aktie

MBB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.08.2026 08:00:04

EQS-News: MBB SE übergibt CT Formpolster an Nexeras

EQS-News: MBB SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf
MBB SE übergibt CT Formpolster an Nexeras

13.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MBB SE übergibt CT Formpolster an Nexeras

Berlin, 13. August 2026 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat 100 % der Geschäftsanteile der CT Formpolster GmbH an die auf Nachfolgelösungen fokussierte Nexeras GmbH verkauft. Auf Initiative von Nexeras hat MBB die Übergabe ihrer kleinsten Beteiligung und damit eine Fokussierung des bestehenden Portfolios beschlossen.

Hinter Nexeras stehen Dr. Constantin Mang und Dr. Christian Theurer, die eine nachhaltige Weiterentwicklung der CT Formpolster anstreben. Als langjähriges Mitglied des MBB-Teams und CEO der Gruppe von 2021 bis 2025 verfügt Constantin Mang bereits über eine enge Bindung zur CT Formpolster und den handelnden Personen vor Ort.

„Wir freuen uns sehr mit der CT Formpolster ein neues und zugleich altbekanntes Familienmitglied für unser Portfolio gefunden zu haben und sind gespannt darauf, die weitere Entwicklung des Unternehmens zu begleiten“, kommentiert Dr. Constantin Mang.

„MBB hätte sich mit Constantin keinen besseren Käufer für die CT Formpolster wünschen können. Wir bedanken uns für die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem CT Formpolster Team sehr herzlich und wünschen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, ergänzen die Gründer der MBB SE Dr. Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth.


 

MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com

 

Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier

Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler
 

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458


Kontakt:
Torben Teichler

13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 844 15 330
Fax: +49 (0) 30 844 15 333
E-Mail: anfrage@mbb.com
Internet: www.mbb.com
ISIN: DE000A0ETBQ4
WKN: A0ETBQ
Indizes: SDAX, PXAP
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 967600M9R4EFYLPNWR50
EQS News ID: 2381924

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381924  13.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MBB SE

mehr Nachrichten

Analysen zu MBB SE

mehr Analysen
12.01.26 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MBB SE 180,80 1,69% MBB SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende etwas schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen