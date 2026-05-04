EQS-News: McLaren Minerals: Großes Titanprojekt trifft auf niedrige Bewertung

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Finanzierung

McLaren Minerals: Großes Titanprojekt trifft auf niedrige Bewertung



04.05.2026 / 08:59 CET/CEST

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McLaren Minerals Limited (ASX: MML / WKN A40XP1) könnte eine der spannendsten Mineralsand-Storys Australiens werden. Das Unternehmen verfügt auf seinem McLaren-Titanprojekt in Western Australia bereits über eine gewaltige JORC-Ressource von 529 Mio. Tonnen mit 4,5 % Schwermineralien.



Besonders interessant: Die vorläufige Machbarkeitsstudie weist einen NPV8 von 252 Mio. AUD, einen IRR von 26 % und eine Amortisation nach nur 3,7 Jahren aus. Gleichzeitig profitiert das Projekt von einfacher Geologie, standardisierter Aufbereitung und hervorragender Infrastruktur mit Straßenanbindung und Zugang zum Tiefwasserhafen Esperance.



Zusätzliche Fantasie liefern die hochgradige „Deep Lens“ und das potenziell transformative Eastern-Shoreline-Ziel. Hinzu kommt mit Barossa ein zweites Projekt mit Zirkon- und Seltene-Erden-Potenzial.



Bei einer Marktkapitalisierung von nur rund 7,6 Mio. AUD wirkt die Bewertung im Verhältnis zur Projektgröße und den kommenden Katalysatoren äußerst niedrig.



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McLaren Minerals: Titan-Projekt mit Infrastrukturvorteil und Neubewertungschance



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Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH könnte eine der spannendsten Mineralsand-Storys Australiens werden. Das Unternehmen verfügt auf seinem McLaren-Titanprojekt in Western Australia bereits über eine gewaltige JORC-Ressource von 529 Mio. Tonnen mit 4,5 % Schwermineralien.Besonders interessant: Die vorläufige Machbarkeitsstudie weist einen NPV8 von 252 Mio. AUD, einen IRR von 26 % und eine Amortisation nach nur 3,7 Jahren aus. Gleichzeitig profitiert das Projekt von einfacher Geologie, standardisierter Aufbereitung und hervorragender Infrastruktur mit Straßenanbindung und Zugang zum Tiefwasserhafen Esperance.Zusätzliche Fantasie liefern die hochgradige „Deep Lens“ und das potenziell transformative Eastern-Shoreline-Ziel. Hinzu kommt mit Barossa ein zweites Projekt mit Zirkon- und Seltene-Erden-Potenzial.Bei einer Marktkapitalisierung von nur rund 7,6 Mio. AUD wirkt die Bewertung im Verhältnis zur Projektgröße und den kommenden Katalysatoren äußerst niedrig.Kann McLaren Minerals 2026 den Schritt zur fundamentalen Neubewertung schaffen? Wer mehr über Titan, Zirkon, Infrastrukturvorteile und die nächsten Meilensteine erfahren will, sollteRisikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der McLaren Minerals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der McLaren Minerals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen McLaren Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da McLaren Minerals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

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