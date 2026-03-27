MediClin Aktie
WKN: 659510 / ISIN: DE0006595101
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27.03.2026 09:37:03
EQS-News: MEDICLIN setzt mit den Geschäftszahlen 2025 eine solide Basis für weiteres Wachstum
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EQS-News: MediClin AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges
PRESSEMITTEILUNG
Geschäftsjahr 2025
MEDICLIN setzt mit den Geschäftszahlen 2025 eine solide Basis für weiteres Wachstum
Offenburg, 27. März 2026 – MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN 659 510) veröffentlicht den Geschäftsbericht für das Jahr 2025. Der Konzern baute seinen Umsatz um 4,8 % auf EUR 784,5 Mio. aus (Vorjahr: EUR 748,8 Mio.). Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 3,5 % auf EUR 55,4 Mio. (Vorjahr: EUR 53,5 Mio.). CFO Tino Fritz: „Wir freuen uns über das Erreichen unserer Prognose. Die Geschäftsentwicklung bestätigt, dass unsere strategischen Maßnahmen greifen. Bereinigt man das Konzernbetriebsergebnis um Sondereffekte, wird unsere operative Leistung besonders deutlich.“ Ergänzend unterstreicht er: „2026 halten wir an unserer Strategie fest. Wir fokussieren uns auf die Rehabilitation und bauen unseren Beitrag für eine zukunftsfähige Versorgung weiter aus.“
Thomas Piefke, COO der MEDICLIN AG: „Hinter den Zahlen stehen unsere engagierten Teams, die täglich hervorragende Patientenversorgung leisten. Die stabile Auslastung unserer Einrichtungen unterstreicht dies.“ Als besonders erfreulich zu bewerten ist die positive Entwicklung des Kernsegments Postakut, in dem der Konzern die Ertragswerte deutlich steigern konnte. Thomas Piefke: „2026 setzen wir unsere Optimierungsmaßnahmen fort und treiben die Prozessdigitalisierung weiter voran. So verbessern wir die Patientenversorgung nachhaltig und steigern zugleich die Wirtschaftlichkeit.“
Entwicklungen in den Segmenten
Im Segment Postakut erhöhte sich der Umsatz um 9,6 % auf EUR 532,0 Mio. (Vorjahr: EUR 485,4 Mio.). Das Betriebsergebnis des Segments verbesserte sich um 18,0 % auf EUR 61,7 Mio. (Vorjahr: EUR 52,2 Mio.). Bereinigt um alle Sondereffekte stieg der Segmentumsatz um EUR 41,7 Mio. bzw. 8,7 % bzw. das Segmentergebnis um EUR 11,1 Mio. bzw. 21,8 %.
Im Segment Akut sank der Umsatz um 5,0 % auf EUR 223,0 Mio. (Vorjahr: EUR 234,9 Mio.). Primärer Faktor für diese Entwicklung ist der Verkauf des ehemaligen MEDICLIN Herzzentrums Coswig. Bereinigt um Sondereffekte ging der Umsatz um 0,7 % leicht zurück. Das negative Betriebsergebnis des Segments lag bei EUR 4,9 Mio. (Vorjahr: EUR -0,6 Mio.). Maßgeblich dafür waren höhere Abschreibungen im Zusammenhang mit einem Impairment-Test in Höhe von EUR 7,3 Mio. Unter Berücksichtigung sämtlicher Sondereffekte stieg das Segmentbetriebsergebnis um EUR 3,0 Mio. auf EUR 1,7 Mio.
Das Segment Pflege verzeichnete einen moderaten Umsatzanstieg auf EUR 24,7 Mio. gegenüber EUR 23,4 Mio. im Vorjahr. Das Geschäftsjahr schloss in dem Segment mit einem negativen Betriebsergebnis von EUR 0,6 Mio., während im Vorjahr ein positives Betriebsergebnis von EUR 0,2 Mio. erzielt wurde. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung sind gestiegene Personalaufwendungen sowie eine leicht zurückgegangene Auslastung von 90,8 % auf 89,4 %.
Im Segment Service stieg der Umsatz um EUR 2,1 Mio. auf EUR 96,7 Mio. Das Betriebsergebnis belief sich auf einen Verlust von EUR 0,8 Mio. und lag damit EUR 2,5 Mio. unter dem Vorjahr (Vorjahr: EUR 1,7 Mio.).
Ausblick 2026
Dank einer soliden operativen Auslastung blickt der Vorstand optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. Er rechnet für 2026 mit einem Umsatzplus von 3,5 % bis 6,5 % und einem Konzernbetriebsergebnis (EBIT) zwischen EUR 57,0 Mio. und EUR 72,0 Mio.
Vertiefende Informationen zur Geschäftsentwicklung sind dem Geschäftsbericht 2025 zu entnehmen. Er steht auf der Webseite unter Investor Relations zum Download bereit. Der MEDICLIN Konzern stellte 2024 auf eine rein digitale Veröffentlichung des Geschäftsberichts um. Diese Maßnahme dient der Ressourcenschonung und dem Engagement des Konzerns für den Umweltschutz.
KONTAKT
Leitung Investor Relations und Nachhaltigkeit
Ender Gülcan | T. +49 781488326 | ender.guelcan@mediclin.de
MEDICLIN Aktiengesellschaft | Okenstraße 27 | 77625 Offenburg
Die MEDICLIN Aktiengesellschaft zählt zu den großen Gesundheitsdienstleistern in Deutschland mit einem klaren Fokus auf die medizinische Rehabilitation. Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN beschäftigt rund 9.900 Mitarbeitende. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärztliches und therapeutisches Personal sowie Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN ist ein Unternehmen der ASKLEPIOS Gruppe. www.mediclin.de
27.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MEDICLIN AG
|Okenstraße 27
|77652 Offenburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)781 488-326
|Fax:
|+49 (0)781 488-184
|E-Mail:
|ender.guelcan@mediclin.de
|Internet:
|www.mediclin.de
|ISIN:
|DE0006595101
|WKN:
|659510
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
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