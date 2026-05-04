EQS-News: MEDICLIN steigert Betriebsergebnis im ersten Quartal

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MEDICLIN steigert Betriebsergebnis im ersten Quartal



04.05.2026 / 13:08 CET/CEST

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Q1-Bericht

MEDICLIN steigert Betriebsergebnis im ersten Quartal Insgesamt 27.005 Patient:innen im 1. Quartal 2026 behandelt (Vorjahr: 25.952)

MEDICLIN hat eine Anpassung im Ausweis der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz vorgenommen

Konzernbetriebsergebnis steigt auf EUR 9,3 Mio. (Vorjahr: EUR 5,2 Mio.) Offenburg, 4. Mai 2026 – Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN 659 510) erzielte in den ersten drei Monaten 2026 einen Konzernumsatz von EUR 186,9 Mio. (Vorjahr: EUR 176,9 Mio.), was einer Steigerung um EUR 10,0 Mio. oder 5,7 % entspricht. Das Konzernbetriebsergebnis verbesserte sich um EUR 4,1 Mio. auf EUR 9,3 Mio. (Vorjahr: EUR 5,2 Mio.).



„Wir blicken auf ein solides erstes Quartal 2026 zurück. Das gibt uns Zuversicht für den weiteren Verlauf des Jahres“, so Tino Fritz, CFO der MEDICLIN und ergänzt „Eine stabile Auslastungsquote und ein erfolgreiches Kostenmanagement tragen zu unserem wirtschaftlichen Erfolg bei. Das wollen wir auch in den verbleibenden drei Quartalen des Jahres erreichen.“



Umgliederung



Zur Erhöhung der Transparenz und Vergleichbarkeit wurde eine Umgliederung in der Gewinn- und Verlustrechnung für 2026 sowie 2025 vorgenommen. Dadurch reduzieren sich die ausgewiesenen Umsatzerlöse, während der sonstige betriebliche Ertrag steigt. Personalaufwand und bezogene Leistungen fallen geringer aus und werden dadurch höhere sonstige betriebliche Aufwendungen ausgeglichen. Die Umgliederung ist ergebnisneutral.



Entwicklung in den Segmenten



Im Segment Postakut lag der Umsatz in Höhe von EUR 126,8 Mio. um EUR 7,6 Mio. bzw. 6,4 % über dem Vorjahreswert (Vorjahr: EUR 119,1 Mio.). Die Materialaufwandsquote war mit 19,6 % leicht rückläufig (Vorjahr: 21,9 %). Auch der absolute Materialaufwand lag mit EUR 24,8 Mio. 5,0 % unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: EUR 26,1 Mio.). Die Personalaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresquartal um EUR 4,5 Mio. beziehungsweise 6,7 % auf EUR 72,2 Mio. (Vorjahr: EUR 67,7 Mio.). Die Personalaufwandsquote stieg dabei leicht auf 57,0 % an (Vorjahr: 56,9 %). Das Betriebsergebnis des Segments Postakut stieg um EUR 4,8 Mio. auf EUR 9,7 Mio. (Vorjahr: EUR 4,9 Mio.).



Der Umsatz des Segments Akut erreichte EUR 53,8 Mio. (Vorjahr: EUR 51,7 Mio.). Der Materialaufwand lag mit EUR 16,1 Mio. um EUR 0,5 Mio. oder 3,2 % über dem Wert des Vorjahresquartals (Vorjahr: EUR 15,6 Mio.). Die Materialaufwandsquote war mit 30,0 % leicht rückläufig (Vorjahr: 30,3 %). Der Personalaufwand betrug EUR 34,9Mio. und stieg damit 7,5 % gegenüber dem Vergleichsquartal (Vorjahr: EUR 32,5 Mio.). Die Personalaufwandsquote betrug 64,8 % nach 62,9 % im Vorjahreszeitraum. Das Segmentbetriebsergebnis sank aufgrund der gestiegenen Aufwendungen um EUR 1,9 Mio. auf EUR -1,9 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0 Mio.).



Der Umsatz des Segments Pflege stieg im ersten Quartal 2026 auf EUR 6,4 Mio. (Vorjahr: EUR 6,1 Mio.). Das Segmentbetriebsergebnis lag mit EUR 0,2 Mio. EUR 0,3 Mio. über dem Vorjahreszeitraum (Vorjahr: EUR -0,1 Mio.).



Im Segment Service werden die Leistungen unter dem sonstigen Ertrag ausgewiesen. Diese betragen EUR 35,3 Mio. nach EUR 35,1 Mio. im Vorjahr. Das Segments Service erzielte ein Betriebsergebnis von EUR 1,3 Mio. nach EUR 0,4 Mio. im Vorjahresquartal, was einer Steigerung von EUR 0,9 Mio. entspricht.



Ausblick



Die zuvor genannte Anpassung im Ausweis der Gewinn- und Verlustrechnung führt zu keiner Anpassung der Jahresprognosen. Da die Anpassung ergebnisneutral ist, bleibt die Jahresprognose für das Betriebsergebnis davon unberührt. Auch eine Anpassung der Jahresprognose für den Konzernumsatz ist nicht notwendig, da die relative Wachstumsrate durch die Anpassung des Vergleichsjahres ebenso unverändert ist. Das Umsatzwachstum im 1. Quartal 2026 liegt mit 5,7% innerhalb der im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichten Prognose von 3,5 % bis 6,5 %. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass der Konzern die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie die bestehende Prognose für das Konzern-EBIT zwischen EUR 57,0 Mio. und EUR 72,0 Mio. erreichen wird.



Der Zwischenbericht zum 31. März 2026 ist ab heute unter www.mediclin.de in Deutsch und Englisch abrufbar.



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MEDICLIN Aktiengesellschaft zählt zu den großen Gesundheitsdienstleistern in Deutschland mit Fokus auf die Rehabilitation. Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN beschäftigt rund 9.900 Mitarbeitende und behandelt im Jahr rund 213.000 Patientinnen und Patienten. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärztliches und therapeutisches Personal sowie Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN ist ein Unternehmen der ASKLEPIOS Gruppe. www.mediclin.de DieAktiengesellschaft zählt zu den großen Gesundheitsdienstleistern in Deutschland mit Fokus auf die Rehabilitation. Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN beschäftigt rund 9.900 Mitarbeitende und behandelt im Jahr rund 213.000 Patientinnen und Patienten. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärztliches und therapeutisches Personal sowie Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN ist ein Unternehmen der ASKLEPIOS Gruppe. PRESSEMITTEILUNGLeitung Investor Relations und Nachhaltigkeit| T. +49 781488326 | ender.guelcan@mediclin.deMEDICLIN AG | Okenstraße 27 | 77625 Offenburg

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