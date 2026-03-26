Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
26.03.2026 07:36:53
EQS-News: Medios achieves double-digit revenue growth and improves profitability
Medios AG
/ Key word(s): Annual Report/Forecast
Press release
Medios achieves double-digit revenue growth and improves profitability
Berlin, March 26, 2026 – The Medios-Group (“Medios“), a leading provider of Specialty Pharma in Europe, has published its 2025 annual report. Consolidated revenue increased by 10.4% year-over-year to €2.1 billion (previous year: €1.9 billion). EBITDA pre1 rose significantly by 17.8% to €93.1 million (previous year: €79.0 million). Revenue and EBITDA pre1 are thus broadly in line with the forecast. The EBITDA pre1 margin improved accordingly to 4.5% (previous year: 4.2%). The Pharmaceutical Supply segment and the International Business segment, which has been part of the Group since June 2024, were the main contributors to this development. Organic growth in revenue and EBITDA pre1 reached 7.0% and 2.7%, respectively. Consolidated net income after income taxes rose by 22.4% to €15.4 million (previous year: €12.5 million), resulting in an increase in earnings per share to €0.61 (previous year: €0.51).
The 2025 Annual Report is available for download on the Investor Relations website.
About Medios AG
Analysen zu Medios AG
|26.03.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Medios Buy
|Warburg Research
