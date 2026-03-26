Medios Aktie

Medios für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
EQS-News: Medios achieves double-digit revenue growth and improves profitability

Medios AG / Key word(s): Annual Report/Forecast
26.03.2026 / 07:36 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Press release

  • Consolidated revenue increased to €2.1 billion (+10.4%)
  • EBITDA pre1 rose disproportionately by 17.8%
  • EBITDA pre1 margin increased to 4.5% (previous year: 4.2%)
  • Earnings per share increased significantly to €0.61 (previous year: €0.51)
  • Outlook for 2026: Revenue expected to be between €2.0 billion and €2.12 billion – with a further improvement in the EBITDA pre1 margin to around 4.8%

Berlin, March 26, 2026 – The Medios-Group (“Medios“), a leading provider of Specialty Pharma in Europe, has published its 2025 annual report. Consolidated revenue increased by 10.4% year-over-year to €2.1 billion (previous year: €1.9 billion). EBITDA pre1 rose significantly by 17.8% to €93.1 million (previous year: €79.0 million). Revenue and EBITDA pre1 are thus broadly in line with the forecast. The EBITDA pre1 margin improved accordingly to 4.5% (previous year: 4.2%). The Pharmaceutical Supply segment and the International Business segment, which has been part of the Group since June 2024, were the main contributors to this development. Organic growth in revenue and EBITDA pre1 reached 7.0% and 2.7%, respectively. Consolidated net income after income taxes rose by 22.4% to €15.4 million (previous year: €12.5 million), resulting in an increase in earnings per share to €0.61 (previous year: €0.51).

All operating segments contributed to the increase in revenue
In the Pharmaceutical Supply segment, external revenue rose by 6.9% in the 2025 financial year to €1,688.8 million (previous year: €1,580.0 million). EBITDA pre1 rose by 5.1% to €52.5 million (previous year: €50.0 million).

The Patient-Specific Therapies segment generated external revenue of €220.1 million (previous year: €213.6 million), representing a slight increase of 3.0%. EBITDA pre1, however, fell by 4.6% to €22.2 million (previous year: €23.3 million).

The International Business segment made a significant contribution to the Medios Group’s positive performance in the 2025 financial year, with external revenue of €169.2 million (June to December 2024: €88.8 million) and EBITDA pre1 of €29.1 million (June to December 2024: €16.3 million).

Further margin growth expected in the 2026 financial year
In 2026, Medios will focus on operational excellence, the harmonization of key business processes, the expansion of organic growth, and selective acquisitions.

For the 2026 financial year, the Medios Group expects revenue of €2.0 billion to €2.12 billion and EBITDA pre1 of €94 million to €102 million. This would correspond to a further increase in the EBITDA pre1 margin to approximately 4.8%.
 

Key figures (IFRS)            
in € million   2025   2024   ? in %
Revenue   2,078.7   1,883.0   10.4
  Pharmaceutical Supply   1,668.8   1,580.0   6.9
  Patient-Specific Therapies   220.1   213.6   3.0
  International Business   169.2   88.8   90.6
  Services   0.5   0.6   –15.3
EBITDA pre1   93.1   79.0   17.8
  Pharmaceutical Supply   52.5   50.0   5.1
  Patient-Specific Therapies   22.2   23.3   –4.6
  International Business   29.1   16.3   78.8
  Services   –10.8   –10.5   3.5
Cash flow from operating activities   52.3   73.7   29.0
Earnings per share (in €)   0.61   0.51   19.6

The 2025 Annual Report is available for download on the Investor Relations website.


Important events for the Medios Group in the 2026 financial year:

April 15 Metzler Small Cap Days 2026 – Frankfurt
May 6 TP ICAP Midcap Conference 2026 – Paris
May 12 Quarterly Statement as of March 31, 2026
June 10 Annual General Meeting 2026 (in-person)
August 12 Half-Year Financial Report 2026
September 28/29 Medios Capital Markets Day
November 10 Quarterly Statement as of September 30, 2026


1 EBITDA is defined as consolidated earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. EBITDA pre is adjusted for special charges for stock options, expenses for M&A activities and expenses for ERP-System implementation as well as for 2024 for performance-based payments for the acquisition of compounding volumes and from 2025 for one-time expenses due to change in the Executive Board as well as from 2026 for one-time expenses for efficiency improvements.

-------------------

About Medios AG
Medios is a leading provider of Specialty Pharma in Europe. With locations in Germany, the Netherlands, Belgium and Spain, the Company supports key partners in the supply chain with innovative solutions and intelligent services. Medios has focused on pioneering individualized medicine to make the most innovative therapies available to everyone together with pharmacies, specialist practices and pharmaceutical companies.

Medios AG is Germany's first listed specialty pharmaceutical Company. The shares (ISIN: DE000A1MMCC8) are listed on the regulated market of the Frankfurt Stock Exchange (Prime Standard) and are included in the SDAX selection index.

www.medios.group

More information on individualized medicine: https://app.medios.group/en/individualizedmedicine

Contact
Claudia Nickolaus
Head of Investor & Public Relations, ESG Communications
Medios AG
Heidestraße 9 | 10557 Berlin
T +49 30 232 566 800
ir@medios.group
www.medios.ag

Disclaimer
This communication contains forward-looking statements that are subject to certain risks and uncertainties. Future results could differ materially from those currently anticipated as a result of various risk factors and uncertainties, including, but not limited to, changes in business, economic and competitive conditions, foreign exchange rate fluctuations, uncertainties in litigation or investigative proceedings and the availability of financing. Medios AG assumes no responsibility to update any forward-looking statements contained in this release.


26.03.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Medios AG
Heidestraße 9
10557 Berlin
Germany
Phone: +49 30 232 566 - 800
Fax: +49 30 232 566 - 801
E-mail: ir@medios.group
Internet: www.medios.group
ISIN: DE000A1MMCC8
WKN: A1MMCC
Indices: SDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2297982

 
End of News EQS News Service

2297982  26.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medios AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Medios AG

mehr Analysen
26.03.26 Medios Buy Warburg Research
23.01.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Medios Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Medios Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Medios AG 11,82 -12,57% Medios AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen