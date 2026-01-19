Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
|
19.01.2026 10:00:03
EQS-News: Medios AG enters market for medicinal cannabis
|
EQS-News: Medios AG
/ Key word(s): Product Launch
Press release
Medios AG enters market for medicinal cannabis
Berlin, January 19, 2026 – The Medios Group ("Medios" or "the Company"), a leading Specialty Pharma provider in Europe, is expanding its product portfolio and entering the medicinal cannabis market. To this end, Medios is partnering with the Dutch company Bedrocan International B.V. (“Bedrocan”), a leading international manufacturer of pharmaceutical-grade cannabis. Medios secures exclusive distribution rights for Bedrocan products in Germany, Spain, Belgium, Italy, and Austria. The agreement initially covers medicinal cannabis from Bedrocan’s EU-GMP[1]-certified Danish facility and will expand to include products from other Bedrocan production sites as of January 1, 2027.
-------------------
About Bedrocan
More information on the topic of individual medicine: https://app.medios.group/individualmedizin
This release contains forward-looking statements that are subject to certain risks and uncertainties. Future results may differ materially from those currently anticipated due to various risk factors and uncertainties, such as changes in business, economic and competitive conditions, exchange rate fluctuations, uncertainties regarding litigation or investigations, and the availability of funds. Medios AG assumes no responsibility to update the forward-looking statements contained in this release.
[1] Good Manufacturing Practice
[2] Good Distribution Practice
19.01.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Germany
|Phone:
|+49 30 232 566 - 800
|Fax:
|+49 30 232 566 - 801
|E-mail:
|ir@medios.group
|Internet:
|www.medios.group
|ISIN:
|DE000A1MMCC8
|WKN:
|A1MMCC
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2262080
|End of News
|EQS News Service
|
2262080 19.01.2026 CET/CEST
