EQS-News: Medios AG: erzielt im ersten Halbjahr 2023 weiteres Wachstum und erwartet starkes drittes Quartal

EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Medios AG: erzielt im ersten Halbjahr 2023 weiteres Wachstum und erwartet starkes drittes Quartal



14.08.2023 / 07:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung Medios AG erzielt im ersten Halbjahr 2023 weiteres Wachstum und erwartet starkes drittes Quartal Umsatzwachstum von rund 8 % mit Anstiegen in beiden operativen Geschäftssegmenten

Starkes drittes Quartal 2023 erwartet

Prognose für 2023 bestätigt: Nachhaltige Umsatz- und Ergebnissteigerung Berlin, 14. August 2023 Die Medios AG (Medios), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2023 fortgesetzt und erwartet ein starkes drittes Quartal. Entsprechend bestätigt das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Zeitraum von Januar bis Juni 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,7 % auf 853,5 Mio. (Vj. 792,2 Mio. ); beide operativen Segmente erzielten ein Umsatzwachstum. Das EBITDA pre1 stieg trotz anhaltender globaler Unsicherheiten und regulatorischer Anpassungen um 1,9 % auf 29,0 Mio. (Vj. 28,5 Mio. ). Folglich lag die EBITDA-pre1-Marge im ersten Halbjahr 2023 mit 3,4 % leicht unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Vj. 3,6 %). Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG: Das erste Halbjahr war für Medios erneut erfolgreich. So konnten wir unsere Wachstumsstrategie wie geplant weiter umsetzen und sind für ein starkes zweites Halbjahr 2023 bestens positioniert. Hier wird sich das bereits im ersten Halbjahr begonnen Vorratsmanagement insbesondere im dritten Quartal 2023 positiv auswirken. Deutliche Effekte haben sich bereits in einer starken Geschäftsentwicklung im Juli gezeigt. Daher sind wir weiterhin auf sehr gutem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr 2023 sowie unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen. Das Umsatzwachstum der Medios-Gruppe im ersten Halbjahr 2023 ist auf das anhaltende organische Wachstum in beiden operativen Segmenten zurückzuführen. Zudem trug die seit Januar 2023 in den Konzernabschluss einbezogene Blisterzentrum Baden-Württemberg GmbH (bbw) zum Umsatzwachstum bei. Diese Transaktion umfasste auch eine umfangreiche Kooperationsvereinbarung zur Übernahme der Herstellungsvolumina der Apotheken für Spezialversorgungen OHG (AfS), mit deren Integration Medios im ersten Halbjahr 2023 erfolgreich begonnen hat. Der Anstieg des EBITDA pre1 wurde durch regulatorische Preisänderungen (Hilfstaxe) seit September 2022 gebremst. Aufgrund erwarteter inflationsbedingter Preisanpassungen im Bereich der Arzneimittelversorgung hat Medios im ersten Halbjahr 2023 Vorräte aufgebaut. Insbesondere diese Maßnahme hat dazu geführt, dass der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im ersten Halbjahr 2023 bei 75,2 Mio. (Vj. 9,9 Mio. ) lag. Für das zweite Halbjahr 2023 rechnet Medios durch den Abbau der Lagerbestände mit entsprechenden positiven Cashflow-Effekten. Im ersten Halbjahr 2023 war Medios erneut im strategischen Portfoliomanagement aktiv: Mit der Übernahme der bbw und dem späteren Verkauf der Kölsche Blister GmbH konzentriert das Unternehmen sein Blistergeschäft nun auf einen Standort in Süddeutschland. Darüber hinaus hat Medios durch die mit der AfS geschlossene Vereinbarung weitere Herstellvolumina hinzugewonnen. Umsatzwachstum in beiden operativen Segmenten Der Geschäftsbereich Arzneimittelversorgung erzielte im ersten Halbjahr 2023 eine Steigerung des Umsatzes von 7,6 % auf 734,1 Mio. (Vj. 682,5 Mio. ). Das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs erhöhte sich um 13,9 % auf 19,9 Mio. (Vj. 17,5 Mio. ). Davon entfielen 23,1 Mio. des Umsatzes und 1,0 Mio. des EBITDA pre auf die bbw. Der Geschäftsbereich Patientenindividuelle Therapien erzielte im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von 118,9 Mio. und lag damit 8,6 % über dem Vorjahreswert (Vj. 109,5 ). Das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs verringerte sich um 5,5 % auf 12,5 Mio. (Vj. 13,2 Mio. ). Der Rückgang resultiert hauptsächlich aus regulatorischen Preisabschlägen (Hilfstaxenabschläge) bei bestimmten Wirkstoffen. Am 31. Mai 2023 hatte der Aufsichtsrat der Medios AG beschlossen, den bestehenden Vorstandsvertrag von Falk Neukirch (Finanzvorstand/CFO) bis zum 30. April 2026 zu verlängern. Falk Neukirch ist seit 1. Oktober 2021 Mitglied des Vorstands und für das Finanzressort verantwortlich. Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt Medios ist sehr zuversichtlich für die Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr und bestätigt die am 22. Februar 2023 veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2023. Demnach rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Konzernumsatz in Höhe von 1,6 1,8 Mrd. , was einem Anstieg von bis zu 11,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA pre1 wird sich voraussichtlich im Bereich von 56 63 Mio. bewegen ein Wachstum von bis zu 14,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Mittelfristig strebt Medios einen Konzernumsatz von über 2 Mrd. und eine EBITDA-pre1-Marge im mittleren einstelligen Bereich an. Wichtige Kennzahlen (IFRS) in Mio. H1 2023 H1 2022 in % Konzernumsatz 853,5 792,2 7,7 Arzneimittelversorgung 734,1 682,5 7,6 Patientenindividuelle Therapien 119,0 109,5 8,6 Services 0,4 0,2 77,2 EBITDA pre1 29,0 28,5 1,9 Arzneimittelversorgung 19,9 17,5 13,9 Patientenindividuelle Therapien 12,5 13,2 -5,5 Services -3,4 -2,3 51,2 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -75,2 9,9 -856,8 Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2023

8. September: Capital Markets Conference Barcelona

12. September: Jefferies Fireside Chat Series Back to School virtual

20. September: Berenberg and Goldman Sachs 12th German Corporate Conference München

14. November: Quartalsmitteilung (Q3 und 9M 2023)

17. November: Warburg Meet the Future Berlin

30. November: CIC Market Solutions Forum Paris Der Halbjahresfinanzbericht der Medios AG zum 30. Juni 2023 steht auf der Investor Relations Website zum Download zur Verfügung. 1 EBITDA ist definiert als Konzernergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten sowie ab 2023 zusätzlich um einmalige performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina. ------------------- Über Medios AG Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.ag Kontakt Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

c.nickolaus@medios.ag www.medios.ag Anna Höffken

Senior Consultant Investor & Public Relations

Kirchhoff Consult AG

Borselstraße 20 | 22765 Hamburg

T +49 40 609 186 34

anna.hoeffken@kirchhoff.de www.kirchhoff.de Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel.

14.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com