EQS-News: Medios AG steigt in den Markt für Medizinalcannabis ein

Medios AG steigt in den Markt für Medizinalcannabis ein

Erweiterung des Produktportfolios mit Medizinalcannabis

Medios erhält Exklusivvertriebsrechte für die Bedrocan®-Produkte in vereinbarten europäischen Märkten

Eintritt in attraktiven Wachstumsmarkt und Stärkung der Kompetenz in bestehenden Indikationsgebieten

Berlin, 19. Januar 2026 – Die Medios-Gruppe („Medios“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, erweitert ihr Produktportfolio und tritt in den Markt für Medizinalcannabis ein. Hierzu kooperiert Medios mit dem niederländischen Unternehmen Bedrocan International B.V. („Bedrocan“), einem international führenden Hersteller von medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität. Medios sichert sich die exklusiven Vertriebsrechte für Bedrocan-Produkte in Deutschland, Spanien, Belgien, Italien und Österreich. Die Vereinbarung umfasst zunächst medizinisches Cannabis aus Bedrocans EU-GMP[1]-zertifizierter Produktionsstätte in Dänemark und wird ab dem 1. Januar 2027 auf Produkte weiterer Bedrocan-Produktionsstätten ausgeweitet.

Die Partnerschaft konzentriert sich bereits auf den deutschen Markt und wird in den nächsten zwei Jahren schrittweise auf weitere EU-Länder ausgedehnt. Sie baut auf Medios' langjähriger Präsenz im deutschen und EU-Apothekenmarkt und seiner Expertise in GDP[2]-zertifizierter pharmazeutischer Logistik auf. Cannaflos, die „Gesellschaft für medizinisches Cannabis mbH“, unterstützt Medios als Vertriebspartner in Deutschland.

Constantijn van Rietschoten, Vorstandsmitglied der Medios AG: „Mit dem Eintritt in den Medizinalcannabismarkt erweitern wir unser Portfolio um ein Produkt, das für zahlreiche Patienten mit chronischen und schweren Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen kann. Besonders in den Bereichen Onkologie und Neurologie bietet Cannabis eine wertvolle Ergänzung zur Therapie.“

Strategische Bedeutung für Medios

Medizinalcannabis wird aktuell unter anderem zur Linderung von Schmerzen, Übelkeit und Appetitlosigkeit bei Patienten eingesetzt, beispielsweise im Rahmen onkologischer Therapien. Mit der Erweiterung des Produktportfolios stärkt Medios gezielt die Kompetenz in der Onkologie und Neurologie sowie in weiteren Indikationsgebieten, in denen unterstützende Behandlungen erforderlich sind. Der Schritt unterstreicht die Positionierung von Medios als umfassender Partner für patientenindividuelle Therapien.

Marktdynamik

In Deutschland profitieren immer mehr Patienten vom Zugang zu medizinischem Cannabis. Medios fokussiert sich gezielt auf das erstattungsfähige Segment des medizinischen Cannabis und stellt damit eine Unabhängigkeit von möglichen gesetzlichen Änderungen im Selbstzahlermarkt sicher. Als Pionier in diesem Markt hat sich Bedrocan eine vertrauenswürdige und starke Position aufgebaut, da viele Patienten auf die ständige Verfügbarkeit von hochwertigem medizinischem Cannabis angewiesen sind. Mit dem Einstieg in den Markt des erstattungsfähigen medizinischen Cannabis und der strategischen Partnerschaft mit Bedrocan positioniert sich Medios als zentraler Akteur in diesem wichtigen und wachsenden Bereich in Deutschland.

Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2026:

27. Januar ODDO BHF Small & Mid Cap Conference 2026 – Frankfurt 5. Februar 15. Hamburger Investorentage (HIT) – Hamburg 4. März Berenberg EU Opportunities Conference 2026 – London 26. März Geschäftsbericht 2025 12. Mai Quartalsmitteilung zum 31. März 2026 10. Juni Ordentliche Hauptversammlung 2026 12. August Halbjahresfinanzbericht 2026 10. November Quartalsmitteilung zum 30. September 2026

Über Bedrocan

Bedrocan ist der führende Hersteller von medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität. Seit über 20 Jahren ist Bedrocan auf die Produktion von Cannabis als pharmazeutischem Wirkstoff (API) gemäß EU-GMP-Standards spezialisiert. Bedrocan legt Wert auf die Bereitstellung von medizinischem Cannabis mit einem konsistenten Cannabinoidprofil und hält sich an definierte pharmazeutische Spezifikationen. Dieses Engagement für Konsistenz und Zuverlässigkeit ermöglicht eine vertrauenswürdige und reproduzierbare Therapie für Patienten. Bedrocan beliefert Behörden und Partner in zahlreichen Ländern und leistet mit seinem wissenschaftlich fundierten Ansatz einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung des Marktes für medizinisches Cannabis.



Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

www.medios.group

Mehr Informationen zum Thema Individualmedizin: https://app.medios.group/individualmedizin



Kontakt

Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.group

www.medios.group



