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26.03.2026 07:36:53

EQS-News: Medios erzielt zweistelliges Umsatzwachstum und verbessert die Profitabilität

EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose
Medios erzielt zweistelliges Umsatzwachstum und verbessert die Profitabilität

26.03.2026 / 07:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

Medios erzielt zweistelliges Umsatzwachstum und verbessert die Profitabilität

  • Konzernumsatz auf 2,1 Mrd. € (+10,4 %) erhöht
  • EBITDA pre1 steigt überproportional um 17,8 %
  • EBITDA-pre1-Marge erhöht sich auf 4,5 % (Vj. 4,2 %)
  • Ergebnis je Aktie deutlich auf 0,61 € erhöht (Vj. 0,51 €)
  • Ausblick 2026: Umsatz zwischen 2,0 Mrd. € und 2,12 Mrd. € erwartet – bei weiterer Verbesserung der EBITDA-pre1-Marge auf rund 4,8 %

Berlin, 26. März 2026 – Die Medios-Gruppe („Medios“), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, hat ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 % auf 2,1 Mrd. € (Vj. 1,9 Mrd. €). Das EBITDA pre1 stieg deutlich um 17,8 % auf 93,1Mio. € (Vj. 79,0 Mio. €). Umsatz und EBITDA pre1 bewegen sich damit im Rahmen der Prognose. Die EBITDA-pre1-Marge verbesserte sich entsprechend auf 4,5 % (Vj. 4,2 %). Zu dieser Entwicklung haben im Wesentlichen das Segment Arzneimittelversorgung und das Segment International Business, das seit Juni 2024 zum Konzernkreis gehört, beigetragen. Das organische Wachstum des Umsatzes und des EBITDA pre1 erreichte 7,0 % bzw. 2,7 %. Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern stieg um 22,4 % auf 15,4 Mio. € (Vj. 12,5 Mio. €), was eine Erhöhung des Ergebnisses je Aktie auf 0,61 € (Vj. 0,51 €) zur Folge hatte.

Alle operativen Segmente trugen zur Umsatzsteigerung bei
Im Segment Arzneimittelversorgung erhöhte sich der externe Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 6,9 % auf 1.688,8 Mio. € (Vj. 1.580,0 Mio. €). Das EBITDA pre1 stieg dabei um 5,1 % auf 52,5 Mio. € (Vj. 50,0 Mio. €).

Das Segment Patientenindividuelle Therapien erwirtschaftete einen externen Umsatz von 220,1 Mio. € (Vj. 213,6 Mio. €), was einem leichten Anstieg um 3,0 % entspricht. Das EBITDA pre1 sank hingegen um 4,6 % auf 22,2 Mio. € (Vj. 23,3 Mio. €).

Das Segment International Business trug mit einem externen Umsatz von 169,2 Mio. € (Juni bis Dezember 2024: 88,8 Mio. €) und einem EBITDA pre1 von 29,1 Mio. € (Juni bis Dezember 2024: 16,3 Mio. €) deutlich zur positiven Entwicklung des Medios-Konzerns im Geschäftsjahr 2025 bei.

Weitere Margensteigerung im Geschäftsjahr 2026 erwartet
2026 fokussiert sich Medios auf operative Exzellenz, die Harmonisierung zentraler Geschäftsprozesse, den Ausbau des organischen Wachstums sowie selektive Akquisitionen.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Medios-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 2,0 Mrd. € bis 2,12 Mrd. € und ein EBITDA pre1 in Höhe von 94 Mio. € bis 102 Mio. €. Dies entspräche einer weiteren Erhöhung der EBITDA-pre1-Marge auf ca. 4,8 %.
 

Wichtige Kennzahlen (IFRS)            
In Mio. €   2025   2024   ? in %
Konzernumsatz   2.078,7   1.883,0   10,4
  Arzneimittelversorgung   1.668,8   1.580,0   6,9
  Patientenindividuelle Therapien   220,1   213,6   3,0
  International Business   169,2   88,8   90,6
  Services   0,5   0,6   –15,3
EBITDA pre1   93,1   79,0   17,8
  Arzneimittelversorgung   52,5   50,0   5,1
  Patientenindividuelle Therapien   22,2   23,3   –4,6
  International Business   29,1   16,3   78,8
  Services   –10,8   –10,5   3,5
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit   52,3   73,7   29,0
Ergebnis je Aktie (in €)   0,61   0,51   19,6

Der Geschäftsbericht 2025 ist auf der Investor Relations Website zum Download verfügbar.
Wichtige Termine für den Medios-Konzern im Geschäftsjahr 2026:

15. April Metzler Small Cap Days 2026 – Frankfurt
6. Mai TP ICAP Midcap Conference 2026 – Paris
12. Mai Quartalsmitteilung zum 31. März 2026
10. Juni Ordentliche Hauptversammlung 2026 (Präsenz)
12. August Halbjahresfinanzbericht 2026
28./29. September Medios Capital Markets Day
10. November Quartalsmitteilung zum 30. September 2026

1 Das EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen, Aufwendungen für M&A-Aktivitäten und Aufwendungen für die ERP-Systemeinführung sowie für 2024 um einmalige erfolgsabhängige Zahlungen für den Erwerb von Herstellvolumina und ab 2025 um einmalige Aufwendungen aufgrund von Veränderungen im Vorstand sowie ab 2026 um einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Effizienzsteigerungsmaßnahmen.

 ----

Über Medios AG
Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

www.medios.group

Mehr Informationen zum Thema Individualmedizin: https://app.medios.group/individualmedizin

Kontakt
Claudia Nickolaus
Head of Investor & Public Relations, ESG Communications
Medios AG
Heidestraße 9 | 10557 Berlin
T +49 30 232 566 800
ir@medios.group
www.medios.group

Disclaimer
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.


26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Telefon: +49 30 232 566 - 800
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